В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 13 ноября. Начало встречи — в 04:30 мск. «Чикаго» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

Хоккеисты из Иллинойса имеют на своем счету 8 очков, которые удалось накопить за 14 матчей. В таблице Центрального дивизиона «Би-Хокс» идут не седьмом месте.

В прошлом месяце «Чикаго» успел провести девять встреча. В каждой игре «Блэкхокс» уступили. А в шести поединках упомянутой серии команда пропускала минимум 4 шайбы.

Первую победу «Чикаго» отпраздновал в дуэли с «Оттавой» 2 ноября (5:1), после чего «Би-Хокс» проиграли «Каролине» (3:4) и «Виннипегу» (1:5).

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Поражение от «Джетс» стало крайней точкой работы Коллитона на посту главного тренера. Теперь командой руководит Дерек Кинг, под опекой которого «Чикаго» успел победить «Нэшвилл» (2:1 ОТ) и «Питтсбург» (3:2 Б).

«Аризона»

Ребята из Глендейла провели в регулярном первенстве 13 встреч, в которых завоевали всего 3 балла. А в рейтинге Центрального дивизиона команда застряла на восьмой строчке.

У «Аризоны» турнирные дела еще печальнее, чем у «Чикаго». В 11 поединках со старта чемпионата она проиграла, в 8 из которых пустила в свою рамку минимум три шайбы.

Цепочка поражений «Йотис» продлилась до 6 ноября. Последними соперниками, которым парни Андре Туриньи уступили в этой серии, были «Филадельфия» (3:0) и «Анахайм» (3:1).

Первую и пока единственную победу в текущем чемпе «Аризона» оформила в зарубе с «Сиэтлом» (5:4). А 11 ноября «Койотис» были разгромлены «Миннесотой» (2:5).

Прогноз и ставка

Победа «Чикаго» оценивается в 2.25, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Аризоны» — 3.04.

Недавно у «Блэкхокс» случились перемены на тренерской должности, которые помогли команде оформить парочку домашних побед . «Аризона» же после встречи с «Кракеном» вновь потеряла очки.

В зарубе двух аутсайдеров Запада хозяева в «Юнайтед Центре» имеют больше шансов на успех, поэтому наши прогноз и ставка — «Чикаго» победит + ТМ 6.5 за 2.80.