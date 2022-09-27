В матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 27 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

За десять игр столичная команда заработала 14 очков и по-прежнему удерживает вторую позицию на Востоке. В данный момент она имеет в активе 25 заброшенных шайб при 15 пропущенных.

Во встрече 14-го сентября «Динамо» Москва всухую переиграло «Сочи» (2:0). Так вышло, что в данный момент это последняя победа сине-белых на «ВТБ Арене».

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В следующих заходах на родной площадке команда Алексея Кудашова уступила СКА (2:3) и неожиданно отстегнула два балла «Локомотиву» (1:3).

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На улучшение дела «Динамо» Москва пошли в паре матчей на чужой территории, в которых столичный клуб успел вздернуть «Северсталь». (3:1) и наконец-то уложить на лопатки СКА (2:1 Б).

«Авангард»

Омская команда зарубилась в 11 матчах чемпионата, в который ей достались всего 9 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она залетела на шестую строчку с разницей голов — 30:35.

После 6-матчевой серии поражений в дебюте сезона «Авангард» начал подавать первые признаки жизни. Случилось это 16-го сентября в выездной игре с «Барысом». Тогда омичи смотрелись супермощно (5:2).

Закрыв выезд в Нур-Султан выносом коллектива Скабелки, бригада Дмитрия Рябыкина выбила еще пару побед. Зафиксированы они были во встречах с «Трактором» (3:1) и «Сочи» (4:1).

Не без скандала закончилась драка с «Торпедо», в которой ошибочное решение удалить Чистякова на 5+10 стоило омичам победы (2:4). Но долго париться по этому поводу «Авангард» не стал. В последнем матче он прихлопнул «Нефтехимик» (3:2).

Коэффициенты

Зарядить на «Динамо» Москва можно с коэффициентом 2.17, на ничью букмекеры дают шанс поставить за 4.20, а на «Авангард» — за 2.73.

Прогноз

Четыре победы в последних пяти матчах — шикарный результат для нынешнего «Авангарда», правда, почти во всех играх омичи разобрали аутсайдеров, в то время как с «Динамо» команда Рябыкина не справится — еще рано для таких чудес на территории противника.

Ставка

Никаких неприятных сюрпризов для парней Кудашова «Авангард» не готовит. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.17.