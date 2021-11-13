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    В «Юнайтед Центре» «Чикаго» возьмет очки?

    «Чикаго» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 2.80) на хоккейный матч НХЛ 13 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Аризона»
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    Брэндон Хэгел
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 13 ноября. Начало встречи — в 04:30 мск. «Чикаго» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.15
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Чикаго»

    Хоккеисты из Иллинойса имеют на своем счету 8 очков, которые удалось накопить за 14 матчей. В таблице Центрального дивизиона «Би-Хокс» идут не седьмом месте.

    В прошлом месяце «Чикаго» успел провести девять встреча. В каждой игре «Блэкхокс» уступили. А в шести поединках упомянутой серии команда пропускала минимум 4 шайбы.

    Первую победу «Чикаго» отпраздновал в дуэли с «Оттавой» 2 ноября (5:1), после чего «Би-Хокс» проиграли «Каролине» (3:4) и «Виннипегу» (1:5).

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    Поражение от «Джетс» стало крайней точкой работы Коллитона на посту главного тренера. Теперь командой руководит Дерек Кинг, под опекой которого «Чикаго» успел победить «Нэшвилл» (2:1 ОТ) и «Питтсбург» (3:2 Б).

    «Аризона»

    Ребята из Глендейла провели в регулярном первенстве 13 встреч, в которых завоевали всего 3 балла. А в рейтинге Центрального дивизиона команда застряла на восьмой строчке.

    У «Аризоны» турнирные дела еще печальнее, чем у «Чикаго». В 11 поединках со старта чемпионата она проиграла, в 8 из которых пустила в свою рамку минимум три шайбы.

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    • Цепочка поражений «Йотис» продлилась до 6 ноября. Последними соперниками, которым парни Андре Туриньи уступили в этой серии, были «Филадельфия» (3:0) и «Анахайм» (3:1).

    Первую и пока единственную победу в текущем чемпе «Аризона» оформила в зарубе с «Сиэтлом» (5:4). А 11 ноября «Койотис» были разгромлены «Миннесотой» (2:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Чикаго» оценивается в 2.25, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Аризоны» — 3.04.

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    Недавно у «Блэкхокс» случились перемены на тренерской должности, которые помогли команде оформить парочку домашних побед. «Аризона» же после встречи с «Кракеном» вновь потеряла очки.

    В зарубе двух аутсайдеров Запада хозяева в «Юнайтед Центре» имеют больше шансов на успех, поэтому наши прогноз и ставка — «Чикаго» победит + ТМ 6.5 за 2.80.

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    «Чикаго» — «Аризона»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на хоккей. В «Юнайтед Центре» «Чикаго» возьмет очки?
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