В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

Парни из Санрайза провели в чемпионате 72 встречи, в которых подняли 108 очков. С такими серьезными показателями «коты» обеспечили себе досрочный выход в плей-офф. Сейчас они идут первыми в дивизионе.

На матч 28 марта «Флорида» приехала в Канаду, где попала под раздачу «Торонто» (2:5). Однако на данный момент это был последний раз, когда «пантеры» кому-либо проигрывали.

Коэффициенты матча Флорида — Анахайм 1 1.37 X 6.00 2 6.30 Ставка

В период с 30 марта по 10 апреля команда Эндрю Брюнетта оформила семь подряд побед. Стартовала новая серия «Пантерз» на «ФЛА Лайв Арене». Дома «коты» припечатали «Монреаль» (7:4).

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Следующим пострадавшим соперником оказался «Чикаго» (4:0). В остальных играх этого отрезка «Флорида» взяла верх над «Нью-Джерси» (7:6 ОТ), «Баффало» (5:3), «Торонто» (7:6 ОТ), еще раз над «Баффало» (4:3) и над «Нэшвиллом» (4:1).

«Анахайм»

Калифорнийская команда скатилась на седьмую позицию в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. В 74 играх регулярного первенства ей удалось собрать всего 70 баллов.

Во встрече 1 апреля «Анахайм» проиграл «Далласу» в овертайме (2:3 ОТ) и продлил свою серию поражений до 11 матчей. Ненадолго забыть об этом ужасе «кряквам» помог выезд в Финикс, где они грохнули «Аризону» (5:0).

После игры с «койотами» команда Далласа Икинса уступила еще трижды в четырех встречах. Два слабых поединка «Дакс» провели против соперников из Альберты — «Эдмонтона» (1:6) и «Калгари» (2:4).

Еще одну победу «Анахайму» удалось затащить в «Веллс Фарго Центре», где была обыграна «Филадельфия» (5:3). В последней встрече «Дакс» крупно влетели «Каролине» (2:5).

Коэффициенты

Поставить в этом матче на победу «Флориды» букмекеры предлагают со скромным кэфом 1.38, ничья оценивается в 6.40, а победа «Анахайма» — в 5.80.

Прогноз

Перед встречей с «утятами» мощная «Флорида» оформила семь побед подряд, забрасывая минимум 4 шайбы в каждой. Команду Брюнетта не волнует ее свершившийся выход в плей-офф, она просто выносит всех, с кем пересекается в календаре. Слабый калифорнийский клуб не станет исключением .

Ставка

В предстоящем матче «Пантерз» готовы дать своей публике традиционный разгром. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит + ТБ 5.5 за 2.28.