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    «Барыс» продолжит брать очки там, где он обязан это делать

    «Барыс» — «Сочи». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч КХЛ 2 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Сочи»
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    «Барыс» в домашней игре с «Сибирью»
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Барыс Арене» 2 октября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Октября 2022 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 14:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    «Барыс»

    Представляющая Казахстан команда в 12 играх сумела заработать 13 очков, которые проложили ей маршрут к шестой позиции на Востоке. За весь период регулярки хоккеисты из Нур-Султана забили 27 голов и успели пропустить 33 шайбы.

    В новом сезоне «Барыс» пошел по нарастающей. Сперва он потерпел четыре поражения, затем стал набирать очки исключительно на своем льду, а с недавнего времени он побеждает и в гостях.

    Коэффициенты матча Барыс — Сочи

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    Последнюю игру в Нур-Султане команда Андрея Скабелки провела 20-го сентября, закончив ее сенсационной победой над мощнейшим «Автомобилистом» (2:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    Спустя несколько дней «Барыс» ждал мрачный выезд к «Северстали» (2:5), после которого начались упомянутые выше гостевые победы. Приговорили казахстанцы на чужой территории «Локомотив» (1:0 Б) и «Спартак» (3:1).

    «Сочи»

    Для сочинцев сезон в данный момент складывается мегапечально — в 11 встречах они смогли подобрать всего 5 очков и рухнуть на последнее место на Западе с минусовой разницей голов — 17:31.

    Первая в сезоне победа была добыта «Сочи» в разборках с «Барысом» (6:3). Правда, в тот период казахстанцы находились в кризисе, но разве это проблемы сочинцев?

    После «Барыса» команда Андрея Назарова загнала себя в безвыигрышную серию, которая дошла шести матчей. Беспросветная полоса «Сочи» стартовала с разборок с «Динамо» Москва (0:2).

    Затем сочинцы отдали все на свете «Куньлуню» (1:3), ЦСКА (2:5), «Авангарду» (1:4) и «Спартаку» (0:1) + отстегнули пару баллов «Амуру», уступив в овертайме (1:2 ОТ). Прервать серию худшему клубу Запада удалось в домашнем матче с «Динамо» Минск (1:3).

    Коэффициенты

    На «Барыс» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 4.44, а на «Сочи» — 4.26.

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    Прогноз

    После вялого вкатывания в сезон казахстанцы сумели врубить конвейер, производящий очки, благодаря чему команда из лузеров перешла в класс середняков Востока с готовностью претендовать на большее.

    В такой форме ребята Скабелки должны спокойно выносить очевидных аутсайдеров типа «Сочи», да еще и на своем льду.

    Ставка

    В этой игре фаворит заберет все, сделав хороший голевой запас. Наши прогноз и ставка — «Барыс» победит + ТБ 3.5 за 2.11.

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    «Барыс» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Барыс» продолжит брать очки там, где он обязан это делать
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