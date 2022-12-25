Без сборной России и с очевидным фаворитом. Каким получится МЧМ-2023?

В понедельник, 26 декабря, начнется 47-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд, который пройдет в канадских городах Галифакс и Монктон. В новом первенстве не будет сборной России, а с ней и интриги в битве за золото. В преддверии начала МЧМ рассказываем, что интересного покажут на турнире.

Снова без сборной России

Матвей Мичков globallookpress.com

К сожалению, политика по-прежнему крепко цепляется за спорт. Даже молодых игроков затронула шаткая обстановка в больших кабинетах. Так, на турнир в Канаду не едут россияне, которые прошли и мимо чемпионата летом — международная федерация хоккея приостановила членство сборных России и Белоруссии.

Несмотря на то что в спорте нет сослагательных, российская команда, бесспорно, считалась бы одним из главных фаворитов на победу . Увы, в самый неподходящий момент в отечественном хоккее сформировалась бригада перспективной молодежи, которая могла бы сцепиться с Канадой за главный приз.

Здесь и Иван Мирошниченко из «Авангарда», и Матвей Мичков, отныне представляющий «Сочи», и Станислав Яровой из «Витязя». То же самое относится к обороне, где мог заиграть Никита Евсеев, Арсений Коромыслов или Глеб Иванов. Ну и традиционно во вратарской линии нашлись бы хорошие ребята.

Являются ли канадцы железными фаворитами?

Канада на последнем МЧМ globallookpress.com

Безусловно, да. На победу Канады на МЧМ-2023 букмекеры предлагают коэффициент 2.05. Нередко такой кэф выкатывают на исход в игре, в то время как в этом случае речь идет о целом турнире, на который «кленовых» везет новый коуч — Дэннис Уильямс.

Все прогнозы на хоккей

На домашний ЧМ тренер сформировал крепкий ростер, но лишь с тремя энхаэловцами. Правда, в сквад-листе есть и другие парни, готовые заявить о себе. Пожалуй, самым звездным в текущем в составе Канады будет Шейн Райт, проводящий сезон в «Сиэтле». За «Кракен» молодой нап оформил 1 шайбу в 9 матчах и еще раз выдал ассист .

Среди других амбассадоров НХЛ в сборной числится форвард Дилан Гюнтер, который в составе «Аризоны» вмазал 3 шайбы в 21 игре и сделал 8 передач, и защитник Брендт Кларк, собравший в девяти раундах за «Лос-Анджелес» два результативных паса.

Однако не руками НХЛ-звезд Канада планирует вцепиться за золото . В мощную бригаду страйкеров вписываются Нэтан Гоше («Квебек Ремпартс»), Зак Дин («Гатино Олимпикс»), Джошуа Рой («Шербрук Финикс»), Коннор Бедард («Реджайна»). Все эти парни были хороши в своих клубах и уже успели отличиться в подготовительной кампании.

Кто готов вклиниться в борьбу за золото?

Ред Сэвидж globallookpress.com

Традиционно в список главных помех для Канады входят США, Швеция и Финляндия. На победу Штатов дается кэф 4.00, а сама сборная прилетела с мегамотивацией после провальной предыдущей кампании, в которой «звездно-полосатые» остановились в четвертьфинале.

После МЧМ-2022 США сменили тренера. Теперь командой будет рулить Рэнд Пекнолд, смоделировавший состав практически из одних студентов — представителей NCAA. Сразу 15 хоккеистов в итоговом сквад-листе представляют колледжи и университеты , поэтому едва ли можно говорить о какой-то запредельной сыгранности или опыте больших матчей.

Однако есть в ростере США несколько ярких нападающих, за которыми стоит понаблюдать. Среди них Чарли Страмел из университета Висконсина, Джексон Блейк из Северной Дакоты + Каттер Готье, являющийся игроком бостонского колледжа. Все эти парни провели бодрый подготовительный этап и отметились голами/ассистами.

Сборная Швеции в декабрьской игре со Швейцарией globallookpress.com

На победы Швеции и Финляндии аналитики выгрузили коэффициент 6.00. Шведы подъезжают к новому чемпионату в качестве бронзовой команды, а финны являются экс-финалистами. Обе сборных после прошлого турнира сменили тренеров. На пост коуча Швеции U20 пригласили Магнуса Хавели, а тащить Суоми к очередной медали будет Томи Лямся.

В Северную Америку молодые «Тре Крунур» прилетели с составом, сформированным в большинстве из ребят второй лиги Швеции , однако стрельнуть в ее ростере могут и подрастающие звезды, к коим относятся Исак Розен, которого урвал «Баффало», и Фабиан Лизелл, задрафтованный «Бостоном». Оба игрока катают сезон в АХЛ и при этом набирают там очки. В активе Розена 14 баллов в 23 матчах за «Рочестер», а Лизелл зарядил 17 поинтов в 19 встречах за «Провиденс».

Мозаику молодежной сборной Финляндии Томи Лямся слепил в основном из представителей главной хоккейной лиги страны , но даже там нашелся талант, чьи бомбардирские навыки могут зарешать. Речь идет о Йоакиме Кемелле. 18-летний парень выступает за «ЮП», занимающий в своем чемпе 11 место. В 24 играх за этот клуб Кемелл собрал 10 поинтов (8+2) .

Разумеется, один хоккеист сольно не привезет на родину медали, однако финны славятся своей командной игрой. А там и во вратарской позиции все в порядке, и в защите найдутся опытные для своих лет представители «СМ-Лииги».