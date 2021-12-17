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    Канадцы затащат победу в игре со шведами?

    Канада — Швеция. Прогноз и ставка (к. 2.33) на хоккейный матч Евротура 17 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на Канада — Швеция
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    Лоуренс Пилут
    В матче Кубка Первого канала Канада сыграет со Швецией. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» 17 декабря. Начало запланировано на 15:00 мск. Канада — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Канада

    В дебютной встрече в рамках Кубка Первого канала Канада потерпела поражение от России (3:4). В общей таблице «кленовые» находятся на четвертом месте без очков в копилке.

    В поединке с Россией канадская сборная несколько раз пыталась отыграться, однако проснулась банда из Северной Америки слишком поздно. В итоге команде Клода Жюльена не хватило 31 броска в створ и 9.68% реализации.

    До Евротура Канада приняла участие на чемпионате мира. На групповом этапе она оформила три победы в семи встречах, однако смогла проскочить в плей-офф с четвертого места.

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    В раунде на выбывание Канада вынесла всех, с кем играла. Прошли «кленовые» Россию в четвертьфинале (2:1 ОТ) и США в 1/2 (4:2). А в последнем матче канадцы взяли верх над Финляндией (3:2 ОТ).

    Швеция

    В стартовой игре Кубка Первого канала шведская сборная встретилась с Россией. Резвая битва на «ЦСКА Арене» прошла скромно, ограничившись одной шайбой «Красной машины» (0:1).

    Пока Швеция занимает последнее место из-за худшей вторичной статистики. А вот прошлый Евротур «три короны» провели четенько, оформив три победы.

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  • 15/12/2021

    • Во встречах в ходе Кубка Карьяла подопечные Юхана Гарпенлева забросили 11 голов, а пропустили всего 4 шайбы. С 9 баллами шведы затащили ноябрьский созыв.

    Тогда команда Гарпенлева хлопнула Чехию (4:1), Россию (4:2) и Финляндию (3:1). Перед Евротуром Швеция поучаствовала на ЧМ, но не смогла втиснуться в плей-офф.

    Коэффициенты

    Победа Канады оценивается в 2.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу Швеции — 2.58.

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    Прогноз

    В первом матче у шведов были видны проблемы с реализацией, в то время как Канада даже средненьким составом бахнула три шайбы в дебютной игре.

    Ставка

    Перед очной встречей с командой Гарпенлева «кленовые» кажутся фаворитами, поэтому предлагаем остановить свой выбор на них. Наши прогноз и ставка — Канада победит за 2.33.

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    Канада — Швеция: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 17.12.2021. Прогнозы на хоккей. Канадцы затащат победу в игре со шведами?
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