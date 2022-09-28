«Трактор»
Проведя 11 матчей в регулярке, челябинцы собрали всего 8 очков, из-за чего они упали на десятую позицию в Восточной конференции. При этом баланс голов пока не слишком ушел в минус — 27:32.
Последние домашние матчи «Трактор» скатал 16-го и 19-го сентября. Закрыть поединки на своем льду ему удалось одной победой и одним поражением.
В упомянутый отрезок команда Анвара Гатиятулина вынесла «Нефтехимик» (4:0), а позже — отстегнула 2 балла «Авангарду» (1:3). Три следующие встречи челябинцы провели в рамках гостевой серии.
На чужих аренах «Трактор» безуспешно бился с «Торпедо» (3:4), еще раз вырубил «Нефтехимик» (5:3) и был близок к чудо-подвигу в Казани, но проиграл «Ак Барсу» (2:3).
«Куньлунь»
Представитель Пекина откатал 11 матчей и ухватился за 7 баллов. В таблице Западной конференции он занимает десятую позицию с беднейшей разницей голов — 15:32.
На старте регулярки «Куньлунь» взял победу, после которой нырнул в безвыигрышную серию, дошедшую до пяти матчей, четыре из которых были слиты в основное время.
Ненадолго выбраться оттуда команде Грега Айэленда удалось 16-го сентября, когда в разборках андердогов пекинцы шлепнули «Сочи» (3:1). А через четыре дня один из слабейших представителей Запада в Мытищах посмел нагнуть ЦСКА (2:1 ОТ).
После сенсации в игре с «армейцами» на «Ред Стар» навалилась новая серия поражений, в период которой команду разгромили топы. Уступил «Куньлунь» СКА (3:6), «Металлургу» Мг (0:4) и «Автомобилисту» (1:6).
Коэффициенты
Победа «Трактора» оценивается в 1.43, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.10, а на «Куньлунь» — 5.85.
Прогноз
Казалось бы, «Куньлунь» — стопроцентный андердог, которого влегкую размажут в Челябинске. Но проблема в том, что
Ставка
Дерзкая игра слабейшей команды — то, на что можно зарядить в предстоящем матче. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 1.5 за 2.22.