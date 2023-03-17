В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Тампу». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 17 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Тампа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» после трёх побед подряд снова попал на «Тампу», и в очередной раз ей проиграл. Хотя в матче на своем льду для подопечных Раффа начиналось все более, чем хорошо.

Но игру «дьяволов» нарушил судья, который явно был не благосклонен к ним и отменил по челленджу тренера «молний» второй гол в ворота «Тампы». И этот момент стал ключевым в проигранном матче, который изменил буквально все.

Коэффициенты матча Нью-Джерси — Тампа-Бэй 1X2Новым игрокам 2.134.502.80Фрибет$40

Положению коллектива из Ньюарка ничто не угрожает, поскольку 94 очка после 67 сыгранных матчей — результат более, чем приличный. А вот постоянные проигрыши сопернику в лице «Лайтнинг» должны напрягать поклонников клуба.

«Тампа»

«Тампа», несмотря на все свои проблемы по игре, смогла дать бой одному из лидеров Востока и именно благодаря опыту смогла победить своего молодого и озорного соперника.

В поединке против «Нью-Джерси» придется ещё больше постараться, поскольку соперник будет явно разъярен ха прошлый матч, а также по причине того, что не может победить «молний» уже три матча подряд.

Сейчас клуб из Флориды размещается на шестой позиции в своей конференции, имея 86 очков после 68 сыгранных матчей. Лидеры «Тампы» должны показать класс в предстоящем матче.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.36, на гостей — 2.92.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Нью-Джерси» все же сможет взять реванш в этом поединке.

Альтернативный прогноз: Игра получится непримиримой, поэтому рассчитываем на большое количество удалений.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.25.

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.57.