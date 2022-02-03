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    Затащит ли «Лос-Анджелес» матч с «Детройтом»?

    «Детройт» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч НХЛ 3 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Детройт Ред Уингз Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Лос-Анджелес»
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    Шон Дурзи
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 3 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Детройт» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Февраля 2022 года

    «Детройт»

    В 46 матчах регулярки хоккеистам из Мичигана удалось урвать 46 баллов. В Атлантическом дивизионе «крылышки» находятся на пятом месте с 7-очковым отставанием от топ-4.

    В 20-х числах января «Детройт» пережил очередную серию турнирных неудач. В ходе трех поединков «Ред Уингз» уступили «Далласу» (4:5 ОТ), «Нэшвиллу» (1:4) и «Чикаго» (5:8).

    Коэффициенты матча Детройт — Лос-Анджелес

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.05
  • Ставка
    •

    Редкую в последнее время выездную победу подопечные Джеффа Блашилла зацепили 29 января в Пенсильвании. На «PPG Paints-Арене» красно-белые нагнули «Питтсбург» в замесе буллитов (3:2 Б).

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    После сенсации в Питтсбурге «Детройт» вернулся на родину, где не уследил за камбэком «Торонто» (4:7). В последней же встрече «Ред Уингз» одержали верх над «Анахаймом» (2:1 ОТ).

    «Лос-Анджелес»

    Калифорнийцы скатали в регулярке 46 матчей, а набрали в них 53 очка. В Тихоокеанском дивизионе «короли» засели на третьей позиции и отстали от лидеров зачета всего на 2 пункта.

    На данном этапе чемпионата «Лос-Анджелес» проводит гостевую серию, которая уже доросла до пяти встреч. В трех играх «Кингз» лишили хозяев очков, а еще в двух — зацепили по одному баллу.

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    • На старте выездной программы подопечные Тодда Маклеллана обыграли «Нью-Джерси» (3:2), после чего в Нью-Йорке уступили «Рейнджерс» (2:3 Б) и прихлопнули «Айлендерс» (3:2).

    Позже «короли» отправились погостить в Пенсильванию. В «Веллс Фарго Центре» «Лос-Анджелес» не сумел дожать «Филадельфию» (3:4 ОТ), зато на «PPG Paints-Арене» — шлепнул «Питтсбург» (4:3).

    Коэффициенты

    Победу «Детройта» в предстоящем матче букмекеры предлагают поймать за 2.99, поставить на «Лос-Анджелес» можно за 2.11, а на ничью — за 4.56.

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    Прогноз

    Перед выездом в Мичиган «Лос-Анджелес» устроил добротную зарубу с «Питтсбургом», из которой вышел триумфатором. Очевидно, что теперь на кураже команда Маклеллана поборется за очки и с «Ред Уингз» — соперником послабее «Пингвинз».

    Ставка

    В предстоящем матче «Кингз» сделают все возможное, чтобы оставить «Детройт» с нулем. Сама встреча должна получиться результативной при всех проблемах этих ребят в защите. Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.03.

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    «Детройт» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 03.02.2022. Прогнозы на хоккей. Затащит ли «Лос-Анджелес» матч с «Детройтом»?
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