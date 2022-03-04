«Вашингтон»
В 55 играх регулярного чемпионата команда из округа Колумбия смогла заработать 65 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона она занимает четвертое место, обходя ближайшего конкурента на 8 пунктов.
В одном из последних домашних матчей «Вашингтон» крупно проиграл аутсайдеру НХЛ — «Оттаве» (1:4). После этой встречи «Кэпс» скатали четыре поединка на чужой площадке.
Сперва подопечные Питера Лавиолетта оформили две победы. В Теннесси они разгромили «Нэшвилл» (4:1), а затем в Пенсильвании — оказались сильнее «Филадельфии» (5:3).
Две других игры на выезде закончились для столичного клуба поражениями. Соперниками «Вашингтона» были «Рейнджерс» (1:4) и «Филадельфия» (1:2). Вернувшись домой, «Кэпс» уступили «Торонто» (3:5).
«Каролина»
Хоккейный клуб из Роли провел в чемпионате 53 встречи и заработал в них 79 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона он находится на первом месте, обгоняя конкурентов на 5 баллов.
В период с 19 по 27 февраля «Каролина» выдала симпатичный отрезок из пяти матчей без поражений. Стартовал он с домашнего противостояния с «Нэшвиллом» (5:3).
Затем на чужом льду подопечные Рода Бриндамора одержали верх над «Питтсбургом» (4:3) и «Филадельфией» (4:3 ОТ). По возвращении в Роли «ураганы» разгромили «Коламбус» (4:0).
Еще в одном домашнем матче «Каролина» переиграла «Эдмонтон» (2:1). Последний поединок «Кейнс» провели в Мичигане, где не смогли справиться с «Детройтом» (3:4 ОТ).
Коэффициенты
На «Вашингтон» и «Каролину» в этой встрече букмекеры дают одинаковый коэффициент — 2.50. Ничья оценивается в 4.40.
Прогноз
Ставка
После небольшой осечки в поединке с «Детройтом» «Харрикейнз» вернутся к победам. Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.30.