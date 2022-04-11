НХЛ. «Вашингтон» одолел «Бостон», «Тампа» разгромила «Баффало»

«Вашингтон» — «Бостон» 4:2

На предпоследней секунде встречи российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с передачи Евгения Кузнецова поразил пустые ворота. Шайба стала для Овечкина 775-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Бостон» — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) Голы: Карлсон — 14 (Шири), 24:11 — 1:0. Лазар — 8 (Фолиньо), 27:55 — 1:1. Хаула — 14 (Макэвой), 28:55 — 1:2. Уилсон — 23 (Эллер, Манта), 34:50 — 2:2. Эллер — 10 (Дженсен), 47:18 — 3:2. Овечкин — 45 (п.в., Кузнецов, Карлсон), 59:58 — 4:2Вратари: Ванечек — Ульмарк (58:06 — 59:58)Штраф: 8-4Броски: 31 (7+11+13) — 31 (8+16+7)

«Вашингтон» одержал третью победу подряд и с 90 очками занимает восьмое место в Восточной конференции. «Бостон» — пятый на Востоке с 95 очками.

«Вашингтон» — «Бостон» 4:2

«Питтсбург» — «Нэшвилл» 3:2 ОТ

В составе «Пингвинз» три (2+1) очка набрал Сидни Кросби, который забросил победную шайбу в овертайме, ассистентский хет-трик оформил Рикард Ракелль.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Кросби — 27 (Ракелль, Летанг), 4:58 — 1:0. Дюшен — 38 (Гранлунд), 18:49 — 1:1. Казинс — 8, 44:31 — 1:2. Зукер — 7 (Кросби, Ракелль), 48:53 — 2:2. Кросби — 28 (Ракелль), 62:21 — 3:2Вратари: Десмит — РиттихШтраф: 15-9Броски: 30 (3+12+13+2) — 35 (11+12+12+0)

«Питтсбург» с 94 очками занимает седьмое место в Восточной конференции. «Нэшвилл» с 87 очками — на шестой строчке «Запада».

«Питтсбург» — «Нэшвилл» 3:2 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Баффало» 5:0

Одну из шайб провел Никита Кучеров. Для него этот гол стал 15-й в текущем сезоне. Михаил Сергачев завершил матч с показателем полезности «+2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Баффало» — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) Голы: Перри — 17 (Богосян), 9:21 — 1:0. Палат — 16 (Пойнт), 9:38 — 2:0. Хагель — 25 (Чирелли, Хедман), 21:12 — 3:0. Кучеров — 15 (Макдона, Палат), 24:28 — 4:0. Колтон — 16 (Стэмкос, Пол), 42:09 — 5:0Вратари: Эллиотт — АндерсонШтраф: 4-4Броски: 28 (9+9+10) — 28 (9+11+8)

«Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции, «Баффало» — 12-е.

«Тампа-Бэй» — «Баффало» 5:0

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» 6:3

В составе победителей один из голов провел Кирилл Капризов. Теперь в его активе 42 шайбы в текущем сезоне. Защитник Дмитрий Куликов заработал показатель полезности «+1». Отметим, что по ходу встречи «дикари» уступали со счетом 0:3.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 6:3 (2:3, 3:0, 1:0) Голы: Купари — 5 (мен., Мур), 1:33 — 0:1. Грундстрем — 9, 8:22 — 0:2. Кемпе — 32 (бол., Дурзи, Дано), 10:17 — 0:3. Капризов — 42 (бол., Болди, Сперджен), 16:04 — 1:3. Болди — 13 (Фиала, Миддлтон), 16:54 — 2:3. Сперджен — 7, 21:39 — 3:3. Зуккарелло — 23 (Хартман), 29:46 — 4:3. Фолиньо — 21 (Бенн, Гринуэй), 33:59 — 5:3. Бьюгстад — 6 (Миддлтон), 43:16 — 6:3Вратари: Флери — ПетерсенШтраф: 11-11Броски: 33 (10+13+10) — 34 (11+16+7)

«Миннесота» занимает третье место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» — седьмое.

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» 6:3

«Каролина» — «Анахайм» 5:2

В составе «Харрикейнз» хет-трик оформил Джордан Стаал, два (1+1) очка набрал Андрей Свечников.

«Каролина» со 102 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Анахайм» с 70 очками — на 12-й строчке «Запада».

«Каролина» — «Анахайм» 5:2

«Чикаго» — «Даллас» 4:6

В составе «Старз» три (1+2) очка набрал Роопе Хинтц, дубль оформил Джейсон Робертсон.

«Даллас» с 86 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Чикаго» с 59 очками — на 14-й строчке.

«Чикаго» — «Даллас» 4:6

«Оттава» — «Виннипег» 3:4

В составе «Джетс» три (1+2) очка набрал Николай Элерс. У «Сенаторз» отличились три (2+1) очка у Брэйди Ткачака.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Виннипег» — 3:4 (1:1, 0:2, 2:1) Голы: Норрис — 32 (Ткачак), 1:48 — 1:0. Элерс — 25 (Демело, Штястны), 18:49 — 1:1. Дюбуа — 26 (бол., Коннор, Пионк), 21:47 — 1:2. Штястны — 19 (Элерс, Шайфли), 29:34 — 1:3. Ткачак — 25 (бол., Уайт, Штютцле), 40:50 — 2:3. Коннор — 42 (бол., Дюбуа, Элерс), 45:37 — 2:4. Ткачак — 26 (бол., Норрис, Браннстрем), 53:58 — 3:4Вратари: Сегорд (57:18) — ХеллибакШтраф: 8-8Броски: 34 (12+8+14) — 25 (5+12+8)

«Виннипег» с 79 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Оттава» с 58 очками — на 13-й строчке.