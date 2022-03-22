НХЛ.«Миннесота» разгромила «Вегас», «Нэшвилл» забросил шесть шайб «Анахайму»

«Монреаль» — «Бостон» 2:3 ОТ
Автором победной шайбы стал Брэд Маршан, оформивший в этой игре дубль. У «Канадиенс» в активе Александра Романова голевая передача.
«Монреаль» занимает последнее место в Восточной конференции, «Бостон» — на седьмой строчке.
«Миннесота» — «Вегас» 3:0
В составе победителей по голу забили Николя Делорье, Мэтт Дамба и Райан Хартман. Российские игроки Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов очков не набрали.
«Миннесота» занимает третье место в Западной конференции, «Вегас» — на восьмой строчке.
«Колорадо» — «Эдмонтон» 3:2 ОТ
Автором победной шайбы стал Натан Маккиннон. Еще два гола забил Микко Рантанен. На счету российского нападающего Валерия Ничушкина голевая передача.
«Колорадо» лидирует в таблице Западной конференции. «Эдмонтон» — на седьмой строчке.
«Анахайм» — «Нэшвилл» 3:6
В составе «Предаторз» пять (2+3) очков набрал Филип Форсберг, три (2+1) очка на счету Мэтта Дюшена, у Романа Йоси и Райана Джохансена по два (1+1) очка. У «Дакс» дубль оформил Дерек Грант, еще один гол забил Трой Терри.
«Нэшвилл» занимает четвертое место в Западной конференции, «Анахайм» — на 12-й строчке.