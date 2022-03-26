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    НХЛ. Гол и победный буллит Овечкина, ассисты Панарина и Кузнецова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 марта

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    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург» 5:1

    Дубль в составе победителей оформил Крис Крайдер. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 21. Форвард Артемий Панарин набрал 1 (0+1) очко. Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин пропускал матч из-за болезни.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Питтсбург» — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Лафренье — 14 (Хытил, Гудроу), 2:07 — 1:0. Крайдер — 43 (Зибанежад), 3:58 — 2:0. Ватрано — 12 (Зибанежад, Крайдер), 4:16 — 3:0. Крайдер — 44 (мен., Зибанежад), 26:37 — 4:0. Картер — 15 (бол., Капанен, Хейнен), 46:00 — 4:1. Копп — 14 (Панарин, Строум), 57:47 — 5:1Вратари: Шестеркин — Джерри (Десмит, 26:37, Джерри, 30:57)Штраф: 8-2Броски: 33 (11+13+9) — 21 (5+8+8)

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург» 5:1

    «Баффало» — «Вашингтон» 3:4 Б

    Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу с передачи соотечественника Евгения Кузнецова. Также они оба реализовали свои попытки в серии буллитов.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Вашингтон» — 3:4 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Манта — 7 (Бэкстрем, Уилсон), 9:15 — 0:1. Скиннер — 25 (Томпсон), 15:49 — 1:1. Дженсен — 5 (Орлов, Шири), 24:06 — 1:2. Скиннер — 26 (Самуэльссон), 30:23 — 2:2. Олофссон — 12 (Миттельштадт, Асплунд), 32:55 — 3:2. Овечкин — 41 (Кузнецов), 36:47 — 3:3Победный буллит: ОвечкинВратари: Токарски — СамсоновШтраф: 4-4Броски: 23 (4+9+5+5) — 40 (11+13+9+7)

    «Вашингтон» идет на восьмом месте в Восточной конференции. «Баффало» располагается на 12-й строчке.

    «Баффало» — «Вашингтон» 3:4 Б

    «Виннипег» — «Коламбус» 4:3 ОТ

    Победную шайбу на 21-й секунде овертайма забросил Николай Элерс.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Тонинато — 6 (Диллон, Сэнфорд), 7:14 — 1:0. Коннор — 41 (мен., Тонинато), 12:30 — 2:0. Боквист — 11 (бол., Нюквист, Рословик), 13:01 — 2:1. Гонс — 4 (Бемстрем), 23:22 — 2:2. Моррисси — 11 (бол., Шайфли, Уилер), 39:29 — 3:2. Бьоркстранд — 23 (бол., Веренски, Ворачек), 59:46 — 3:3. Элерс — 20 (Коннор), 60:21 — 4:3Вратари: Комри — МерзликинсШтраф: 6-6Броски: 33 (4+17+11+1) — 36 (14+7+14+1)

    «Виннипег» — «Коламбус» 4:3 ОТ

    «Калгари» — «Аризона» 4:2

    Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился голевой передачей.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Аризона» — 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
    Голы: Ткачак — 30 (Годро, Хэнифин), 20:33 — 1:0. Линдхольм — 32 (бол., Ткачак, Годро), 23:35 — 2:0. Годро — 30 (Задоров), 28:14 — 3:0. Карконе — 1, 39:48 — 3:1. Андерссон — 4 (бол.), 45:21 — 4:1. Колячонок — 1 (Шмальц, Дайнин), 58:07 — 4:2Вратари: Маркстрем — Веймелка (58:43)Штраф: 6-8Броски: 33 (6+15+12) — 18 (10+4+4)

    «Калгари» — «Аризона» 4:2

    «Колорадо» — «Филадельфия» 6:3

    У победителей три (1+2) очка набрал Назем Кадри, дубль оформил Кейл Макар.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Филадельфия» — 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)
    Голы: Кадри — 25 (Комфер, Э. Джонсон), 7:20 — 1:0. ван Римсдайк — 16 (Фараби, Аткинсон), 13:02 — 1:1. Макар — 23 (бол., Кадри), 13:46 — 2:1. Комфер — 14 (Кадри, Мэнсон), 16:17 — 3:1. Рантанен — 31 (Маккиннон, Э. Джонсон), 18:06 — 4:1. Макдермид — 2 (Кольяно, Хелм), 32:19 — 5:1. Макьюэн — 2 (Йорк), 39:28 — 5:2. Уиллман — 3 (Санхейм, Хэйс), 47:44 — 5:3. Макар — 24 (Рантанен), 48:25 — 6:3Вратари: Францоуз — ХартШтраф: 9-11Броски: 50 (18+18+14) — 32 (10+10+12)

    «Колорадо» лидирует в Западной конференции, «Филадельфия» — на 13-й строчке Востока.

    «Колорадо» — «Филадельфия» 6:3
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