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    Вернет ли себе «Вашингтон» лидерство в Столичном дивизионе?

    «Виннипег» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.56) на хоккейный матч НХЛ 18 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Виннипег Джетс Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Вашингтон»
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    Даниэль Спронг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Канада Лайв Центре» 18 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Виннипег» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Виннипег — Вашингтон

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  • 2.50
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  • 4.20
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Виннипег»

    Канадский клуб из Манитобы провел в чемпионате 28 матчей и заработал 31 балл. В турнирной таблице Центрального дивизиона «бомбардировщики» занимают пятую строчку.

    Начало зимней части сезона «Виннипег» встретил двумя домашними победами, общий тотал которых оба раза превысил 8 голов. В первой игре «Джетс» разделались с «Нью-Джерси» (8:4).

    Затем парни Пола Мориса принимали «Торонто». В матче с «Мэйпл Лифс» «Виннипег» также был хорош в результативности (6:3). А вот еще один матч при родных болельщиках «Джетс» сдали «Каролине» (2:4).

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    Позже «Виннипег» отправился в Сиэтл, где переиграл «Кракен» (3:0). В последних поединках «бомбардировщики» были подбиты «Ванкувером» (3:4 Б) и «Баффало» (2:4).

    «Вашингтон»

    Парни из Вашингтона заработали 41 очко в 29 встречах регулярного чемпионата. В Столичном дивизионе «Кэпс» подвинулись на второе место. Теперь они отстают от «Рейнджерс» по дополнительным показателям.

    Для «Вашингтона» декабрь начался не очень празднично. В двух матчах столичные хоккеисты проиграли. Сперва они отдали очки «Флориде» (4:5), а затем еще и слились «Чикаго» (3:4 Б).

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    • Слегка подкорректировать ситуацию «Вашингтону» удалось во встрече с «Коламбусом» (3:1), после чего банда Питера Лавиолетта обыграла «Анахайм» в буллитной зарубе (4:3 Б).

    Очередная неудача свалилась на «Кэпиталз» в матче с «Питтсбургом» (2:4). Еще в двух поединках «Вашингтон» был сильнее «Баффало» (3:2 Б) и снова пострадал от «Чикаго» (4:5 ОТ).

    Коэффициенты

    Букмекеры считают, что шансы на успех «Виннипега» и «Вашингтона» равны. На их победу они дают кэф 2.56. Ничья оценивается в 4.06.

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    Прогноз

    Обе команды перед очной встречей растратили очки там, где этого можно было бы и не делать. Особенно грустно должно быть «Кэпиталз», которых сбросили с первой строчки в Столичном дивизионе.

    Теперь Ови и компания будут пытаться все исправить. В составе «Кэпс» ряд хоккеистов пропустит игру из-за COVID-протокола, но и с имеющейся обоймой коллектив Лавиолетта проведет хороший матч.

    Ставка

    Ожидаем уверенной игры в исполнении столичных гостей, осознающих важность набора очков в Канаде. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит за 2.56.

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    «Виннипег» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на хоккей. Вернет ли себе «Вашингтон» лидерство в Столичном дивизионе?
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