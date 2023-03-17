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    «Тампа» обыграет своего соперника четвёртый раз подряд

    «Нью-Джерси» — «Тампа». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 17 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг
    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Тампа»
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    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Тампу». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 17 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Тампа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Марта 2023 года

    «Нью-Джерси»

    «Нью-Джерси» после трёх побед подряд снова попал на «Тампу», и в очередной раз ей проиграл. Хотя в матче на своем льду для подопечных Раффа начиналось все более, чем хорошо.

    Но игру «дьяволов» нарушил судья, который явно был не благосклонен к ним и отменил по челленджу тренера «молний» второй гол в ворота «Тампы». И этот момент стал ключевым в проигранном матче, который изменил буквально все.

    Коэффициенты матча Нью-Джерси — Тампа-Бэй

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    Положению коллектива из Ньюарка ничто не угрожает, поскольку 94 очка после 67 сыгранных матчей — результат более, чем приличный. А вот постоянные проигрыши сопернику в лице «Лайтнинг» должны напрягать поклонников клуба.

    «Тампа»

    «Тампа», несмотря на все свои проблемы по игре, смогла дать бой одному из лидеров Востока и именно благодаря опыту смогла победить своего молодого и озорного соперника.

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    В поединке против «Нью-Джерси» придется ещё больше постараться, поскольку соперник будет явно разъярен ха прошлый матч, а также по причине того, что не может победить «молний» уже три матча подряд.

    Сейчас клуб из Флориды размещается на шестой позиции в своей конференции, имея 86 очков после 68 сыгранных матчей. Лидеры «Тампы» должны показать класс в предстоящем матче.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.36, на гостей — 2.92.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Нью-Джерси» все же сможет взять реванш в этом поединке.

    Альтернативный прогноз: Игра получится непримиримой, поэтому рассчитываем на большое количество удалений.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.25.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.57.

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    «Нью-Джерси» — «Тампа»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 17.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Тампа» обыграет своего соперника четвёртый раз подряд
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