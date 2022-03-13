В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «САП Центре» 13 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

Калифорнийская банда из Сан-Хосе приняла участие в 57 матчах, в которых взяла всего 57 баллов. В таблице Тихоокеанского дивизиона она скатилась на седьмое место, отстав на 11 очков от плей-офф.

В домашней игре 25 февраля «Сан-Хосе» прихлопнул «Айлендерс» по буллитам (4:3 Б), благодаря чему прервал затяжную серию без побед, дошедшую до семи поединков.

После встречи с ньюйоркцами банда Боба Бугнера вышла на лед еще шесть раз, однако в четырех матчах «Шаркс» проиграли. Одно из поражений «акулы» пережили в замесе с «Бостоном» (1:3).

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Далее «Сан-Хосе» успел переиграть «Сиэтл» (3:1), а в трех других встречах — отдать очки «Вегасу» (1:3), «Нэшвиллу» (0:8) и «Анахайму» (2:3 ОТ). В последнем матче «Шаркс» перебили «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ).

«Лос-Анджелес»

Хоккейный клуб из Лос-Анджелеса затащил 72 балла в 59 матчах. С такими показателями «монархам» удалось закрепиться на второй строчке в Тихоокеанском дивизионе.

В этом месяце «Лос-Анджелес» провел шесть встреч, в трех из которых победил, а еще в одной заработал 1 очко. В первой мартовской игре «Кингз» были опозорены «Бостоном» (0:7).

Следующая потеря баллов случилась в Техасе — в зарубе с «Далласом» (3:4). В период с 5 по 8 марта команда Тодда Маклеллана выбила три подряд победы, начав эту серию со встречи с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

В паре следующих матчей «Лос-Анджелесу» удалось вынести «Баффало» (3:0) и взять реванш у «Бостона» (3:2 ОТ). В последней встрече «Кингз» не смогли сдержать дома «Сан-Хосе» (3:4 ОТ).

Коэффициенты

Зарядить на «Сан-Хосе» в дерби Калифорнии букмекеры предлагают за 2.60, на ничью они дают коэффициент 4.25, с на победу «Лос-Анджелеса» — 2.33.

Прогноз

В зарубе соперников из одного штата «Лос-Анджелес» будет фаворитом, поскольку в целом команда находится в хорошей форме и продолжает борьбу за плей-офф, в то время как «Сан-Хосе» заметно скатился . Кроме того, «короли», безусловно, захотят поквитаться за недавнее поражение.

Ставка

Учитывая принципиальность встречи, желание взять реванш и нужду «Кингз» в очках, ждем успешного выступления гостей и высокой результативности. Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» победит + ТБ 3.5 за 2.57.