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    Динамовцы ждут «Авангард» ради третьей подряд победы?

    «Динамо» Москва — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч КХЛ 27 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Авангард»
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    Джордан Уил
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 27 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Сентября 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Авангард Авангард
  • Омск
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    «Динамо» Москва

    За десять игр столичная команда заработала 14 очков и по-прежнему удерживает вторую позицию на Востоке. В данный момент она имеет в активе 25 заброшенных шайб при 15 пропущенных.

    Во встрече 14-го сентября «Динамо» Москва всухую переиграло «Сочи» (2:0). Так вышло, что в данный момент это последняя победа сине-белых на «ВТБ Арене».

    Коэффициенты матча Динамо — Авангард

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    В следующих заходах на родной площадке команда Алексея Кудашова уступила СКА (2:3) и неожиданно отстегнула два балла «Локомотиву» (1:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    На улучшение дела «Динамо» Москва пошли в паре матчей на чужой территории, в которых столичный клуб успел вздернуть «Северсталь». (3:1) и наконец-то уложить на лопатки СКА (2:1 Б).

    «Авангард»

    Омская команда зарубилась в 11 матчах чемпионата, в который ей достались всего 9 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она залетела на шестую строчку с разницей голов — 30:35.

    После 6-матчевой серии поражений в дебюте сезона «Авангард» начал подавать первые признаки жизни. Случилось это 16-го сентября в выездной игре с «Барысом». Тогда омичи смотрелись супермощно (5:2).

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    • Закрыв выезд в Нур-Султан выносом коллектива Скабелки, бригада Дмитрия Рябыкина выбила еще пару побед. Зафиксированы они были во встречах с «Трактором» (3:1) и «Сочи» (4:1).

    Не без скандала закончилась драка с «Торпедо», в которой ошибочное решение удалить Чистякова на 5+10 стоило омичам победы (2:4). Но долго париться по этому поводу «Авангард» не стал. В последнем матче он прихлопнул «Нефтехимик» (3:2).

    Коэффициенты

    Зарядить на «Динамо» Москва можно с коэффициентом 2.17, на ничью букмекеры дают шанс поставить за 4.20, а на «Авангард» — за 2.73.

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    Прогноз

    Четыре победы в последних пяти матчах — шикарный результат для нынешнего «Авангарда», правда, почти во всех играх омичи разобрали аутсайдеров, в то время как с «Динамо» команда Рябыкина не справится — еще рано для таких чудес на территории противника.

    Ставка

    Никаких неприятных сюрпризов для парней Кудашова «Авангард» не готовит. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.17.

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    «Динамо» Москва — «Авангард»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 27.09.2022. Прогнозы на хоккей. Динамовцы ждут «Авангард» ради третьей подряд победы?
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