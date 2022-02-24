НХЛ. «Тампа» разгромила «Эдмонтон», «Колорадо» победил «Детройт»

«Даллас» — «Виннипег» 3:2 ОТ

В составе «Старз» одной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Денис Гурьянов. Автором победной шайбы стал Тайлер Сегин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Виннипег» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) Голы: Уилер — 6 (Пионк, Шайфли), 7:14 — 0:1. Бенн — 14 (мен., Хинтц), 37:50 — 1:1. Шайфли — 18 (бол., Пионк, Коннор), 44:27 — 1:2. Гурьянов — 7 (Сегин, Бенн), 53:35 — 2:2. Сегин — 17, 60:57 — 3:2Вратари: Эттингер — ХеллибакШтраф: 6-10Броски: 40 (15+11+12+2) — 22 (10+6+5+1)

«Даллас» — «Виннипег» 3:2 ОТ

«Детройт» — «Колорадо» 2:5

У «Колорадо» дубль оформил Габриэль Ландеског. Также в составе победителей одной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Колорадо» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Голы: Ландескуг — 24 (Макар, Хелм), 1:12 — 0:1. Джост — 6 (О`Коннор, Ньюхук), 11:47 — 0:2. Задина — 7 (Зайдер, Ларкин), 31:35 — 1:2. Кадри — 22 (Рантанен, Тэйвз), 38:19 — 1:3. Ничушкин — 14 (Бураковски, Ньюхук), 42:11 — 1:4. Фаббри — 14 (бол., Зайдер, Ларкин), 49:38 — 2:4. Ландескуг — 25 (п.в., Рантанен, Тэйвз), 59:21 — 2:5Вратари: Грайсс (57:01 — 59:21) — ФранцоузШтраф: 8-8Броски: 34 (7+13+14) — 31 (11+10+10)

«Колорадо» лидирует в Западной конференции. «Детройт» идет на десятой строчке в Восточной конференции.

«Детройт» — «Колорадо» 2:5

«Монреаль» — «Баффало» 4:0

Защитник канадцев Александр Романов результативными действиями не отличился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Баффало» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Голы: Сузуки — 10 (Кофилд), 6:52 — 1:0. Сузуки — 11 (буллит), 25:57 — 2:0. Кофилд — 7 (Сузуки), 41:18 — 3:0. Эванс — 7 (п.в., Чиаро, Р. Питлик), 58:27 — 4:0Вратари: Монтембо — Андерсон (58:16 — 58:27)Штраф: 11-9Броски: 29 (11+6+12) — 32 (4+14+14)

«Сэйбрз» проиграли четвертую встречу подряд.

«Монреаль» — «Баффало» 4:0

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» 5:3

Российские хоккеисты «Лайтнинг» Михаил Сергачев и Никита Кучеров набрали по два очка. У первого две голевые передачи, а у второго — голевая передача и гол в пустые ворота. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 очков и 30.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) Голы: Марун — 9 (Чирелли), 11:57 — 1:0. Макдэвид — 27 (бол., Бэрри, Драйзайтль), 18:10 — 1:1. Стэмкос — 24 (Киллорн, Сергачев), 19:45 — 2:1. Пойнт — 19 (Кучеров, Палат), 30:48 — 3:1. Перри — 14 (бол., Сергачев, Марун), 35:24 — 4:1. Хаймэн — 19 (Драйзайтль), 37:12 — 4:2. Макдэвид — 28 (Хаймэн, Драйзайтль), 49:39 — 4:3. Кучеров — 8 (п.в.), 59:56 — 5:3Вратари: Василевский — Смит (58:09 — 59:56)Штраф: 4-8Броски: 23 (5+11+7) — 30 (9+11+10)

У проигравших дубль оформил Коннор Макдэвид.

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» 5:3

«Аризона» — «Лос-Анджелес» 2:3

В составе победителей дубль оформил Виктор Арвидссон. Еще одна шайба на счету Блейк Лизотт. У «Аризоны» отличились Клэйтон Келлер и Барретт Хэйтон.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Лос-Анджелес» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1) Голы: Келлер — 21 (Шмальц, Мозер), 26:25 — 1:0. Лизотт — 7 (Андерсон, Лемье), 26:43 — 1:1. Арвидссон — 14 (Мур, Дано), 27:35 — 1:2. Хейтон — 3 (Колячонок), 33:03 — 2:2. Арвидссон — 15 (Рой, Мур), 56:21 — 2:3Вратари: Уэджвуд (57:05 — 58:11, 58:36) — ПетерсенШтраф: 14-4Броски: 19 (4+10+5) — 35 (14+13+8)