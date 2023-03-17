«Нью-Джерси»
«Нью-Джерси» после трёх побед подряд снова попал на «Тампу», и в очередной раз ей проиграл. Хотя в матче на своем льду для подопечных Раффа начиналось все более, чем хорошо.
Но игру «дьяволов» нарушил судья, который явно был не благосклонен к ним и отменил по челленджу тренера «молний» второй гол в ворота «Тампы». И этот момент стал ключевым в проигранном матче, который изменил буквально все.
Коэффициенты матча Нью-Джерси — Тампа-Бэй
Положению коллектива из Ньюарка ничто не угрожает, поскольку 94 очка после 67 сыгранных матчей — результат более, чем приличный. А вот постоянные проигрыши сопернику в лице «Лайтнинг» должны напрягать поклонников клуба.
«Тампа»
«Тампа», несмотря на все свои проблемы по игре, смогла дать бой одному из лидеров Востока и именно благодаря опыту смогла победить своего молодого и озорного соперника.
В поединке против «Нью-Джерси» придется ещё больше постараться, поскольку соперник будет явно разъярен ха прошлый матч, а также по причине того, что не может победить «молний» уже три матча подряд.
Сейчас клуб из Флориды размещается на шестой позиции в своей конференции, имея 86 очков после 68 сыгранных матчей. Лидеры «Тампы» должны показать класс в предстоящем матче.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.36, на гостей — 2.92.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Нью-Джерси» все же сможет взять реванш в этом поединке.
Альтернативный прогноз: Игра получится непримиримой, поэтому рассчитываем на большое количество удалений.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.25.
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.57.