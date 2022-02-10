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    США и Китай завершат матч «верхом»?

    США — Китай. Прогноз, ставка (к. 2.18) на хоккей, мужской турнир Олимпиады, 10 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Хоккей в Пекине-2022 Прогнозы на сборную США
    Прогноз и ставки на США — Китай
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    Айван Занатта на тренировке сборной Китая
    В хоккейном матче группового этапа Олимпиады в Пекине сборная США сыграет с Китаем. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 10 февраля. Начало встречи — в 16:10 мск. США — Китай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Пекин-2022. Мужчины. Группа A 10 Февраля 2022 года
    США
  • Вашингтон
    •  США 16:10 Китай Китай
  • Пекин
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    США

    Последние свои матчи американская сборная провела в рамках чемпионата мира. На групповой стадии «звездно-полосатым» удалось оформить шесть побед в семи играх.

    В плей-офф Штаты уступили Канаде в полуфинале (2:4) и отправились биться с немцами за бронзу. В поединке с бундестим США вынесли соперников без особого напряга (1:6).

    Коэффициенты матча США — Китай

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
    •

    Прошлая Олимпиада закончилась для США правильно. Сперва команда вынуждена была участвовать в квалификации плей-офф, где легко прошла Словакию (5:1).

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    А на стадии четвертьфинала американцы не справились с Чехией (2:3). В общем зачете на Играх-2018 сборная Соединенных Штатов оказалась лишь седьмой.

    Китай

    Последние матчи китайская команда провела еще в 2019 году в рамках WCH IIA. Тогда представители КНР скатали пять поединков, в четырех из которых потерпели поражения.

    На старте кампании Китай уступил Испании (3:5), Хорватии (0:7), Сербии (5:6) и Австралии (2:3). Единственную победу сборная сумела отвоевать у Бельгии (4:0).

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  • 02/02/2022

    • В общей таблице хоккеисты из Азии оказались пятыми с 3 очками на счету и голевой разницей — 14:21. От лидеров рейтинга они в итоге отстали на 8 зачетных баллов.

    К домашней Олимпиаде китайскую сборную готовит коуч Айван Занатта, который в КХЛ руководит «Куньлунем». В регулярке у «Ред Стар» худшие показатели по пропущенным голам — 198, а на Востоке команда последняя.

    Коэффициенты

    Победа США в предстоящем матче оценивается в 1.24, коэффициент на Китай — 8.40. А ничью букмекеры рассматривают за 6.75.

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    Прогноз

    Даже с одними студентами в ростере Штаты будут иметь явное преимущество над Китаем. Увы, но хозяева турнира числятся в списке аутсайдеров.

    Ставка

    В первой встрече на Олимпиаде американцы могут напихать соперникам полную сетку и закончить матч разгромом. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.18.

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    США — Китай: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 10.02.2022. Прогнозы на хоккей. США и Китай завершат матч «верхом»?
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