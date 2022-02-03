В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 3 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Детройт» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

В 46 матчах регулярки хоккеистам из Мичигана удалось урвать 46 баллов. В Атлантическом дивизионе «крылышки» находятся на пятом месте с 7-очковым отставанием от топ-4.

В 20-х числах января «Детройт» пережил очередную серию турнирных неудач. В ходе трех поединков «Ред Уингз» уступили «Далласу» (4:5 ОТ), «Нэшвиллу» (1:4) и «Чикаго» (5:8).

Редкую в последнее время выездную победу подопечные Джеффа Блашилла зацепили 29 января в Пенсильвании. На «PPG Paints-Арене» красно-белые нагнули «Питтсбург» в замесе буллитов (3:2 Б).

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После сенсации в Питтсбурге «Детройт» вернулся на родину, где не уследил за камбэком «Торонто» (4:7). В последней же встрече «Ред Уингз» одержали верх над «Анахаймом» (2:1 ОТ).

«Лос-Анджелес»

Калифорнийцы скатали в регулярке 46 матчей, а набрали в них 53 очка. В Тихоокеанском дивизионе «короли» засели на третьей позиции и отстали от лидеров зачета всего на 2 пункта.

На данном этапе чемпионата «Лос-Анджелес» проводит гостевую серию, которая уже доросла до пяти встреч. В трех играх «Кингз» лишили хозяев очков, а еще в двух — зацепили по одному баллу.

На старте выездной программы подопечные Тодда Маклеллана обыграли «Нью-Джерси» (3:2), после чего в Нью-Йорке уступили «Рейнджерс» (2:3 Б) и прихлопнули «Айлендерс» (3:2).

Позже «короли» отправились погостить в Пенсильванию. В «Веллс Фарго Центре» «Лос-Анджелес» не сумел дожать «Филадельфию» (3:4 ОТ), зато на «PPG Paints-Арене» — шлепнул «Питтсбург» (4:3).

Коэффициенты

Победу «Детройта» в предстоящем матче букмекеры предлагают поймать за 2.99, поставить на «Лос-Анджелес» можно за 2.11, а на ничью — за 4.56.

Прогноз

Перед выездом в Мичиган «Лос-Анджелес» устроил добротную зарубу с «Питтсбургом», из которой вышел триумфатором. Очевидно, что теперь на кураже команда Маклеллана поборется за очки и с «Ред Уингз» — соперником послабее «Пингвинз» .

Ставка

В предстоящем матче «Кингз» сделают все возможное, чтобы оставить «Детройт» с нулем. Сама встреча должна получиться результативной при всех проблемах этих ребят в защите. Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.03.