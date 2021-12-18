В матче Кубка Первого канала Россия сыграет с Чехией. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» 18 декабря. Начало запланировано на 15:30 мск. Россия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

После двух матчей российская команда имеет 6 очков и является лидером в общей таблице, ожидая результатов других сборных. В двух встречах россияне забили 5, а пропустили 3 гола.

В дебютной игре Кубка Первого канала 2021 Россия принимала Канаду. В зарубе с «кленовыми» хозяева на «ЦСКА Арене» оказались сильнее, победив с минимальным перевесом — 4:3.

С разницей в одну шайбу команда Алексея Жамнова затащила и встречу со Швецией (1:0). Единственный точный удар остался за Вячеславом Войновым в третьем периоде.

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Что касается прошлого Евротура, то в нем Россия сыграла слабо. В трех поединках «Красная машина» смогла взять всего 3 очка и оказалась на третьем месте в рейтинге с отрицательной голевой разницей — 7:9.

Чехия

После первого матча на счет Чехии закинули 1 балл. В таблице она находится на третьем месте. В дебютной встрече декабрьского Евротура команда уступила Финляндии (2:3 Б).

Дважды по ходу поединка, прошедшего в Праге, Чехия смогла отыграться и перевести встречу в овертайм. Дальше в буллитной зарубе хозяева не сумели хотя бы раз точно бахнуть в створ.

Печальнее команда Филипа Пешана провела Кубок Карьяла. В трех встречах она осталась без очков и закончила ноябрьский созыв с катастрофической разницей забитых/пропущенных — 5:13.

Перед Евротуром Чехия поучаствовала на чемпионате мира. В группе она оформила пять побед в семи играх, а вот в четвертьфинале потерпела поражение от Финляндии (0:1).

Коэффициенты

На Россию в этой встрече можно поставить за 1.71. Ничью букмекеры предлагают поймать за 4.64, а кэф на победу Чехии — 3.96.

Прогноз

Безвыигрышная серия команды Пешана дошла до пяти матчей в разных турнирах. Среди сборных, воспользовавшихся слабостями «львов» была и Россия.

Ставка

На сегодня Чехия — это не тот соперник, в игре с которым позволительно терять очки. Команда Жамнова прекрасно это понимает, следовательно, к предстоящему матчу она отнесется ответственно. Наши прогноз и ставка — Россия победит с форой -1 за 1.90.