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    Швеция размажет одну из слабейших команд турнира

    Швеция — Австрия. Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 26 декабря 2022 года

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    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Швеция сыграет с Австрией. Встреча пройдет в «Скотиабанк Центре» 26 декабря. Начало запланировано на 21:30 мск. Швеция — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Швеция

    По итогам прошлого чемпионата мира молодежная сборная Швеции оказалась третьей в списке лучших. В преддверии борьбы за бронзу она провела хороший групповой этап с тремя победами и вторым лучшим показателем в защите в таблице A.

    В рамках групповой кампании Швеция вздернула Швейцарию (3:2), Австрию (6:0) и Германию (4:2). Однако перед встречей с немцами случилось единственное поражение — в стычке с США (2:3).

    Коэффициенты матча Швеция U20 — Австрия U20

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    В плей-офф Швеция с трудом прошла Латвию (2:1) и пострадала от Финляндии (0:1). В рубилове за бронзу команде Томаса Монтена удалось погасить Чехию (3:1). На МЧМ-2023 коллектив повезет коуч Магнус Хавелид.

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    Перед турниром он слепил неплохую банду, состоящую из молодых талантов лиги Швеции. Имеются даже представители АХЛ. В преддверии чемпионата перспективные ребята откатали два товарняка, в которых проиграли США (1:5) и Швейцарии (3:4 ОТ).

    Австрия

    В прошлогодней кампании стопроцентный андердог турнира оказался худшим в своей группе и пролетел мимо плей-офф. Уступила команда Германии (2:4), Швеции (0:6), США (0:7) и Швейцарии (2:3). Суммарно в ворота горе-сборной вонзили 20 голов.

    На последнем турнире Австрией руководил тренер Филипп Пинтер. Вероятно, коуч не удовлетворил требования федерации, поэтому на новый чемпионат сборную повезет менеджер Кирк Фьюри.

    Бесспорно, тренер собрал лучший состав, однако едва ли он может считаться даже средним по классу. Представители местных лиг традиционно будут висеть в списке андердогов, которых остальным нужно проходить без вопросов.

    Правда, у Австрии не все так безнадежно, как могло бы показаться на первый взгляд. Об этом свидетельствует подготовительная кампания, в которую вошла победа над Германией (4:3 ОТ). Увы, в следующем контрольном матче австрийцы были уничтожены Словакией (1:5).

    Коэффициенты

    На победу Швеции букмекеры дают коэффициент 1.01, на ничью — 27.0, а на победу Австрии — 40.0.

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    Прогноз

    Космическая разница в коэффициентах полностью соответствует раскладам. Австрия — чистый лузер, которого соперники вроде Швеции рассматривают в качестве бесплатного курьера трехочковых посылок.

    Сами же шведы сформировали хорошую команду, для которой минимальная программа — бронзовая медаль. Учитывая, что ей выпал легчайший старт, в этом матче нужно спокойно брать +3 и готовиться к более серьезным вызовам.

    Ставка

    В предстоящей встрече ожидаем тотальную доминацию фаворита. Наши прогноз и ставка — Швеция выиграет в первом периоде с форой -1.5 за 1.89.

    При этом желто-синие не будут стесняться громить очевидного хиляка. В качестве дополнения рекомендуем зарядить на индивидуальный тотал Швеции больше 6.5 за 2.05.

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    Швеция — Австрия: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на хоккей. Швеция размажет одну из слабейших команд турнира
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