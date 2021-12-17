В матче Кубка Первого канала Канада сыграет со Швецией. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» 17 декабря. Начало запланировано на 15:00 мск. Канада — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

В дебютной встрече в рамках Кубка Первого канала Канада потерпела поражение от России (3:4). В общей таблице «кленовые» находятся на четвертом месте без очков в копилке.

В поединке с Россией канадская сборная несколько раз пыталась отыграться, однако проснулась банда из Северной Америки слишком поздно. В итоге команде Клода Жюльена не хватило 31 броска в створ и 9.68% реализации.

До Евротура Канада приняла участие на чемпионате мира. На групповом этапе она оформила три победы в семи встречах, однако смогла проскочить в плей-офф с четвертого места.

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В раунде на выбывание Канада вынесла всех, с кем играла. Прошли «кленовые» Россию в четвертьфинале (2:1 ОТ) и США в 1/2 (4:2). А в последнем матче канадцы взяли верх над Финляндией (3:2 ОТ).

Швеция

В стартовой игре Кубка Первого канала шведская сборная встретилась с Россией. Резвая битва на «ЦСКА Арене» прошла скромно, ограничившись одной шайбой «Красной машины» (0:1).

Пока Швеция занимает последнее место из-за худшей вторичной статистики. А вот прошлый Евротур «три короны» провели четенько, оформив три победы.

Во встречах в ходе Кубка Карьяла подопечные Юхана Гарпенлева забросили 11 голов, а пропустили всего 4 шайбы. С 9 баллами шведы затащили ноябрьский созыв.

Тогда команда Гарпенлева хлопнула Чехию (4:1), Россию (4:2) и Финляндию (3:1). Перед Евротуром Швеция поучаствовала на ЧМ, но не смогла втиснуться в плей-офф.

Коэффициенты

Победа Канады оценивается в 2.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу Швеции — 2.58.

Прогноз

В первом матче у шведов были видны проблемы с реализацией , в то время как Канада даже средненьким составом бахнула три шайбы в дебютной игре.

Ставка

Перед очной встречей с командой Гарпенлева «кленовые» кажутся фаворитами, поэтому предлагаем остановить свой выбор на них. Наши прогноз и ставка — Канада победит за 2.33.