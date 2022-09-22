«Куньлунь»
Единственный в чемпионате представитель КНР в восьми матчах сумел поднять 7 очков. Правда, турнирная плотность на Западе такая, что этой цифры хватает на десятое место в таблице.
Регулярный сезон 2022/23 китайская команда открыла победой. В Мытищах хозяевам удалось поставить на место «Адмирал». После перспективного старта «красная звезда» потерпела пять подряд поражений.
Луз-стрик пекинцев начался с неудачных разборок с «Амуром» (0:2). Далее в двух стыковых матчах парни Грега Айэленда проиграли «Сибири» (1:2 Б, 0:4). Еще по разу «Ред Стар» уступила «Адмиралу» (1:2) и «Амуру» (1:2).
После дальневосточных разборок команда Айэленда сказала «хватит», и начала набирать очки. Сперва «Куньлунь» хлопнул «Сочи» (3:1), а в игре 20-го сентября — выдал чудо в драке с ЦСКА (2:1 ОТ).
СКА
В восьми встречах клуб из Санкт-Петербурга отжал у конкурентов 16 баллов. Со стопроцентным результатом и разницей голов 26:11 он заслуженно является бескомпромиссным лидером Запада.
Самым жарким на старте регулярки оказался первый матч СКА, в котором он рубился с «Салаватом Юлаевым». В «Ледовом» хозяева дожали гостей из Уфы в овертайме (3:2 ОТ).
Четыре следующих встречи команда Романа Ротенберга закрыла уверенно — с форой в 2+ шайбы. Грохнули питерцы «Барыс» (3:1), «Авангард» (4:1), «Динамо» Москва (4:1) и «Северсталь».
В трех последних матчах СКА пришлось выгрызать победы в сложных условиях. Дожали «арамейцы» «Локомотив» (3:2), «Динамо» Москва (3:2) и «Северсталь» (2:1 Б).
Коэффициенты
Взять победу «Куньлуня» букмекеры предлагают за 5.50, ничья оценивается в 4.80, а победа СКА — в 1.48.
Прогноз
Перед матчем со СКА пекинский клуб успел хлопнуть «Сочи» и сотворить сенсацию в игре с ЦСКА. Но команде Ротенберга нет дела до каких-то локальных успехов андердога.
Ставка
СКА увидел, на какие чудеса способен аутсайдер, поэтому жалости к нему не будет. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал СКА больше 3.5 за 2.23.