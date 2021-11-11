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    НХЛ. Исторический гол Капризова, дебютная игра Семенова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 ноября

    Хоккей НХЛ Миннесота Уайлд Аризона Койотс Нэшвилл Предаторз Даллас Старз Филадельфия Флайерз Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на НХЛ
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    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    «Филадельфия» — «Торонто» 0:3

    «Филадельфия» на своем льду проиграла «Торонто» со счетом 0:3. Вильям Нюландер оформил дубль, а также одну шайбу забросил Онджей Касе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Торонто» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Нюландер — 6 (Маззин, Мэттьюс), 31:11 — 0:1. Нюландер — 7 (бол., Ритчи, Мэттьюс), 45:09 — 0:2. Каше — 2 (Керфут, Кампф), 53:33 — 0:3Вратари: Харт — КэмпбеллШтраф: 6-8Броски: 36 (11+12+13) — 33 (12+7+14)

    В составе «Мэйпл Лифс» дебютировал Кирилл Семенов. Российский хоккеист провел на льду 11минут 40 секунд, однако результативными действиями не отличился.

    «Филадельфия» — «Торонто» 0:3

    «Даллас» — «Нэшвилл» 2:4

    «Даллас» на своем льду проиграл «Нэшвиллу» — 2:4. Российский нападающий «звезд» Александр Радулов отметился голевой передачей. Также голевую сделал форвард «Предаторз» Яков Тренин.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Нэшвилл» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
    Голы: Джохансен — 5 (Жанно, Тренин), 19:08 — 0:1. Жанно — 5 (Томасино, Экхольм), 24:51 — 0:2. Дюшен — 6 (Новак, Беннинг), 37:36 — 0:3. Хинтц — 1 (Павелски, Робертсон), 37:51 — 1:3. Хейсканен — 3 (бол., Радулов, Бенн), 50:43 — 2:3. Сиссонс — 2 (п.в., Гранлунд), 59:17 — 2:4Вратари: Холтби (58:08 — 59:17, 59:24) — СаросШтраф: 2-6Броски: 27 (5+12+10) — 22 (8+8+6)

    «Даллас» — «Нэшвилл» 2:4

    «Аризона» — «Миннесота» 2:5

    «Миннесота» одержала четвертую победу подряд, обыграв на выезде «Аризону» со счетом 5:2. В составе победителей по голу забили россияне Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов, который установил рекорд клуба, быстрее всех в истории команды забросив 30 шайб.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Миннесота» — 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)
    Голы: Эрикссон Эк — 5 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 4:22 — 0:1. Фолиньо — 5 (Меррилл, Фиала), 9:00 — 0:2. Лэдд — 2 (Яшкин, Гостисбеер), 14:10 — 1:2. Фиала — 2 (Сперджен, Голигоски), 22:45 — 1:3. Куликов — 1 (Питлик, Меррилл), 23:21 — 1:4. Капризов — 3 (бол., Зуккарелло, Фиала), 38:51 — 1:5. Гостисбеер — 2 (Келлер, Бойд), 47:04 — 2:5Вратари: Веймелка (Уэджвуд, 40:00) — КяхкененШтраф: 6-6Броски: 25 (8+5+12) — 30 (11+11+8)

    «Аризона» — «Миннесота» 2:5
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