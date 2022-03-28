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    «Аризона» сотворит чудо в игре с «Виннипегом»?

    «Виннипег» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч НХЛ 28 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Аризона»
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    «Аризона» в гостях у «Монреаля»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 28 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Виннипег» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Марта 2022 года

    «Виннипег»

    Канадская банда из Манитобы провела в регулярном сезоне 66 матчей, в которых сумела захватить 72 очка. В Центральном дивизионе она идет шестой, отставая от первой пятерки на 3 пункта.

    В двух домашних встречах из четырех последних «Виннипег» провалился. На родной площадке он остался без набранных баллов и был ужасен в обороне, пропустив 9 голов.

    Первый такой матч состоялся 19 марта против «Бостона» (2:4). Далее в Иллинойсе парни Дэйва Лоури перебили «Чикаго» (6:4), а на своем льду — грохнули «Вегас» (4:0).

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    Следующим соперником «Джетс» в «Канада Лайф Центре» оказалась «Оттава», которой хозяева проиграли крупно (2:5). В последнем матче «Виннипегу» удалось прихлопнуть «Коламбус» (4:3 ОТ).

    «Аризона»

    Хоккейный клуб из Глендейла собрал всего 44 балла в 64 играх чемпионата. С такими данными он никуда не сдвинулся с восьмой позиции в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    Последние на данный момент победы «Аризона» завоевала в гостях 15 и 16 марта. Обе встречи прошли в Канаде, где «койотам» удалось вынести «Оттаву» (5:3) и «Монреаль» (6:3).

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    • В четырех дальнейших встречах подопечные Андре Туриньи остались без набранных баллов. Первое поражение в новой серии было зафиксировано в Финиксе, в поединке с «Питтсбургом» (1:4).

    Следующий матч «Аризона» скатала в Калифорнии с «Сан-Хосе» (2:4). Затем дома парни Туриньи уступили «Сиэтлу» (2:4), а в Канаде — с аналогичным счетом проиграли «Калгари» (2:4).

    Коэффициенты

    На «Виннипег» в его домашнем матче букмекеры дают коэффициент 1.61, а вот «Аризону» они по делу считают аутсайдером — 4.74. Зарядить на ничью можно за 4.84.

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    Прогноз

    Перед матчем с «Джетс» команда Туриньи четырежды кряду проиграла, пропустив суммарно 16 голов. Однако до этой серии «Койотис» чувствовали себя неплохо и выносили даже топ-соперников.

    Безусловно, череда поражений не может длиться вечно, да и «Виннипег» играет не без осечек. И даже если в гостях «Аризона» не возьмет очки, то несколько шайб она точно сможет забросить.

    Ставка

    В «Канада Лайф Центре» хозяева вытащат 3+ гола из собственной рамы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Аризоны» больше 2.5 за 2.26.

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    «Виннипег» — «Аризона»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 28.03.2022. Прогнозы на хоккей. «Аризона» сотворит чудо в игре с «Виннипегом»?
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