В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Барыс Арене» 2 октября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Представляющая Казахстан команда в 12 играх сумела заработать 13 очков, которые проложили ей маршрут к шестой позиции на Востоке. За весь период регулярки хоккеисты из Нур-Султана забили 27 голов и успели пропустить 33 шайбы.

В новом сезоне «Барыс» пошел по нарастающей. Сперва он потерпел четыре поражения, затем стал набирать очки исключительно на своем льду, а с недавнего времени он побеждает и в гостях.

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Последнюю игру в Нур-Султане команда Андрея Скабелки провела 20-го сентября, закончив ее сенсационной победой над мощнейшим «Автомобилистом» (2:0).

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Спустя несколько дней «Барыс» ждал мрачный выезд к «Северстали» (2:5), после которого начались упомянутые выше гостевые победы. Приговорили казахстанцы на чужой территории «Локомотив» (1:0 Б) и «Спартак» (3:1).

«Сочи»

Для сочинцев сезон в данный момент складывается мегапечально — в 11 встречах они смогли подобрать всего 5 очков и рухнуть на последнее место на Западе с минусовой разницей голов — 17:31.

Первая в сезоне победа была добыта «Сочи» в разборках с «Барысом» (6:3). Правда, в тот период казахстанцы находились в кризисе, но разве это проблемы сочинцев?

После «Барыса» команда Андрея Назарова загнала себя в безвыигрышную серию, которая дошла шести матчей. Беспросветная полоса «Сочи» стартовала с разборок с «Динамо» Москва (0:2).

Затем сочинцы отдали все на свете «Куньлуню» (1:3), ЦСКА (2:5), «Авангарду» (1:4) и «Спартаку» (0:1) + отстегнули пару баллов «Амуру», уступив в овертайме (1:2 ОТ). Прервать серию худшему клубу Запада удалось в домашнем матче с «Динамо» Минск (1:3).

Коэффициенты

На «Барыс» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 4.44, а на «Сочи» — 4.26.

Прогноз

После вялого вкатывания в сезон казахстанцы сумели врубить конвейер, производящий очки, благодаря чему команда из лузеров перешла в класс середняков Востока с готовностью претендовать на большее.

В такой форме ребята Скабелки должны спокойно выносить очевидных аутсайдеров типа «Сочи», да еще и на своем льду.

Ставка

В этой игре фаворит заберет все, сделав хороший голевой запас. Наши прогноз и ставка — «Барыс» победит + ТБ 3.5 за 2.11.