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    Как «Йокерит» проведет встречу с минским «Динамо»?

    «Йокерит» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.37) на хоккейный матч КХЛ 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Динамо» Минск
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    Отто Лескинен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Йокерит»

    Финская бригада провела в регулярном первенстве 41 встречу и заработала 54 очка. В турнирной таблице Западной конференции она занимает четвертое место.

    Последняя домашняя победа «Йокерита» случилась 6 декабря. На «Хартвалл Арене» «шуты» принимали «Амур» и оформили «сухарь» благодаря голам Гранта и Лескинена (2:0).

    После матча с «Амуром» подопечные Лаури Марьямяки отправились на три игры в гости. На чужих площадках финны хлопнули «Северсталь» (4:3 ОТ), а также уступили «Спартаку» (0:2) и «Динамо» Минск (3:5).

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    Последнюю встречу «Йокерит» вновь скатал при родных трибунах. Соперником хозяев города Хельсинки был ЦСКА. В зарубе с «армейцами» «шуты» вышли вперед, а затем успешно сожгли свое преимущество (1:3).

    «Динамо» Минск

    Белорусские парни скатали 40 поединков, в которых затащили 45 баллов. На Западе этого теперь достаточно лишь для восьмой позиции. От соседей снизу «зубры» отстают на 2 пункта.

    В начале декабря «Динамо» Минск трижды прокатилось по гостевым аренам и потерпело два поражения в трех играх. В рамках выездной серии белорусы уступили СКА (1:2), припечатали «Витязь» (5:2) и слились «Сочи» (3:4 ОТ).

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    • После игры в Краснодарском крае подопечные Крэйга Вудкрофта скатали три матча на своем льду. В двух поединках местная публика увидела поражения любимцев от «Витязя» (1:4) и «Торпедо» (1:2).

    В третьем матче подряд «Динамо» Минск переиграло «Йокерит» (5:3). После Евротура белорусская банда отправилась в Латвию, где вынесла рижское «Динамо» (4:1).

    Коэффициенты

    На «Йокерит» в его домашней игре букмекеры предлагают зарядить за 1.54, победа «Динамо» Минск оценивается в 4.86, а ничья — в 5.00.

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    Прогноз

    Конечно же, в игре с таким «Динамо» «джокеры», несмотря на все свои временные трудности и предыдущую очную встречу, будут бесспорными фаворитами. Но при этом излишне напрягаться и разрывать «зубров» команда Марьямяки не станет.

    Ставка

    Скорее всего, финны спокойно затащат матч, но без выноса с крупным счетом. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.31.

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    «Йокерит» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на хоккей. Как «Йокерит» проведет встречу с минским «Динамо»?
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