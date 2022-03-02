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    Разберется ли «Каролина» с «Детройтом»?

    «Детройт» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч НХЛ 2 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Каролина»
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    «Каролина»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 2 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Детройт» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Марта 2022 года

    «Детройт»

    В 53 матчах регулярного чемпионата хоккеистам из Мичигана удалось взять 52 балла. В турнирной таблице Атлантического дивизиона команда находится на пятом месте, отставая на 14 пунктов от топ-4.

    Вернувшись на лед после паузы в НХЛ, «Детройт» успел скатать шесть матчей, в трех из которых ему удалось победить. Начали «крылышки» этот отрезок сезона с удачного замеса с «Филадельфией» в Пенсильвании (6:3).

    Еще одну победу над «Флайерз» подопечные Джеффа Блашилла затащили дома (4:2). Далее «Ред Уингз» сгоняли в Сент-Пол, где уступили «Миннесоте» в результативной зарубе (4:7).

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    Третий удачный матч после паузы в НХЛ «Детройт» скатал в «Сквер Гарден», где перебил по буллитам «Рейнджерс» (3:2 Б). В паре последних поединков красно-белые влетели «Колорадо» (2:5) и «Торонто» (7:10).

    «Каролина»

    В 52 играх регулярного первенства «ураганы» завоевали 78 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда из Роли находится на первом месте и опережает соседей снизу на 4 пункта.

    Последнее поражение «Каролины» случилось 17 февраля, когда на своей площадке она сдалась «Флориде» в овертайме (2:3 ОТ). Однако после встречи с «Пантерз» «Кейнс» оформили пять побед подряд.

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    • Первый матч новой беспроигрышной серии прошел в Роли, где парни Рода Бриндамора взяли верх над «Нэшвиллом» (5:3). В следующем поединке «Харрикейнз» прихлопнули «Питтсбург» (4:3).

    После встречи с «Пингвинз» «Каролина» припечатала «Филадельфию» (4:3 ОТ). Далее команда Бриндамора разгромила «Коламбус» (4:0) и переиграла «Эдмонтон» (2:1).

    Коэффициенты

    На «Детройт» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.96, ничья оценивается в 5.00, а победа «Каролины» — в 1.74.

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    Прогноз

    В двух последних встречах, прошедших в прошлом году, «Каролина» одержала верх над «крылышками» с форой в 2 шайбы. Перед очередным визитом в Мичиган «ураганы» выдали пять побед. Их текущая форма позволит им снова грохнуть «Детройт» с заметным перевесом в счете.

    Ставка

    На выезде «Кейнс» отнимут у «Детройта» 2 очка, уложившись при этом в основное время. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит с форой -1.5 за 2.02.

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    «Детройт» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 02.03.2022. Прогнозы на хоккей. Разберется ли «Каролина» с «Детройтом»?
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