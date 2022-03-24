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    Страдания «Анахайма» продолжатся в игре с «Чикаго»?

    «Анахайм» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч НХЛ 24 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Чикаго»
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    Дерек Грант
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Хонда Центре» 24 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Марта 2022 года

    «Анахайм»

    Калифорнийская команда приняла участие в 65 матчах регулярного первенства и заработала 65 очков. В списке Тихоокеанского дивизиона она числится шестой, отставая от плей-офф позиций на 7 пунктов.

    С 9 по 22 марта «Анахайм» потерпел семь подряд поражений, пропустив 27 голов в основное время. Первый матч в этой серии состоялся в «Юнайтед Центре» против «Чикаго» (3:8).

    Коэффициенты матча Анахайм — Чикаго

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    После зарубы с «Блэкхокс» команда Далласа Икинса крупно проиграла «Нэшвиллу» (1:4), а затем — уступила «Нью-Джерси» в серии буллитов (1:2 Б). В Нью-Йорке «Дакс» успели отдать очки «Айлендерс» (3:4) и «Рейнджерс» (3:4 ОТ).

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    Два последних матча «Анахайм» скатал на своем льду, уступив гостям с разницей в 3 шайбы. Сперва «утки» не справились с «Флоридой» (0:3), а позже — не сумели поставить на место «Нэшвилл» (3:6).

    «Чикаго»

    Бригада из Иллинойса имеет в турнирной копилке 53 очка, набранных в 63 встречах. В таблице Центрального дивизиона «ястребы» никуда не сдвинулись с седьмой позиции.

    После выноса «Анахайма» 9 марта (8:3) «Чикаго» вышел на лед в рамках пяти поединков. Четыре матча закончились для «Би-Хокс» поражениями. При этом трижды они проиграли в основное время.

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    • Первую потерю очков команда Дерека Кинга допустила в «ТД Гарден», где влетела «Бостону» (3:4). В следующем матче «Блэкхокс» сумели вынести «Оттаву» (6:3). Эта встреча прошла в Канаде.

    Вернувшись на родную площадку, «Чикаго» снова оказался слабее «Бостона» (1:2 ОТ). Соперниками «ястребов» в двух последних играх были «Миннесота» (1:3) и «Виннипег» (4:6).

    Коэффициенты

    Победа «Анахайма» в этой игре оценивается в 2.43, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Чикаго» — 2.70.

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    Прогноз

    После крутейшего отрезка в регулярке «Анахайм» сдулся и отпустил конкурентов за место в плей-офф на приличное расстояние.

    Текущая серия поражений лишний раз подчеркивает игровой кризис «Дакс», который продолжится и в зарубе с «Чикаго», оформившим в этом сезоне две победы над «утятами» с общим количеством голов — 11.

    Ставка

    Команда Кинга знает, как прихлопнуть «Анахайм», поэтому в очередной их встрече гости насыпят калифорнийцам полную сетку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Чикаго» больше 3 за 2.26.

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    «Анахайм» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на хоккей. Страдания «Анахайма» продолжатся в игре с «Чикаго»?
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