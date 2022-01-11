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    Сколько шайб «Ак Барс» запульнет в питерские ворота?

    СКА — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч КХЛ 11 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Ак Барс»
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    Илья Сафонов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 11 января. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Января 2022 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    Коэффициенты на матч СКА — Ак Барс

  • 1
  • 2.18
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    СКА

    В 46 матчах хоккеистам из Санкт-Петербурга удалось завоевать 66 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда находится на первом месте и держит дистанцию между вторым клубом в 2 балла.

    Под конец прошлого года СКА провел мини-серию без поражений, во время которой успел прихлопнуть «Спартак» (4:2), ЦСКА (3:2 ОТ) и «Сибирь» (4:3).

    Однако дольше продержаться без потерь команде Валерия Брагина не позволил «Амур» (2:3). В последнем поединке 2021-го «армейцы» переиграли «Адмирал» (3:1), а в новый год они вошли с новым тренером.

    Все прогнозы на КХЛ

    С января раздевалкой СКА рулит Роман Ротенберг, под управлением которого питерцы успели провести две встречи. Сперва они грохнули «Куньлунь» (5:1), а 7 числа — разгромили «Торпедо» (3:0).

    «Ак Барс»

    Казанцы почувствовали в 47 матчах, в которых захватили 64 балла. В зачете Восточной конференции им удалось закрепиться на третьем месте, обогнав «Салават Юлаев» на 2 очка.

    В игре 27 декабря, прошедшей на «Татнефть-Арене», «Ак Барс» принимал «Магнитку» и вырвал победу в овертайме (4:3 ОТ). С этого подвига началась беспроигрышная серия «котов», которая доросла до пяти поединков.

    Следующие матчи подопечные Дмитрия Квартальнова играли в гостях. В конце ушедшего года казанцы сгоняли в Екатеринбург, где в одну калитку вынесли «Автомобилист» (5:1).

    В начале 2022-го «Ак Барс» поиздевался над «Сибирью» (6:2), после чего скатал два матча на Дальнем Востоке. Сперва он оказался сильнее «Амура» (2:1 Б), а позже — неожиданно сдулся в битве с «Адмиралом» (2:4).

    Коэффициенты

    Поставить на победу СКА букмекеры предлагают за 2.21, коэффициент на ничью — 4.04, а на победу «Ак Барса» — 2.81.

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    Прогноз

    В «Ледовом» между собой устроят месиво команды, которые в последнее время заметно прибавили. Каждая из сторон сейчас не только часто выигрывает, но и уничтожает чужую оборону и вратаря благодаря большому количеству заброшенных шайб.

    Ставка

    В последних очных встречах казанцы забивали СКА по 3 гола, ожидаем, что тенденция продолжится и в предстоящем поединке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 2.26.

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    СКА — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 11.01.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб «Ак Барс» запульнет в питерские ворота?
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