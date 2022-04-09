НХЛ. «Тампа» проиграла «Бостону», «Сент-Луис» одолел «Миннесоту»

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 1:2 ОТ

Голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков. Форвард Никита Кучеров завершил матч с показателем полезности «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Дебраск — 21 (Маршан, Бержерон), 20:47 — 0:1. Белльмар — 8 (Перри, Рутта), 23:28 — 1:1. Койл — 16 (Дебраск, Макэвой), 63:37 — 1:2Вратари: Василевский — УльмаркШтраф: 6-10Броски: 29 (11+6+11+1) — 37 (10+15+11+1)

«Тампа» находится на шестом месте в Восточной конференции, «Бостон» — на пятом.

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 1:2 ОТ

«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:2

В составе победителей голы забили Жан-Габриэль Пажо и Кайл Палмьери. Голкипер Илья Сорокин отразил 19 из 20 бросков по своим воротам. У проигравших шайбу забросил Винсент Трочек.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Айлендерс» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Голы: Пажо — 15 (Мартин, Палмиери), 28:24 — 0:1. Трочек — 19 (Ахо, Деанджело), 59:03 — 1:1. Палмиери — 14 (Паризе, Нельсон), 59:45 — 1:2Вратари: Андерсен — СорокинШтраф: 8-8Броски: 21 (12+1+8) — 21 (7+8+6)

«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:2

«Флорида» — «Баффало» 4:3

«Пантерз» продлили победную серию до шести встреч. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Баффало» — 4:3 (1:3, 2:0, 1:0) Голы: Олофссон — 18 (бол., Кребс), 6:27 — 0:1. Жиру — 20 (бол., Юбердо, Райнхарт), 8:25 — 1:1. Пысик — 3, 8:45 — 1:2. Скиннер — 30 (Томпсон), 15:35 — 1:3. Хернквист — 12 (Монтур, Луостаринен), 29:30 — 2:3. Райнхарт — 27 (бол., Барков, Жиру), 34:20 — 3:3. Беннетт — 27 (Барков, Монтур), 59:22 — 4:3Вратари: Бобровский — Токарски (59:34)Штраф: 10-4Броски: 43 (13+17+13) — 22 (12+3+7)

«Флорида» — «Баффало» 4:3

«Сент-Луис» — «Миннесота» 4:3 ОТ

В составе победителей шайбу забросил Павел Бучневич. Иван Барбашев и Владимир Тарасенко сделали по результативной передаче. В составе гостей голом отметился нападающий Кирилл Капризов. Для него эта шайба стала 41-й в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Миннесота» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) Голы: Бучневич — 25 (бол., Томас, Фолк), 4:36 — 1:0. Фиала — 24 (Джост), 18:23 — 1:1. Капризов — 41, 30:40 — 1:2. Миддлтон — 4 (Сперджен, Эрикссон Эк), 40:18 — 1:3. Фолк — 11 (Ледди), 44:16 — 2:3. Шенн — 21 (Барбашев), 50:28 — 3:3. Томас — 17 (Тарасенко, Парэйко), 61:27 — 4:3Вратари: Хуссо — ТэлботШтраф: 6-6Броски: 28 (12+6+9+1) — 38 (11+11+16+0)

«Сент-Луис» — «Миннесота» 4:3 ОТ

«Виннипег» — «Колорадо» 4:5 ОТ

«Колорадо» выиграл пятый раз подряд. «Виннипег» потерпел четвертое кряду поражение.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Колорадо» — 4:5 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 0:1) Голы: Обе-Кубель — 9 (Ньюхук, Мэнсон), 5:10 — 0:1. Шайфли — 28 (Элерс, Штястны), 10:32 — 1:1. Элерс — 23 (Шайфли), 17:35 — 2:1. Бураковски — 20 (Макар, Байрам), 23:55 — 2:2. Э. Джонсон — 7 (Ньюхук, Штурм), 29:11 — 2:3. Маккиннон — 25 (Бураковски, Рантанен), 44:04 — 2:4. Шайфли — 29 (Моррисси), 56:25 — 3:4. Элерс — 24 (бол., Дюбуа, Штястны), 59:44 — 4:4. Макар — 25 (бол., Рантанен, Маккиннон), 62:42 — 4:5Вратари: Хеллибак — ФранцоузШтраф: 6-6Броски: 43 (12+14+16+1) — 37 (15+13+5+4)