НХЛ. «Коламбус» пропустил восемь шайб от «Флориды», «Эдмонтон» проиграл «Оттаве», «Торонто» одолел «Нью-Джерси»

«Коламбус» — «Флорида» 4:8

В составе «Пантерз» 6 (2+4) очков набрал Мэйсон Марчмент, 5 результативных передач сделал Антон Лунделл, 4 (3+1) очка — у Сэма Рейнхарта. У «Блю Джекетс» дубль оформил Патрик Лайне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Флорида» — 4:8 (2:4, 2:3, 0:1) Голы: Марчмент — 7 (Лунделл), 0:32 — 0:1. Райнхарт — 13 (Лунделл, Марчмент), 3:23 — 0:2. Нюквист — 12 (Байрейтер), 4:20 — 1:2. Барков — 21 (бол., Юбердо, Экблад), 11:38 — 1:3. Райнхарт — 14 (Марчмент, Лунделл), 17:54 — 1:4. Лайне — 9 (Ворачек), 19:52 — 2:4. Райнхарт — 15 (Марчмент, Лунделл), 24:27 — 2:5. Бемстрем — 2 (Рословик, Доми), 25:34 — 3:5. Лайне — 10, 31:45 — 4:5. Типпетт — 6 (Верхэге, Беннетт), 37:07 — 4:6. Уигар — 4 (Марчмент), 37:22 — 4:7. Марчмент — 8 (Райнхарт, Лунделл), 40:27 — 4:8Вратари: Мерзликинс (Корписало, 40:00) — БобровскийШтраф: 8-6Броски: 36 (11+8+17) — 40 (11+14+15)

«Флорида» за календарный месяц забросила 73 шайбы, что является рекордом в НХЛ за последние 25 сезонов.

«Коламбус» — «Флорида» 4:8

«Детройт» — «Анахайм» 2:1 ОТ

Форвард победителей Владислав Наместников очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Анахайм» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Ларкин — 23 (Задина, Линдстрем), 19:22 — 1:0. Ракелль — 10 (Хенрик), 22:29 — 1:1. Истерли — 1 (Ларкин), 62:11 — 2:1Вратари: Неделькович — ГибсонШтраф: 2-4Броски: 28 (9+8+8+3) — 15 (4+5+6+0)

«Детройт» с 46 очками занимает девятое место в Восточном дивизионе, «Анахайм» с 55 очками — на шестой строчке Запада.

«Детройт» — «Анахайм» 2:1 ОТ

«Оттава» — «Эдмонтон» 3:2 ОТ

Одну из шайб за «Ойлерз» провел Коннор Макдэвид.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Эдмонтон» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) Вратари: Шабо — 3 (Ткачак, Сэнфорд), 11:32 — 1:0. Макдэвид — 22 (Бушар, Ямамото), 12:17 — 1:1. Пол — 8 (бол., Браннстрем, Тирни), 37:09 — 2:1. Нерс — 4 (Райан, Хаймэн), 47:46 — 2:2. Штютцле — 8 (Ткачак, Шабо), 64:22 — 3:2Вратари: Мюррей — КоскиненШтраф: 11-9Броски: 31 (9+10+8+4) — 39 (11+13+12+3)

«Оттава» с 32 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 47 очками — на десятой строчке Запада.

«Оттава» — «Эдмонтон» 3:2 ОТ

«Чикаго» — «Ванкувер» 1:3

«Ванкувер» с 46 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 39 очками — на 14-й строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Ванкувер» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Голы: Чейссон — 5 (Даулинг), 12:21 — 0:1. Бесер — 12 (Хьюз, Дикинсон), 24:28 — 0:2. Мерфи — 4 (Кейн, Дак), 53:01 — 1:2. Шенн — 2 (п.в.), 59:39 — 1:3Вратари: Флери (59:10 — 59:39) — ГалакШтраф: 8-4Броски: 21 (6+8+7) — 32 (11+10+11)

«Чикаго» — «Ванкувер» 1:3

«Торонто» — «Нью-Джерси» 6:4

Победную шайбу в матче забросил российский нападающий Илья Михеев, который отличился при игре в меньшинстве. В его активе и результативная передача. В текущем сезоне Михеев забросил семь шайб и отдал две голевые передачи. Хет-трик в составе хозяев оформил Осстон Мэттьюс.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Нью-Джерси» — 6:4 (2:3, 0:1, 4:0) Голы: Заха — 11 (Хьюз, Братт), 0:47 — 0:1. Боквист — 2 (Уайт, Куокканен), 6:20 — 0:2. Мэттьюс — 26 (Марнер, Лильегрен), 6:33 — 1:2. Юнссон — 11 (Мерсер), 9:10 — 1:3. Мэттьюс — 27 (Райлли, Марнер), 15:04 — 2:3. Бастиан — 9 (Грэйвс, Боквист), 27:33 — 2:4. Спецца — 8 (Михеев, Керфут), 44:16 — 3:4. Марнер — 12 (Мэттьюс), 53:28 — 4:4. Михеев — 7 (мен., Керфут), 56:56 — 5:4. Мэттьюс — 28 (бол., п.в.), 59:38 — 6:4Вратари: Кэмпбелл (Мразек, 9:10) — Шмид (59:26 — 59:38)Штраф: 6-6Броски: 33 (9+13+11) — 29 (13+14+2)

«Торонто» занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» — 13-й.