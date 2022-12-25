Без сборной России и с очевидным фаворитом. Каким получится МЧМ-2023?

Снова без сборной России
К сожалению, политика по-прежнему крепко цепляется за спорт. Даже молодых игроков затронула шаткая обстановка в больших кабинетах. Так, на турнир в Канаду не едут россияне, которые прошли и мимо чемпионата летом — международная федерация хоккея приостановила членство сборных России и Белоруссии.
Несмотря на то что в спорте нет сослагательных,
Здесь и Иван Мирошниченко из «Авангарда», и Матвей Мичков, отныне представляющий «Сочи», и Станислав Яровой из «Витязя». То же самое относится к обороне, где мог заиграть Никита Евсеев, Арсений Коромыслов или Глеб Иванов. Ну и традиционно во вратарской линии нашлись бы хорошие ребята.
Являются ли канадцы железными фаворитами?
Безусловно, да. На победу Канады на МЧМ-2023 букмекеры предлагают коэффициент 2.05. Нередко такой кэф выкатывают на исход в игре, в то время как в этом случае речь идет о целом турнире, на который «кленовых» везет новый коуч — Дэннис Уильямс.
На домашний ЧМ тренер сформировал крепкий ростер, но лишь с тремя энхаэловцами. Правда, в сквад-листе есть и другие парни, готовые заявить о себе. Пожалуй, самым звездным в текущем в составе Канады будет Шейн Райт, проводящий сезон в «Сиэтле».
Среди других амбассадоров НХЛ в сборной числится форвард Дилан Гюнтер, который в составе «Аризоны» вмазал 3 шайбы в 21 игре и сделал 8 передач, и защитник Брендт Кларк, собравший в девяти раундах за «Лос-Анджелес» два результативных паса.
Кто готов вклиниться в борьбу за золото?
Традиционно в список главных помех для Канады входят США, Швеция и Финляндия. На победу Штатов дается кэф 4.00, а сама сборная прилетела с мегамотивацией после провальной предыдущей кампании, в которой «звездно-полосатые» остановились в четвертьфинале.
После МЧМ-2022 США сменили тренера. Теперь командой будет рулить Рэнд Пекнолд, смоделировавший состав практически из одних студентов — представителей NCAA.
Однако есть в ростере США несколько ярких нападающих, за которыми стоит понаблюдать. Среди них Чарли Страмел из университета Висконсина, Джексон Блейк из Северной Дакоты + Каттер Готье, являющийся игроком бостонского колледжа. Все эти парни провели бодрый подготовительный этап и отметились голами/ассистами.
На победы Швеции и Финляндии аналитики выгрузили коэффициент 6.00. Шведы подъезжают к новому чемпионату в качестве бронзовой команды, а финны являются экс-финалистами. Обе сборных после прошлого турнира сменили тренеров. На пост коуча Швеции U20 пригласили Магнуса Хавели, а тащить Суоми к очередной медали будет Томи Лямся.
Разумеется, один хоккеист сольно не привезет на родину медали, однако финны славятся своей командной игрой. А там и во вратарской позиции все в порядке, и в защите найдутся опытные для своих лет представители «СМ-Лииги».