НХЛ. Две шайбы Свечникова, поражение «Миннесоты» и гол+пас Капризова

«Каролина» — «Нэшвилл» 5:3

«Каролина» нанесла «Нэшвиллу» четвертое поражение подряд. Россиянин Андрей Свечников стал первой звездой поединка. Он оформил два гола и голевую передачу.

Всего в нынешнем сезоне Свечников набрал 47 (22+25) очков в 45 встречах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Нэшвилл» — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) Голы: Шей — 7 (Нечас, Трочек), 10:24 — 1:0. Котканиеми — 10 (Нечас, Шей), 25:14 — 2:0. Канин — 11 (Джохансен, Йоси), 38:38 — 2:1. Слэвин — 3 (Свечников, Ахо), 39:59 — 3:1. Свечников — 21 (бол., Терявяйнен, Ахо), 46:43 — 4:1. Форсберг — 25 (Йоси, Дюшен), 54:37 — 4:2. Жанно — 15 (Йоси), 57:49 — 4:3. Свечников — 22 (бол., п.в., Слэвин), 59:18 — 5:3Вратари: Андерсен — Сарос (58:12 — 58:45, 59:52 — 59:18)Штраф: 8 — 10Броски: 30 (8+12+10) — 31 (10+5+16)

«Каролина» — «Нэшвилл»

«Миннесота» — «Флорида» 2:6

«Миннесота» потерпела второе поражение подряд, тогда как для «Флориды» это вторая победа.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал голевую передачу и забросил одну шайбу за «Уайлд».

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Флорида» — 2:6 (1:2, 0:1, 1:3) Голы: Капризов — 23 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 7:07 — 1:0. Марчмент — 9, 10:02 — 1:1. Марчмент — 10 (Лунделл, Райнхарт), 12:29 — 1:2. Дюклер — 20 (Юбердо, Экблад), 28:38 — 1:3. Экблад — 12 (бол., Дюклер, Юбердо), 41:41 — 1:4. Зуккарелло — 17 (бол., Капризов, Эрикссон Эк), 49:42 — 2:4. Верхэге — 16 (п.в., Уигар), 53:18 — 2:5. Марчмент — 11 (п.в., Лунделл), 54:33 — 2:6Вратари: Тэлбот (52:40 — 54:33) — БобровскийШтраф: 6 — 10Броски: 26 (9+12+5) — 34 (9+13+12)

«Миннесота» — «Флорида»

«Чикаго» — «Даллас» 0:1 Б

Нулевая встреча между «Чикаго» и «Далласом» завершилась в серии буллитов. Победный буллит реализовал Якоб Петерсон.

Нападающий «Старз» Александр Радулов провел на льду 11 минут, сделал 3 броска и не реализовал буллит.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Даллас» — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Победный буллит: ПетерсонВратари: Флери — ЭттингерШтраф: 6 — 4Броски: 34 (11+11+7+5) — 29 (9+9+9+2)

«Чикаго» — «Даллас»

«Вегас» — «Лос-Анджелес» 3:4 ОТ

Дубль на счету Макса Пачиоретти не помог «Вегасу» избежать поражения. В составе победителей отметились Андреас Атанасиу, Филлип Дано и Адриан Кемпе.

Кемпе оформил дубль. Он забросил победную шайбу в овертайме.

Первое очко в составе «Вегаса» набрал Джек Айкел. Он сделал результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Пачиоретти — 13 (бол., Маршессо), 8:11 — 1:0. Смит — 14 (Маршессо, Карлссон), 15:06 — 2:0. Атанасиу — 5, 15:34 — 2:1. Кемпе — 20 (бол., Даути, Копитар), 20:30 — 2:2. Пачиоретти — 14 (Айкел, Хаттон), 26:33 — 3:2. Дано — 14 (Арвидссон, Рой), 37:17 — 3:3. Кемпе — 21 (Дурзи, Копитар), 62:18 — 3:4Вратари: Броссуа — КуикШтраф: 6 — 6Броски: 24 (7+11+5+1) — 31 (10+7+11+3)