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    Удастся ли Германии избежать крупного поражения в игре с мотивированной Канадой?

    Канада — Германия. Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 29 декабря 2022 года

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    Никита Квапп
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Канада сыграет с Германией. Встреча пройдет в «Скотиабанк Центре» 29 декабря. Начало запланировано на 02:30 мск. Канада — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Канада

    После первого тура канадская суперкоманда плетется в лузерской части таблицы группы A — на четвертом месте. С нулем очков она торчит вместе с Германией и Австрией, а от лидеров, откатавших по две игры, отстает на 6 баллов.

    В МЧМ-2023 Канада откатала первый матч с Чехией, в котором сенсационно потерпела поражение, да еще и разгромное (2:5). По ходу встречи «кленовым» даже удалось выйти вперед, но дальше праздником рулили чехи.

    За Канаду голы забивали Шейн Райт и Коннор Бедард — главные звезды в атакующих звеньях сборной. Уже в первом периоде североамериканская команда устроилась на 1:2, а во вторых двадцати уступила еще крупнее — 1:3.

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    Суммарно за весь матч команда Дэнниса Уильямса нанесла 38 бросков в створ, опередив Чехию по этому показателю на 11 страйков. Однако испортила все низкая реализация (5.26%). Голкиперы Канады, коих в матче сыграло два, общими усилиями совершили 22 сейва (81.48%).

    Германия

    В первой встрече немецкая сборная осталась без накоплений, а в таблице группы A она находится на третьем месте, опережая по лучшей разнице голов четвертую Канаду и пятую Австрию.

    На МЧМ-2023 Германия дебютировала матчем со Швецией, в котором исход в пользу «Тре Крунур» был решен благодаря единственному голу (0:1). Палачом немцев оказался Адам Энгстрем в конце первого периода.

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    • За всю игру команда Тобиаса Абштрайтера нанесла 28 ударов в створ с нулевой реализацией. В свою раму бундестим получила 44 прилета. Немецкий голкипер Никита Квапп совершил 34 спасения (97.73%).

    В преддверии МЧМ-2023 хоккеисты Тобиаса Абштрайтера провели три подготовительные встречи, в двух из которых удалось победить. Одержали верх немцы над Словакией (5:0) и Латвией (6:3). Между этими заходами влезло поражение от Австрии (3:4 ОТ).

    Коэффициенты

    На Канаду букмекеры дают коэффициент 1.01, на ничью — 27.0, а на Германию — 40.0.

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    Прогноз

    Крупное поражение в дебютном матче, безусловно, ударило по самолюбию хозяев турнира, однако Канада любит создавать себе сложности в дебюте, чтобы потом удачно разруливать проблемы по ходу чемпионата.

    К встрече с немцами североамериканский бульдозер подъезжает с максимальной заряженностью на победу, однако соперник к этому готовится и, вероятно, понимает, что очки ему во втором туре не светят.

    Как в раунде со Швецией, бундестим проведет закрытую игру и не позволит повторить 2:16 из матча 2020 года.

    Ставка

    Канадский статус фаворита и его победа едва ли ставится под сомнение, а вот поверить в то, что немцы не сольют игру крупно можно. Наши прогноз и ставка — Германия победит с форой +5 за 1.92.

    Возможно, по ходу игры андердогу удастся уколоть «кленовых» парой заброшенных шайб, поэтому в качестве альтернативы берем индивидуальный тотал Германии больше 1.5 за 2.48.

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    Канада — Германия: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на хоккей. Удастся ли Германии избежать крупного поражения в игре с мотивированной Канадой?
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