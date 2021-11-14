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    Сколько голов подарит финальный матч Евротура?

    Финляндия — Швеция. Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч Евротура 14 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Швеция
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    Швеция в матче с Россией
    В матче Кубка Карьяла Финляндия сыграет со Швецией. Встреча пройдет на «Хартвалл Арене» 14 ноября. Начало запланировано на 18:30 мск. Финляндия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Финляндия

    В двух поединках хозяева ноябрьского Евротура победили, бахнув соперникам 7 голов при 2 пропущенных. В общекомандном зачете они занимают второе место.

    В дебютной встрече Финляндия в одну калитку разнесла Россию (3:0). Во второй игре «львятам» было труднее, но удержать нужный результат в зарубе с чехами ей удалось (4:2).

    Если вспомнить о прошлой встрече Финляндии со Швецией в рамках Евротура, то в ней команда Юкки Ялонена вырвала волевую победу (3:2).

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    Последний Кубок Карьяла финская сборная завершила на третьем месте. Тогда ей удалось завоевать всего 3 очка с разницей голов — 5:10.

    Швеция

    В своих двух встречах шведская сборная также выиграла. Она забросила 8 шайб, а пропустила 3 гола. В турнирной таблице она находится на первой позиции.

    В стартовом поединке Кубка Карьяла Швеция без особых проблем припечатала Чехию (4:1), а во втором матче «три короны» одержали верх над Россией (4:2).

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    • На Кубке Карьяла 2020 года Швеция в очной дуэли с финнами повела в счете с разницей в две шайбы. Однако команда Юхана Гарпенлева позволила соперникам отыграться и вырвать победу (2:3).

    Минувший Кубок шведы откровенно провалили. Они финишировали последними всего с 1 баллом в активе. Тогда «три короны» забили 4 гола, а в свою раму пустили в два раза больше.

    Прогноз и ставка

    Победа Финляндии оценивается в 2.11, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу Швеции — 3.01.

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    В двух встречах нынешнего Кубка Карьяла с участием Швеции было забито 5+ голов. У финнов в активе один такой матч.

    В их очной игре определится победитель всего соревнования, поэтому от этого поединка логично ждать высокой результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.17.

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    Финляндия — Швеция: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько голов подарит финальный матч Евротура?
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