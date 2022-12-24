НХЛ. «Колорадо» выиграл у «Нэшвилла», «Сент-Луис» уступил «Вегасу»

«Нью-Джерси» — «Бостон» 3:4

У «Брюинз» дубль оформил Давид Пастрняк. Защитник «Нью-Джерси» Никита Охотюк дебютировал в сезоне-2022/23 и завершил встречу с показателем полезности «+1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Бостон» — 3:4 (1:0, 0:4, 2:0) Голы: Хьюз — 18 (бол., Хэмилтон, Хишир), 16:36 — 1:0. Бержерон — 13 (Дебраск), 23:12 — 1:1. Пастрняк — 23 (Крейчи, Заха), 24:34 — 1:2. Пастрняк — 24 (Крейчи, Клифтон), 29:52 — 1:3. Дебраск — 13 (Маршан), 37:27 — 1:4. Татар — 9 (Хишир, Смит), 51:01 — 2:4. Шарангович — 10 (Хэмилтон, Татар), 53:47 — 3:4Вратари: Блэквуд (Ванечек, 40:00, 58:38) — УльмаркШтраф: 2-4Броски: 40 (11+12+17) — 23 (5+13+5)

«Нью-Джерси» с 46 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Бостон» с 56 очками — на первой строчке.

«Нью-Джерси» — «Бостон» 3:4

«Каролина» — «Филадельфия» 6:5

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Джордан Мартинук, набравший три (1+2) очка. На счету российского нападающего Андрея Свечникова гол и ассист.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Филадельфия» — 6:5 (3:1, 3:1, 0:3) Голы: Фаст — 3 (Мартинук, Стаал), 3:57 — 1:0. Санхейм — 4 (Фрост, Деанджело), 11:03 — 1:1. Ноесен — 7 (бол., Нечас, Свечников), 14:32 — 2:1. Фаст — 4 (Мартинук, Стаал), 19:05 — 3:1. Деанджело — 6 (Фараби), 21:01 — 3:2. Свечников — 18 (Нечас, Штястны), 25:57 — 4:2. Мартинук — 8 (Пеши, Стаал), 27:58 — 5:2. Котканиеми — 5 (бол., Терявяйнен, Пеши), 37:52 — 6:2. Силер — 3 (Ристолайнен, Кэйтс), 46:59 — 6:3. Лотон — 7 (мен., Конекны), 47:41 — 6:4. Конекны — 15 (мен., Лотон, Йорк), 52:24 — 6:5Вратари: Раанта — Эрссон (Харт, 27:58, Эрссон, 37:52, 57:18)Штраф: 4-8Броски: 37 (14+15+8) — 31 (5+10+16)

«Каролина» с 50 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 29 очками — на 15-й строчке.

«Каролина» — «Филадельфия» 6:5

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида» 5:1

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Энтони Бовиллье, набравший три (2+1) очка. У защитника Александра Романова голевой пас. Голкипер Илья Сорокин отразил 22 броска из 23. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 42.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Флорида» — 5:1 (0:1, 2:0, 3:0) Голы: Ткачак — 15 (Монтур), 8:09 — 0:1. Бовилье — 7 (Добсон, Нельсон), 25:20 — 1:1. Пулок — 2 (Пажо), 39:15 — 2:1. Рятю — 1 (Ли, Бовилье), 47:10 — 3:1. Паризе — 11 (Романов), 48:21 — 4:1. Бовилье — 8 (п.в., Ли), 55:50 — 5:1Вратари: Сорокин — Бобровский (54:35 — 55:50)Штраф: 23-29Броски: 43 (12+16+15) — 23 (8+6+9)

«Айлендерс» с 40 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Флорида» с 34 очками — на 12-й строчке.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида» 5:1

«Нэшвилл» — «Колорадо» 2:3 ОТ

Решающую шайбу забросил защитник Самюэль Жирар. Голкипер гостей Александр Георгиев отразил 37 бросков. Форвард Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) Голы: Джохансен — 9 (бол., Новак, Йоси), 12:26 — 1:0. Дюшен — 10 (Гласс, Нидеррайтер), 26:22 — 2:0. Рантанен — 23 (О`Коннор), 32:46 — 2:1. Комфер — 5 (Лехконен, Рантанен), 55:05 — 2:2. Жирар — 2 (Родригес), 64:17 — 2:3Вратари: Сарос — ГеоргиевШтраф: 8-6Броски: 40 (15+9+14+2) — 46 (8+21+15+2)

«Колорадо» с 40 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 33 очками — на 11-й строчке.

«Нэшвилл» — «Колорадо» 2:3 ОТ

«Даллас» — «Монреаль» 4:2

Российский форвард канадской команды Евгений Дадонов не принимал участия во встрече. В составе «Старз» дубль оформил Роопе Хинтц.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Монреаль» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) Голы: Эванс — 1 (бол., Пеццетта, Харрис), 4:04 — 0:1. Пеццетта — 2 (Джекай), 22:24 — 0:2. Хинтц — 15 (бол., Робертсон, Бенн), 35:19 — 1:2. Хинтц — 16 (бол., Робертсон, Павелски), 42:27 — 2:2. Джонстон — 10 (бол., Сутер), 55:00 — 3:2. Кивиранта — 5 (п.в.), 59:43 — 4:2Вратари: Эттингер — Аллен (58:32 — 59:43)Штраф: 4-20Броски: 36 (9+13+14) — 24 (8+8+8)

«Даллас» с 46 очками занимает второе место в Западной конференции, «Монреаль» с 33 очками — на 13-й строчке Востока.

«Даллас» — «Монреаль» 4:2

«Чикаго» — «Коламбус» 5:2

У гостей одну шайбу забросил Кирилл Марченко, для которого этот гол стал четвертым в сезоне. Голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов был заменен в начале второго периода после четырех пропущенных шайб.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Коламбус» — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) Голы: Кейн — 5 (Тэйвз), 13:29 — 1:0. Доми — 11 (Кейн, Т. Джонсон), 16:00 — 2:0. Атанасиу — 7 (Лафферти, Митчелл), 22:31 — 3:0. Рэддиш — 10 (Тэйвз, Курашев), 23:24 — 4:0. Марченко — 4 (бол., Бьорк, Рословик), 33:48 — 4:1. Бьорк — 3 (Нюквист, Рословик), 43:21 — 4:2. Тэйвз — 11 (бол., Кейн, Доми), 52:16 — 5:2Вратари: Стэлок — Тарасов (Корписало, 23:24, 44:26 — 44:40)Штраф: 19-21Броски: 37 (14+9+14) — 29 (5+17+7)

«Чикаго» с 20 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Коламбус» проиграл шестой матч подряд и с 22 очками — на последней строчке Востока.

«Чикаго» — «Коламбус» 5:2

«Эдмонтон» — «Ванкувер» 2:5

Самым результативным игроком встречи стал капитан победителей Бо Хорват — два гола и две голевые передачи. Форвард гостей Илья Михеев отметился одной заброшенной шайбой. Это его 11-й гол в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Ванкувер» — 2:5 (2:0, 0:2, 0:3) Голы: Райан — 5 (Фогеле), 9:42 — 1:0. Макдэвид — 30 (Хаймэн, Драйзайтль), 19:55 — 2:0. Миллер — 12 (Гарлэнд, Экман-Ларссон), 20:41 — 2:1. Миллер — 13 (бол., Петтерссон, Хорват), 38:33 — 2:2. Хорват — 22 (Майерс, Гарлэнд), 52:25 — 2:3. Михеев — 11 (Хорват), 57:19 — 2:4. Хорват — 23 (п.в., Петтерссон, Майерс), 59:19 — 2:5Вратари: Скиннер (57:37 — 59:19) — ДелиаШтраф: 4-6Броски: 33 (13+13+7) — 30 (8+13+9)

«Эдмонтон» с 38 очками в активе занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» (33) — 12-й.

«Эдмонтон» — «Ванкувер» 2:5

«Аризона» — «Лос-Анджелес» 2:1 Б

В серии буллитов победную шайбу забросил нападающий «Койотов» Ник Бьюгстад.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Лос-Анджелес» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Шмальц — 6 (бол., Келлер, Гостисбеер), 9:45 — 1:0. Иафалло — 4 (бол., Дурзи, Дано), 31:54 — 1:1Победный буллит: БьюгстадВратари: Веймелка — КуикШтраф: 8-16Броски: 24 (11+4+5+4) — 27 (5+15+5+2)

«Аризона» занимает 14-е место в турнирной таблице западной конференции, набрав 25 очков за 31 матч. «Лос-Анджелес» занимает четвертую строчку с 43 очками за 36 игр.

«Аризона» — «Лос-Анджелес» 2:1 Б

«Вегас» — «Сент-Луис» 5:4 Б

В серии буллитов победную шайбу забросил нападающий «Вегаса» Марк Стоун. Российские нападающие «Сент‑Луиса» Иван Барбашев и Алексей Торопченко результативными действиями не отметились, как и их соотечественник, защитник «рыцарей» Даниил Мироманов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Сент-Луис» — 5:4 Б (1:0, 2:3, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Пьетранджело — 5:22 (Стивенсон, Амадио), Бучневич — 20:39 (Томас, Тарасенко), Стоун — 24:29 (Амадио, Стивенсон), Тарасенко — 26:17 (бол., Бучневич, Крюг), Фолк — 28:17 (Тарасенко, Крюг), Амадио — 38:34 (Стоун, Стивенсон), Аччиари — 50:45 (Саад, Шенн), Стивенсон — 58:24 (бол., Пьетранджело, Карлссон)Победный буллит: СтоунВратари: Томпсон — БиннигтонШтраф: 6-4Броски: 32 (8+14+6+4) — 29 (6+14+8+1)

В турнирной таблице Западной конференции «Вегас» занимает первое место с 49 очками после 36 игр, «Сент‑Луис» идет 10‑м (34 очка в 34 матчах).

«Вегас» — «Сент-Луис» 5:4 Б

«Анахайм» — «Калгари» 2:3 ОТ

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Калгари» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Стоун — 4 (Ружичка, Задоров), 4:19 — 0:1. Мактавиш — 6 (бол., Фаулер, Терри), 16:44 — 1:1. Ритчи — 6, 22:56 — 1:2. Сильферберг — 5 (бол., Ватрано, Строум), 43:28 — 2:2. Андерссон — 5 (Тоффоли, Юбердо), 62:24 — 2:3Вратари: Достал — МаркстремШтраф: 13-15Броски: 23 (10+1+12+0) — 45 (9+23+12+1)