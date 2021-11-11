НХЛ. Исторический гол Капризова, дебютная игра Семенова

«Филадельфия» — «Торонто» 0:3

«Филадельфия» на своем льду проиграла «Торонто» со счетом 0:3. Вильям Нюландер оформил дубль, а также одну шайбу забросил Онджей Касе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Торонто» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Голы: Нюландер — 6 (Маззин, Мэттьюс), 31:11 — 0:1. Нюландер — 7 (бол., Ритчи, Мэттьюс), 45:09 — 0:2. Каше — 2 (Керфут, Кампф), 53:33 — 0:3Вратари: Харт — КэмпбеллШтраф: 6-8Броски: 36 (11+12+13) — 33 (12+7+14)

В составе «Мэйпл Лифс» дебютировал Кирилл Семенов. Российский хоккеист провел на льду 11минут 40 секунд, однако результативными действиями не отличился.

«Филадельфия» — «Торонто» 0:3

«Даллас» — «Нэшвилл» 2:4

«Даллас» на своем льду проиграл «Нэшвиллу» — 2:4. Российский нападающий «звезд» Александр Радулов отметился голевой передачей. Также голевую сделал форвард «Предаторз» Яков Тренин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Нэшвилл» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Голы: Джохансен — 5 (Жанно, Тренин), 19:08 — 0:1. Жанно — 5 (Томасино, Экхольм), 24:51 — 0:2. Дюшен — 6 (Новак, Беннинг), 37:36 — 0:3. Хинтц — 1 (Павелски, Робертсон), 37:51 — 1:3. Хейсканен — 3 (бол., Радулов, Бенн), 50:43 — 2:3. Сиссонс — 2 (п.в., Гранлунд), 59:17 — 2:4Вратари: Холтби (58:08 — 59:17, 59:24) — СаросШтраф: 2-6Броски: 27 (5+12+10) — 22 (8+8+6)

«Даллас» — «Нэшвилл» 2:4

«Аризона» — «Миннесота» 2:5

«Миннесота» одержала четвертую победу подряд, обыграв на выезде «Аризону» со счетом 5:2. В составе победителей по голу забили россияне Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов, который установил рекорд клуба, быстрее всех в истории команды забросив 30 шайб.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Миннесота» — 2:5 (1:2, 0:3, 1:0) Голы: Эрикссон Эк — 5 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 4:22 — 0:1. Фолиньо — 5 (Меррилл, Фиала), 9:00 — 0:2. Лэдд — 2 (Яшкин, Гостисбеер), 14:10 — 1:2. Фиала — 2 (Сперджен, Голигоски), 22:45 — 1:3. Куликов — 1 (Питлик, Меррилл), 23:21 — 1:4. Капризов — 3 (бол., Зуккарелло, Фиала), 38:51 — 1:5. Гостисбеер — 2 (Келлер, Бойд), 47:04 — 2:5Вратари: Веймелка (Уэджвуд, 40:00) — КяхкененШтраф: 6-6Броски: 25 (8+5+12) — 30 (11+11+8)