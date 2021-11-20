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    Зацепит ли «Йокерит» очки в домашней игре со «Спартаком»?

    «Йокерит» — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч КХЛ 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Спартак»
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    «Йокерит» в матче с «Динамо» Москва
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 20 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Йокерит» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Ноября 2021 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 17:00 Спартак Спартак
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
    •

    «Йокерит»

    На счету хоккейной команды из города Хельсинки лежат 42 балла, которые были заработаны в 29 играх. В зачете Западной конференции она закрепилась на первой позиции.

    После избиения рижского «Динамо» 24 октября (8:0) «Йокерит» провел 6-матчевую серию на чужом льду, которая стартовала с поражения от «Амура» (1:2 Б).

    Далее подопечные Лаури Марьямяки выдали четыре подряд победы. Удачная серия «шутов» началась, с разгрома «Адмирала», после которого они разделались с «Сибирью» (2:0).

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    Позже «Йокерит» раскатал «Барыс» (4:1) и «Динамо» Рига (4:1). Оборвалась выигрышная цепочка финнов в дуэли с «Динамо» Москва (1:3). А в матче на «Хартвалл Арене» 17 ноября «джокеры» снова раскатали «Адмирал» (4:1).

    «Спартак»

    Московская команда поучаствовала в 30 встречах, в которых затащила 32 очка. В турнирной таблице Западной конференции она пока находится на восьмой строчке.

    В период с 14 по 26 октября «Спартак» оформил пять побед подряд, после чего красно-белые пережили шесть поражений в восьми встречах.

    Серия команды Бориса Миронова случилась в играх против «Сочи» (1:3), «Локо» (2:4) и «Северстали» (2:3 Б). Размочить неудачи «гладиаторам» удалось в зарубе со СКА (1:2 ОТ).

    После матча с питерскими «армейцами» «Спартак» слился «Динамо» Минск (3:4 ОТ), «Сибири» (0:3) и «Ак Барсу» (0:1). А в недавней игре московская команда разбила «Барыс» (5:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Йокерита» оценивается в 1.62, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Спартака» — 4.50.

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    В пяти играх из шести «джокеры» разделались со своими соперниками. В каждой встрече финны смогли организовать себе перевес в 2+ шайбы.

    «Спартак» на данном этапе чемпионата часто страдает от поражений, поэтому противостоять хозяевам на «Хартвалл Арене» им будет тяжело. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» с форой -1.5 за 2.03.

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    «Йокерит» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на хоккей. Зацепит ли «Йокерит» очки в домашней игре со «Спартаком»?
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