В хоккейном матче группового этапа Олимпиады в Пекине сборная США сыграет с Китаем. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 10 февраля. Начало встречи — в 16:10 мск. США — Китай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США

Последние свои матчи американская сборная провела в рамках чемпионата мира. На групповой стадии «звездно-полосатым» удалось оформить шесть побед в семи играх.

В плей-офф Штаты уступили Канаде в полуфинале (2:4) и отправились биться с немцами за бронзу. В поединке с бундестим США вынесли соперников без особого напряга (1:6).

Коэффициенты матча США — Китай 1 1.25 X 7.00 2 9.00 Ставка

Прошлая Олимпиада закончилась для США правильно. Сперва команда вынуждена была участвовать в квалификации плей-офф, где легко прошла Словакию (5:1).

Все прогнозы на хоккей

А на стадии четвертьфинала американцы не справились с Чехией (2:3). В общем зачете на Играх-2018 сборная Соединенных Штатов оказалась лишь седьмой.

Китай

Последние матчи китайская команда провела еще в 2019 году в рамках WCH IIA. Тогда представители КНР скатали пять поединков, в четырех из которых потерпели поражения.

На старте кампании Китай уступил Испании (3:5), Хорватии (0:7), Сербии (5:6) и Австралии (2:3). Единственную победу сборная сумела отвоевать у Бельгии (4:0).

В общей таблице хоккеисты из Азии оказались пятыми с 3 очками на счету и голевой разницей — 14:21. От лидеров рейтинга они в итоге отстали на 8 зачетных баллов.

К домашней Олимпиаде китайскую сборную готовит коуч Айван Занатта, который в КХЛ руководит «Куньлунем». В регулярке у «Ред Стар» худшие показатели по пропущенным голам — 198, а на Востоке команда последняя.

Коэффициенты

Победа США в предстоящем матче оценивается в 1.24, коэффициент на Китай — 8.40. А ничью букмекеры рассматривают за 6.75.

Прогноз

Даже с одними студентами в ростере Штаты будут иметь явное преимущество над Китаем . Увы, но хозяева турнира числятся в списке аутсайдеров.

Ставка

В первой встрече на Олимпиаде американцы могут напихать соперникам полную сетку и закончить матч разгромом. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.18.