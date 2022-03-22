НХЛ.«Миннесота» разгромила «Вегас», «Нэшвилл» забросил шесть шайб «Анахайму»

«Монреаль» — «Бостон» 2:3 ОТ

Автором победной шайбы стал Брэд Маршан, оформивший в этой игре дубль. У «Канадиенс» в активе Александра Романова голевая передача.

«Монреаль» занимает последнее место в Восточной конференции, «Бостон» — на седьмой строчке.

«Монреаль» — «Бостон» 2:3 ОТ

«Миннесота» — «Вегас» 3:0

В составе победителей по голу забили Николя Делорье, Мэтт Дамба и Райан Хартман. Российские игроки Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов очков не набрали.

«Миннесота» занимает третье место в Западной конференции, «Вегас» — на восьмой строчке.

«Миннесота» — «Вегас» 3:0

«Колорадо» — «Эдмонтон» 3:2 ОТ

Автором победной шайбы стал Натан Маккиннон. Еще два гола забил Микко Рантанен. На счету российского нападающего Валерия Ничушкина голевая передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Эдмонтон» — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) Голы: Рантанен — 29 (бол., Маккиннон, Кадри), 12:42 — 1:0. Ямамото — 16 (Драйзайтль, Макдэвид), 24:07 — 1:1. Рантанен — 30 (бол., Макар, Ничушкин), 26:24 — 2:1. Кейн — 13 (Ямамото), 29:01 — 2:2. Маккиннон — 22 (Макар), 60:52 — 3:2Вратари: Кемпер — СмитШтраф: 6-12Броски: 31 (11+6+11+3) — 25 (10+6+9+0)

«Колорадо» лидирует в таблице Западной конференции. «Эдмонтон» — на седьмой строчке.

«Колорадо» — «Эдмонтон» 3:2 ОТ

«Анахайм» — «Нэшвилл» 3:6

В составе «Предаторз» пять (2+3) очков набрал Филип Форсберг, три (2+1) очка на счету Мэтта Дюшена, у Романа Йоси и Райана Джохансена по два (1+1) очка. У «Дакс» дубль оформил Дерек Грант, еще один гол забил Трой Терри.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Нэшвилл» — 3:6 (1:1, 1:1, 1:4) Голы: Грант — 10 (Драйсдейл, Зеграс), 9:18 — 1:0. Йоси — 18 (Томасино, Казинс), 16:48 — 1:1. Джохансен — 17 (бол., Форсберг, Гранлунд), 23:02 — 1:2. Терри — 30 (Шаттенкирк, Зеграс), 31:26 — 2:2. Форсберг — 34, 41:45 — 2:3. Дюшен — 33 (бол., Форсберг, Гранлунд), 43:08 — 2:4. Грант — 11 (Шаттенкирк, Фаулер), 50:13 — 3:4. Дюшен — 34 (бол., Форсберг, Йоси), 51:23 — 3:5. Форсберг — 35 (п.в., Джохансен, Дюшен), 57:57 — 3:6Голы: Гибсон (59:15 — 59:57) — Сарос (Риттих, 47:11, Сарос, 47:55, 50:27 — 51:11)Штраф: 22-20Броски: 29 (10+10+9) — 31 (10+12+9)

«Нэшвилл» занимает четвертое место в Западной конференции, «Анахайм» — на 12-й строчке.