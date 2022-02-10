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    Канадцы справятся с немцами в своем первом матче на Олимпиаде в Пекине?

    Канада — Германия. Прогноз, ставка (к. 1.94) на хоккей, мужской турнир Олимпиады, 10 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Канада — Германия
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    Джереми Коллитон
    В хоккейном матче группового этапа Олимпиады в Пекине сборная Канады сыграет с Германией. Игра пройдет на «Кадиллак Арене» 10 февраля. Начало встречи — в 16:10 мск. Канада — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Пекин-2022. Мужчины. Группа A 10 Февраля 2022 года
    Канада
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    •  Канада 16:10 Германия Германия
  • Берлин
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    Канада

    На Игры в Пекине канадская бригада едет в качестве чемпионов мира. В прошлом году она в финале встретилась с Финляндией и одержала верх в овертайме (3:2 ОТ), завоевав таким образом золото.

    После мирового турнира команда провела товарищеские матчи в рамках Кубка Первого канала. В контрольных встречах она уступила России (3:4), переиграла Швецию (3:1) и крупно влетела Финляндии (1:4).

    Коэффициенты матча Канада — Германия

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 3.65
  • Ставка
    •

    На прошлой Олимпиаде Канада завоевала бронзу. Сперва на стадии 1/4 она зарубилась с Финляндией. Исход встречи был решен благодаря единственному голу североамериканской команды (1:0).

    Все прогнозы на хоккей

    В раунде 1/2 Канада сошлась с Германией и уступила бундестим в результативном замесе (2:3). А бронзовые награды «кленовым» удалось завоевать благодаря победе над Чехией (6:4).

    Германия

    На последнем крупном турнире — чемпионате мира немецкая команда получила право сразиться за третье место. В борьбе за бронзу она вчистую слилась Штатам (1:6).

    Перед Олимпиадой в Пекине Германия успела провести три товарняка в рамках Кубка страны. В упомянутых встречах подопечные Тони Сёдерхольма обыграли Россию (Б) (4:3), Швейцарию (3:0) и Словакию (4:1).

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    • На олимпийском турнире 2018 года немцы сумели завоевать серебро. Сперва бундестим удалось вырвать победу у Швейцарии в квалификации плей-офф (2:1 ОТ).

    В четвертьфинале Германия взяла верх над Швецией (4:3 ОТ), а на стадии 1/2 — вынесла саму Канаду (4:3). В зарубе за золотые награды немцы оказались слабее России (3:4 ОТ).

    Коэффициенты

    Победа Канады в ее дебютной игре оценивается в 1.74, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.44, а на победу Германии — за 3.92.

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    Прогноз

    Несмотря на отсутствие энхаэловцев, канадскую сборную нельзя списывать со счетов. Минимум за бронзу она повоюет, а начнет Олимпиаду в Пекине бригада Коллитона с выноса немцев, которые на уровень ниже даже такой неполноценной Канады.

    Ставка

    В начале турнира североамериканскому молодняку важно бодро стартовать для дальнейшей уверенности. Наши прогноз и ставка — Канада победит с форой -1 за 1.94.

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    Канада — Германия: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 10.02.2022. Прогнозы на хоккей. Канадцы справятся с немцами в своем первом матче на Олимпиаде в Пекине?
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