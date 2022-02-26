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    В Денвере «Колорадо» проведет «низовой» матч?

    «Колорадо» — «Виннипег». Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч НХЛ 26 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Виннипег Джетс
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Виннипег»
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    Андре Бураковски
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Болл Арене» 26 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Февраля 2022 года

    «Колорадо»

    Денверские хоккеисты успели провести 51 встречу, в которой завоевали 78 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда лидирует и опережает ближайших соперников на 12 пунктов.

    После возвращения на лед 11 февраля «Колорадо» выбил две победы. Сперва на «Болл Арене» он обыграл «Тампу-Бэй» (3:2), а позже — разгромил в Техасе «Даллас» (4:0).

    Коэффициенты матча Колорадо — Виннипег

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 3.90
  • Ставка
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    Грохнув «Старз» на их арене, команда Джареда Беднара устроила зарубу с «шерифами» на своей площадке. В этом матче «альпинисты» потерпели поражение (1:4).

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    После двухматчевого противостояния с «Далласом» «Колорадо» одержал верх над «Вегасом» (2:0) и «Баффало» (5:3), крупно проиграл «Бостону» (1:5) и прихлопнул «Детройт» (5:2).

    «Виннипег»

    Канадская банда скатала в чемпионате 51 матч, завоевав за это время 53 очка. В рейтинге Центрального дивизиона клуб из Манитобы находится на шестом месте и отстает на 9 пунктов от топ-4.

    Несколько дней назад «Виннипег» успел оформить пару побед на своей территории, забросив суммарно 11 голов. В первой такой игре «Джетс» разгромили «Миннесоту» (6:3).

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    • На следующий день подопечные Дэйва Лоури одержали верх над «Сиэтлом» (5:3). А вот после встречи с «Кракеном» канадский коллектив потерпел три подряд поражения.

    Дважды сразились «Джетс» с представителями Альберты. Проиграли парни Лоури «Эдмонтону» (2:4) и «Калгари» (1:3). В последней встрече «Виннипег» потерпел поражение от «Далласа» (2:3 ОТ).

    Коэффициенты

    Победа «Колорадо» в этой игре оценивается в 1.74, на ничью букмекеры предлагают поставить за 5.05, а на успешный результат «Виннипега» — за 3.92.

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    Прогноз

    Только в одном матче из пяти последних на «Болл Арене» в основное время было забито больше 5 голов. Остальные игры «Эвеланш» провели скромнее. Не будут уверенные лидеры дивизиона лишний раз напрягаться и в поединке с «Виннипегом».

    Ставка

    Конечно, «Джетс» в гостях захотят сразиться за очки, однако команда Беднара слишком сильна. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 с коэффициентом 1.99.

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    «Колорадо» — «Виннипег»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на хоккей. В Денвере «Колорадо» проведет «низовой» матч?
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