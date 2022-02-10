В хоккейном матче группового этапа Олимпиады в Пекине сборная Канады сыграет с Германией. Игра пройдет на «Кадиллак Арене» 10 февраля. Начало встречи — в 16:10 мск. Канада — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

На Игры в Пекине канадская бригада едет в качестве чемпионов мира. В прошлом году она в финале встретилась с Финляндией и одержала верх в овертайме (3:2 ОТ), завоевав таким образом золото.

После мирового турнира команда провела товарищеские матчи в рамках Кубка Первого канала. В контрольных встречах она уступила России (3:4), переиграла Швецию (3:1) и крупно влетела Финляндии (1:4).

Коэффициенты матча Канада — Германия 1 1.80 X 4.40 2 3.65 Ставка

На прошлой Олимпиаде Канада завоевала бронзу. Сперва на стадии 1/4 она зарубилась с Финляндией. Исход встречи был решен благодаря единственному голу североамериканской команды (1:0).

Все прогнозы на хоккей

В раунде 1/2 Канада сошлась с Германией и уступила бундестим в результативном замесе (2:3). А бронзовые награды «кленовым» удалось завоевать благодаря победе над Чехией (6:4).

Германия

На последнем крупном турнире — чемпионате мира немецкая команда получила право сразиться за третье место. В борьбе за бронзу она вчистую слилась Штатам (1:6).

Перед Олимпиадой в Пекине Германия успела провести три товарняка в рамках Кубка страны. В упомянутых встречах подопечные Тони Сёдерхольма обыграли Россию (Б) (4:3), Швейцарию (3:0) и Словакию (4:1).

На олимпийском турнире 2018 года немцы сумели завоевать серебро. Сперва бундестим удалось вырвать победу у Швейцарии в квалификации плей-офф (2:1 ОТ).

В четвертьфинале Германия взяла верх над Швецией (4:3 ОТ), а на стадии 1/2 — вынесла саму Канаду (4:3). В зарубе за золотые награды немцы оказались слабее России (3:4 ОТ).

Коэффициенты

Победа Канады в ее дебютной игре оценивается в 1.74, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.44, а на победу Германии — за 3.92.

Прогноз

Несмотря на отсутствие энхаэловцев, канадскую сборную нельзя списывать со счетов. Минимум за бронзу она повоюет, а начнет Олимпиаду в Пекине бригада Коллитона с выноса немцев, которые на уровень ниже даже такой неполноценной Канады.

Ставка

В начале турнира североамериканскому молодняку важно бодро стартовать для дальнейшей уверенности. Наши прогноз и ставка — Канада победит с форой -1 за 1.94.