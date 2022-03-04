В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 4 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

В 55 играх регулярного чемпионата команда из округа Колумбия смогла заработать 65 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона она занимает четвертое место, обходя ближайшего конкурента на 8 пунктов.

В одном из последних домашних матчей «Вашингтон» крупно проиграл аутсайдеру НХЛ — «Оттаве» (1:4). После этой встречи «Кэпс» скатали четыре поединка на чужой площадке.

Сперва подопечные Питера Лавиолетта оформили две победы. В Теннесси они разгромили «Нэшвилл» (4:1), а затем в Пенсильвании — оказались сильнее «Филадельфии» (5:3).

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Две других игры на выезде закончились для столичного клуба поражениями. Соперниками «Вашингтона» были «Рейнджерс» (1:4) и «Филадельфия» (1:2). Вернувшись домой, «Кэпс» уступили «Торонто» (3:5).

«Каролина»

Хоккейный клуб из Роли провел в чемпионате 53 встречи и заработал в них 79 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона он находится на первом месте, обгоняя конкурентов на 5 баллов.

В период с 19 по 27 февраля «Каролина» выдала симпатичный отрезок из пяти матчей без поражений. Стартовал он с домашнего противостояния с «Нэшвиллом» (5:3).

Затем на чужом льду подопечные Рода Бриндамора одержали верх над «Питтсбургом» (4:3) и «Филадельфией» (4:3 ОТ). По возвращении в Роли «ураганы» разгромили «Коламбус» (4:0).

Еще в одном домашнем матче «Каролина» переиграла «Эдмонтон» (2:1). Последний поединок «Кейнс» провели в Мичигане, где не смогли справиться с «Детройтом» (3:4 ОТ).

Коэффициенты

На «Вашингтон» и «Каролину» в этой встрече букмекеры дают одинаковый коэффициент — 2.50. Ничья оценивается в 4.40.

Прогноз

«Вашингтон» продолжает терпеть неудачи , в то время как «Каролина» по-прежнему выглядит угрожающе для соперников уровня «Кэпиталз». На чужом льду коллектив Рода Бриндамора спокойно затащит встречу со столичной командой, при этом матч завершится без сверх результативности.

Ставка

После небольшой осечки в поединке с «Детройтом» «Харрикейнз» вернутся к победам. Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.30.