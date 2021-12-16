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    НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Чикаго», «Рейнджерс» выиграли у «Аризоны»

    16 декабря в регулярном чемпионате НХЛ состоялось три поединка

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    Александр Овечкин

    «Чикаго» — «Вашингтон» 5:4 ОТ

    Автором победной шайбы стал Калеб Джонс. В составе победителей дубль оформил Алекс Дебринкэт. В составе гостей отличился Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 21-й в сезоне. Капитан столичного клуба также выступил ассистентом при четвертом голе команды. Голкипер Илья Самсонов отразил 23 броска.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ (0:0, 3:2, 1:2, 1:0)
    Голы: Овечкин — 21 (бол., Оши, Бэкстрем), 23:36 — 0:1. Дебринкэт — 15 (бол., Кейн, Кубалик), 33:55 — 1:1. Курашев — 1 (бол., Дак, К. Джонс), 34:13 — 2:1. Энтвистл — 3 (Хагель, Тэйвз), 34:29 — 3:1. Спронг — 4 (Эллер), 39:18 — 3:2. Эллер — 5 (Оши, Шири), 51:57 — 3:3. Дебринкэт — 16 (бол., Хагель, Строум), 55:00 — 4:3. Шири — 6 (Овечкин, Карлсон), 59:57 — 4:4. К. Джонс — 1 (Дак), 61:21 — 5:4Вратари: Флери — Самсонов (58:29 — 59:27)Штраф: 6-12Броски: 28 (6+12+8+2) — 46 (13+19+13+1)

    «Чикаго» набрал 24 очка и занимает 14-е место на Западе. У «Вашингтона» 41 очков и вторая позиция на Востоке.

    «Чикаго» — «Вашингтон» 5:4 ОТ

    «Аризона» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:3

    Дубль и победная шайба на счету финского нападающего Каало Какко. Три результативные передачи сделал Крис Крайдер. Нападающий Артемий Панарин очков не набрал. Россиянин провел на льду ровно семь минут. О причинах его досрочного завершения матча пока неизвестно.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Рейнджерс» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
    Голы: Эрикссон — 1 (Келлер, Любушкин), 17:46 — 1:0. Какко — 4 (Зибанежад, Крайдер), 30:40 — 1:1. Келлер — 7 (бол., Шмальц, Строльман), 48:47 — 2:1. Зибанежад — 6 (Фокс, Крайдер), 54:14 — 2:2. Какко — 5 (Крайдер, Строум), 57:42 — 2:3Вратари: Уэджвуд (58:50) — КинкейдШтраф: 8-6Броски: 31 (13+8+10) — 30 (9+15+6)

    «Аризона» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:3

    «Анахайм» — «Сиэтл» 4:1

    «Анахайм» на своем льду разгромил «Сиэтл» со счетом 4:1.

    «Анахайм» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» — на 15-м месте.

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