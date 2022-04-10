В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 10 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Хоккеисты из Альберты, Канада, скатали в регулярке 72 поединка и заработали 89 очков. В таблице Тихоокеанского дивизиона команда идет второй, обгоняя третий «Лос-Анджелес» на 3 балла.

После обидного поражения в дерби с «Калгари» (5:9) «Эдмонтон» провел 6-матчевую беспроигрышную серию, которая началась с разгромной победы над «Аризоной» в «Роджерс Плейс» (6:1).

В следующей домашней встрече команда Джея Вудкрофта перебила по буллитам «Лос-Анджелес» (4:3 Б), а спустя пару дней «Ойлерз» на своем льду сумели переиграть «Сент-Луис» (6:5 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

Три последних матча «Эдмонтон» провел в Калифорнии. Сперва «нефтяникам» удалось разнести «Анахайм» (6:1), затем — вырвать победу у «Сан-Хосе» (2:1 ОТ) и одолеть «Лос-Анджелес» (3:2).

«Колорадо»

Денверский коллектив принял участие в 71 игре, в которой урвал 108 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона он уверенно лидирует. Кроме того, «Эвс» уже подарили себе участие в Кубке Стэнли.

Последний матч, в котором «Колорадо» оказался слабее соперника, состоялся 28 марта. В тот вечер «лавины» зарубились с «Миннесотой» в Сент-Поле и уступили «дикарям» в овертайме (2:3 ОТ).

Зато после игры с «Минни» команда Джареда Беднара оформила пять побед кряду. В четырех поединках «Эвеланш» уложились в основное время. Свою серию они начали в гостях у «Калгари» (2:1).

Позже у себя дома «Колорадо» нагнул «Сан-Хосе» (4:2), а затем дважды вздернул «Питтсбург» (3:2, 6:4). В последнем матче денверские парни в Канаде переиграли «Виннипег» (5:4 ОТ).

Коэффициенты

Взять победу «Эдмонтона» в этой встрече букмекеры предлагают за 2.85, на ничью можно зарядить за 4.30, а на победу «Колорадо» — за 2.14.

Прогноз

Обе команды проводят свои беспроигрышные серии, при этом «Колорадо» уже обеспечил себе выход в плей-офф, в то время как «Эдмонтон» еще решает такую задачу. Очевидно, что в предстоящем замесе более мотивированными будут «Ойлерз».

Гости из Денвера постараются провести отличный матч в обороне и зацепить очки, но сама игра результативной не получится, поскольку коллективу Беднара незачем излишне напрягаться.

Ставка

Денверские хоккеисты умеют сдерживать мощных соперников, поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 2.18.