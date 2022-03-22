ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ.«Миннесота» разгромила «Вегас», «Нэшвилл» забросил шесть шайб «Анахайму»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 марта

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Анахайм Дакс Нэшвилл Предаторз Эдмонтон Ойлерз Колорадо Эвеланш Миннесота Уайлд Вегас Голден Найтс Монреаль Канадиенс Бостон Брюинз
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» послала сигнал «Реалу» и всему футбольному миру«Реал» — чемпион, но будущее за «Барселоной» Дивок ОригиТрансферный дайджест. 15-21 марта Фрагмент матчаВ одну калитку. «Барса» разнесла «Реал» на «Бернабеу»
  • 07:14
    • «Вегас» обменял российского нападающего Дадонова в «Анахайм»
  • 00:30
    • «Ман Сити» возглавил список клубов с самым высоким доходом
  • 23:46
    • Наместников продолжит карьеру в «Далласе»
  • 23:06
    • Дибала покинет «Ювентус» в конце сезона
  • 21:50
    • ЦСКА вырвал победу у «Динамо» в матче плей-офф КХЛ
  • 20:38
    • Роман Йоси — игрок недели в НХЛ
  • 16:54
    • Ерохин, Смолов, Захарян и Заболотный отцеплены от сборной России на мартовском сборе
    Все новости спорта
    «Миннесота»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Миннесота»

    «Монреаль» — «Бостон» 2:3 ОТ

    Автором победной шайбы стал Брэд Маршан, оформивший в этой игре дубль. У «Канадиенс» в активе Александра Романова голевая передача.

    «Монреаль» занимает последнее место в Восточной конференции, «Бостон» — на седьмой строчке.

    «Монреаль» — «Бостон» 2:3 ОТ

    «Миннесота» — «Вегас» 3:0

    В составе победителей по голу забили Николя Делорье, Мэтт Дамба и Райан Хартман. Российские игроки Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов очков не набрали.

    «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции, «Вегас» — на восьмой строчке.

    «Миннесота» — «Вегас» 3:0

    «Колорадо» — «Эдмонтон» 3:2 ОТ

    Автором победной шайбы стал Натан Маккиннон. Еще два гола забил Микко Рантанен. На счету российского нападающего Валерия Ничушкина голевая передача.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Эдмонтон» — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Рантанен — 29 (бол., Маккиннон, Кадри), 12:42 — 1:0. Ямамото — 16 (Драйзайтль, Макдэвид), 24:07 — 1:1. Рантанен — 30 (бол., Макар, Ничушкин), 26:24 — 2:1. Кейн — 13 (Ямамото), 29:01 — 2:2. Маккиннон — 22 (Макар), 60:52 — 3:2Вратари: Кемпер — СмитШтраф: 6-12Броски: 31 (11+6+11+3) — 25 (10+6+9+0)

    «Колорадо» лидирует в таблице Западной конференции. «Эдмонтон» — на седьмой строчке.

    «Колорадо» — «Эдмонтон» 3:2 ОТ

    «Анахайм» — «Нэшвилл» 3:6

    В составе «Предаторз» пять (2+3) очков набрал Филип Форсберг, три (2+1) очка на счету Мэтта Дюшена, у Романа Йоси и Райана Джохансена по два (1+1) очка. У «Дакс» дубль оформил Дерек Грант, еще один гол забил Трой Терри.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Нэшвилл» — 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)
    Голы: Грант — 10 (Драйсдейл, Зеграс), 9:18 — 1:0. Йоси — 18 (Томасино, Казинс), 16:48 — 1:1. Джохансен — 17 (бол., Форсберг, Гранлунд), 23:02 — 1:2. Терри — 30 (Шаттенкирк, Зеграс), 31:26 — 2:2. Форсберг — 34, 41:45 — 2:3. Дюшен — 33 (бол., Форсберг, Гранлунд), 43:08 — 2:4. Грант — 11 (Шаттенкирк, Фаулер), 50:13 — 3:4. Дюшен — 34 (бол., Форсберг, Йоси), 51:23 — 3:5. Форсберг — 35 (п.в., Джохансен, Дюшен), 57:57 — 3:6Голы: Гибсон (59:15 — 59:57) — Сарос (Риттих, 47:11, Сарос, 47:55, 50:27 — 51:11)Штраф: 22-20Броски: 29 (10+10+9) — 31 (10+12+9)

    «Нэшвилл» занимает четвертое место в Западной конференции, «Анахайм» — на 12-й строчке.

    «Анахайм» — «Нэшвилл» 3:6
    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Каролина — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Александрова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ван Эйтванк — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Осака — Шарма
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Анисимова — Роджерс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие