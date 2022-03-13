ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» попал под санкции«Челси» под санкциями: трансферный бан, задержки зарплат и проблемы со спонсорами «Барселона» — «Галатасарай»Турецкий автобус. «Галатасарай» прервал голевую серию «Барсы» Маурисио Почеттино«Почеттино не будет в Париже в следующем сезоне». ПСЖ снова ошибся с тренером
  • 21:15
    • РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ
    Все новости спорта

    «Кингз» смогут взять реванш в дерби Калифорнии?

    «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 2.57) на хоккейный матч НХЛ 13 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сан-Хосе Шаркс Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тревор Мур
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «САП Центре» 13 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 13 Марта 2022 года

    «Сан-Хосе»

    Калифорнийская банда из Сан-Хосе приняла участие в 57 матчах, в которых взяла всего 57 баллов. В таблице Тихоокеанского дивизиона она скатилась на седьмое место, отстав на 11 очков от плей-офф.

    В домашней игре 25 февраля «Сан-Хосе» прихлопнул «Айлендерс» по буллитам (4:3 Б), благодаря чему прервал затяжную серию без побед, дошедшую до семи поединков.

    Коэффициенты матча Сан-Хосе — Лос-Анджелес

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
    •

    После встречи с ньюйоркцами банда Боба Бугнера вышла на лед еще шесть раз, однако в четырех матчах «Шаркс» проиграли. Одно из поражений «акулы» пережили в замесе с «Бостоном» (1:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    Далее «Сан-Хосе» успел переиграть «Сиэтл» (3:1), а в трех других встречах — отдать очки «Вегасу» (1:3), «Нэшвиллу» (0:8) и «Анахайму» (2:3 ОТ). В последнем матче «Шаркс» перебили «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ).

    «Лос-Анджелес»

    Хоккейный клуб из Лос-Анджелеса затащил 72 балла в 59 матчах. С такими показателями «монархам» удалось закрепиться на второй строчке в Тихоокеанском дивизионе.

    В этом месяце «Лос-Анджелес» провел шесть встреч, в трех из которых победил, а еще в одной заработал 1 очко. В первой мартовской игре «Кингз» были опозорены «Бостоном» (0:7).

  • НХЛ. «Калгари» победил «Тампу», «Сент-Луис» забросил шесть шайб «Рейнджерс», «Айлендерс» разгромили «Коламбус»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 марта
  • Вчера

    • Следующая потеря баллов случилась в Техасе — в зарубе с «Далласом» (3:4). В период с 5 по 8 марта команда Тодда Маклеллана выбила три подряд победы, начав эту серию со встречи с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

    В паре следующих матчей «Лос-Анджелесу» удалось вынести «Баффало» (3:0) и взять реванш у «Бостона» (3:2 ОТ). В последней встрече «Кингз» не смогли сдержать дома «Сан-Хосе» (3:4 ОТ).

    Коэффициенты

    Зарядить на «Сан-Хосе» в дерби Калифорнии букмекеры предлагают за 2.60, на ничью они дают коэффициент 4.25, с на победу «Лос-Анджелеса» — 2.33.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    В зарубе соперников из одного штата «Лос-Анджелес» будет фаворитом, поскольку в целом команда находится в хорошей форме и продолжает борьбу за плей-офф, в то время как «Сан-Хосе» заметно скатился. Кроме того, «короли», безусловно, захотят поквитаться за недавнее поражение.

    Ставка

    Учитывая принципиальность встречи, желание взять реванш и нужду «Кингз» в очках, ждем успешного выступления гостей и высокой результативности. Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» победит + ТБ 3.5 за 2.57.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Ивашко — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Уфа — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барнсли — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Леванте — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ротор — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Алания — Олимп-Долгопрудный
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салернитана — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на хоккей. «Кингз» смогут взять реванш в дерби Калифорнии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры