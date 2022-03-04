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    В Вашингтоне «Каролина» возьмет 2 очка?

    «Вашингтон» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.30) на хоккейный матч НХЛ 4 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Каролина»
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    Себастьян Ахо
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 4 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 04 Марта 2022 года

    «Вашингтон»

    В 55 играх регулярного чемпионата команда из округа Колумбия смогла заработать 65 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона она занимает четвертое место, обходя ближайшего конкурента на 8 пунктов.

    В одном из последних домашних матчей «Вашингтон» крупно проиграл аутсайдеру НХЛ — «Оттаве» (1:4). После этой встречи «Кэпс» скатали четыре поединка на чужой площадке.

    Сперва подопечные Питера Лавиолетта оформили две победы. В Теннесси они разгромили «Нэшвилл» (4:1), а затем в Пенсильвании — оказались сильнее «Филадельфии» (5:3).

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    Две других игры на выезде закончились для столичного клуба поражениями. Соперниками «Вашингтона» были «Рейнджерс» (1:4) и «Филадельфия» (1:2). Вернувшись домой, «Кэпс» уступили «Торонто» (3:5).

    «Каролина»

    Хоккейный клуб из Роли провел в чемпионате 53 встречи и заработал в них 79 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона он находится на первом месте, обгоняя конкурентов на 5 баллов.

    В период с 19 по 27 февраля «Каролина» выдала симпатичный отрезок из пяти матчей без поражений. Стартовал он с домашнего противостояния с «Нэшвиллом» (5:3).

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    • Затем на чужом льду подопечные Рода Бриндамора одержали верх над «Питтсбургом» (4:3) и «Филадельфией» (4:3 ОТ). По возвращении в Роли «ураганы» разгромили «Коламбус» (4:0).

    Еще в одном домашнем матче «Каролина» переиграла «Эдмонтон» (2:1). Последний поединок «Кейнс» провели в Мичигане, где не смогли справиться с «Детройтом» (3:4 ОТ).

    Коэффициенты

    На «Вашингтон» и «Каролину» в этой встрече букмекеры дают одинаковый коэффициент — 2.50. Ничья оценивается в 4.40.

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    Прогноз

    «Вашингтон» продолжает терпеть неудачи, в то время как «Каролина» по-прежнему выглядит угрожающе для соперников уровня «Кэпиталз». На чужом льду коллектив Рода Бриндамора спокойно затащит встречу со столичной командой, при этом матч завершится без сверх результативности.

    Ставка

    После небольшой осечки в поединке с «Детройтом» «Харрикейнз» вернутся к победам. Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.30.

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    «Вашингтон» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 04.03.2022. Прогнозы на хоккей. В Вашингтоне «Каролина» возьмет 2 очка?
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