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    Сколько голов «Куньлунь» готов зарядить «Трактору»?

    «Трактор» — «Куньлунь». Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч КХЛ 28 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Куньлунь»
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    Зак Лесли
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Трактор Арене» 28 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Трактор»

    Проведя 11 матчей в регулярке, челябинцы собрали всего 8 очков, из-за чего они упали на десятую позицию в Восточной конференции. При этом баланс голов пока не слишком ушел в минус — 27:32.

    Последние домашние матчи «Трактор» скатал 16-го и 19-го сентября. Закрыть поединки на своем льду ему удалось одной победой и одним поражением.

    В упомянутый отрезок команда Анвара Гатиятулина вынесла «Нефтехимик» (4:0), а позже — отстегнула 2 балла «Авангарду» (1:3). Три следующие встречи челябинцы провели в рамках гостевой серии.

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    На чужих аренах «Трактор» безуспешно бился с «Торпедо» (3:4), еще раз вырубил «Нефтехимик» (5:3) и был близок к чудо-подвигу в Казани, но проиграл «Ак Барсу» (2:3).

    «Куньлунь»

    Представитель Пекина откатал 11 матчей и ухватился за 7 баллов. В таблице Западной конференции он занимает десятую позицию с беднейшей разницей голов — 15:32.

    На старте регулярки «Куньлунь» взял победу, после которой нырнул в безвыигрышную серию, дошедшую до пяти матчей, четыре из которых были слиты в основное время.

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    • Ненадолго выбраться оттуда команде Грега Айэленда удалось 16-го сентября, когда в разборках андердогов пекинцы шлепнули «Сочи» (3:1). А через четыре дня один из слабейших представителей Запада в Мытищах посмел нагнуть ЦСКА (2:1 ОТ).

    После сенсации в игре с «армейцами» на «Ред Стар» навалилась новая серия поражений, в период которой команду разгромили топы. Уступил «Куньлунь» СКА (3:6), «Металлургу» Мг (0:4) и «Автомобилисту» (1:6).

    Коэффициенты

    Победа «Трактора» оценивается в 1.43, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.10, а на «Куньлунь» — 5.85.

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    Прогноз

    Казалось бы, «Куньлунь» — стопроцентный андердог, которого влегкую размажут в Челябинске. Но проблема в том, что «Трактор» сейчас и сам не в прайме, поэтому для «Ред Стар» не все безнадежно. Если хотя бы не на очки, то на пару шайб пекинцы имеют право претендовать.

    Ставка

    Дерзкая игра слабейшей команды — то, на что можно зарядить в предстоящем матче. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 1.5 за 2.22.

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    «Трактор» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 28.09.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько голов «Куньлунь» готов зарядить «Трактору»?
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