Коэффициенты на матч Виннипег — Вашингтон
«Виннипег»
Канадский клуб из Манитобы провел в чемпионате 28 матчей и заработал 31 балл. В турнирной таблице Центрального дивизиона «бомбардировщики» занимают пятую строчку.
Начало зимней части сезона «Виннипег» встретил двумя домашними победами, общий тотал которых оба раза превысил 8 голов. В первой игре «Джетс» разделались с «Нью-Джерси» (8:4).
Затем парни Пола Мориса принимали «Торонто». В матче с «Мэйпл Лифс» «Виннипег» также был хорош в результативности (6:3). А вот еще один матч при родных болельщиках «Джетс» сдали «Каролине» (2:4).
Позже «Виннипег» отправился в Сиэтл, где переиграл «Кракен» (3:0). В последних поединках «бомбардировщики» были подбиты «Ванкувером» (3:4 Б) и «Баффало» (2:4).
«Вашингтон»
Парни из Вашингтона заработали 41 очко в 29 встречах регулярного чемпионата. В Столичном дивизионе «Кэпс» подвинулись на второе место. Теперь они отстают от «Рейнджерс» по дополнительным показателям.
Для «Вашингтона» декабрь начался не очень празднично. В двух матчах столичные хоккеисты проиграли. Сперва они отдали очки «Флориде» (4:5), а затем еще и слились «Чикаго» (3:4 Б).
Слегка подкорректировать ситуацию «Вашингтону» удалось во встрече с «Коламбусом» (3:1), после чего банда Питера Лавиолетта обыграла «Анахайм» в буллитной зарубе (4:3 Б).
Очередная неудача свалилась на «Кэпиталз» в матче с «Питтсбургом» (2:4). Еще в двух поединках «Вашингтон» был сильнее «Баффало» (3:2 Б) и снова пострадал от «Чикаго» (4:5 ОТ).
Коэффициенты
Букмекеры считают, что шансы на успех «Виннипега» и «Вашингтона» равны. На их победу они дают кэф 2.56. Ничья оценивается в 4.06.
Прогноз
Обе команды перед очной встречей растратили очки там, где этого можно было бы и не делать. Особенно грустно должно быть «Кэпиталз», которых сбросили с первой строчки в Столичном дивизионе.
Теперь Ови и компания будут пытаться все исправить. В составе «Кэпс»
Ставка
Ожидаем уверенной игры в исполнении столичных гостей, осознающих важность набора очков в Канаде. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит за 2.56.