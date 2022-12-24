Овечкин — первая и единственная звезда дня в НХЛ

Нападающего «Вашингтона»признали первой и единственной звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Накануне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1) российский нападающий оформил дубль и отдал голевую передачу.

Таким образом, 37-летний россиянин увеличил счет заброшенным шайбам в НХЛ до 802 и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Александр опередил легендарного канадца Горди Хоу, забросившего за свою карьеру 801 шайбу. Рекордсменом НХЛ остается Уэйн Гретцки (894).

Отметим, что лига не стала называть остальных звезд дня (по традиции оглашаются имена трех лучших игроков дня), оставив в списке только «Великую восьмерку».