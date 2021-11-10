ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мойес добился внушительного прогресса у руля «Вест Хэма»Переродившийся Мойес и «Вест Хэм» шокировали «Ливерпуль» Football Manager 2022Улучшенный трансферный дедлайн, фэнтези-драфт и новая анимация. Почему Football Manager 2022 обещает стать шедевром? «Спартак» — «Локомотив»«Спартак» бьют, а он крепчает. Красно-белые в меньшинстве перевернули дерби с «Локо»
  • 12:25
    • Прядкин занял должность советника президента УЕФА
  • 14:02
    • В «Динамо» рассказали, на какой срок выбыл Захарян
  • 13:37
    • «МЮ» не планирует увольнять Сульшера даже после поражения от «Ман Сити»
  • 13:24
    • Захарян и Самошников не сыграют за сборную России в ноябрьских матчах
  • 12:56
    • Дацюка могут лишить звания почетного гражданина Екатеринбурга из-за сноса исторического здания в центре города
  • 10:18
    • СМИ: Антон Миранчук сможет восстановиться без операции
  • 10:05
    • Голкипер «Спартака» Ребров объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    «Каролина» вернется к победам?

    «Тампа-Бэй» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.80) на хоккейный матч НХЛ 10 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг Прогнозы на Каролину Харрикейнз
    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Каролина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Каролина» в матче с «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Амали Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 10 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Тампа-Бэй»

    В 11 играх команда из Тампы сумела заработать 14 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она сейчас занимает седьмую позицию.

    На старте нового сезона «Тампа-Бэй» оформила две победы в трех встречах, а затем ее настигла цепочка потерь, начавшаяся с поражения от «Флориды» (1:4).

    После битвы с «Пантерз» подопечные Джона Купера слились «Колорадо» (3:4 Б) и «Баффало» (1:5). Позже «Лайтнинг» удалось прийти в себя и выдать три победы.

    Все прогнозы на НХЛ

    «Тампа-Бэй» обыграла «Питтсбург» (5:1), «Аризону» (5:1) и «Вашингтон» (3:2). А после осечки во встрече с «Торонто» (1:2 ОТ) парни Купера разделались с «Оттавой» (5:3).

    «Каролина»

    Сыграв в десяти поединках регулярного чемпионата, клуб из города Роли сумел завоевать 18 очков. В зачете Восточной конференции он идет вторым.

    В девяти матчах из десяти «Каролина» вынесла соперников в основное время. Победная серия стартовала для «Кейнс» с домашней игры против «Айлендерс» (6:3).

  • НХЛ. «Миннесота» забросила пять шайб «Айлендерс», «Анахайм» обыграл «Сент-Луис»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 ноября
  • Сегодня

    • Затем на выезде ребята Рода Бриндамора хлопнули «Нэшвилл» (3:2), «Монреаль» (4:1) и «Коламбус» (5:1). Вернувшись домой, «Харрикейнз» разнесли «Торонто» (4:1).

    Успела прибить «Каролина» «Бостон» (3:0), «Чикаго» (6:3), «Аризону» (2:1) и еще раз «Чикаго» (4:3). А 7 ноября случилось первое поражение. Постаралась «Флорида» (2:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.23, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Каролины» — 2.82.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Недавняя потеря очков в дуэли с лидером Востока не должна негативно отразиться на общем настроении команды перед игрой с действующим обладателем Кубка Стэнли.

    «Тампа-Бэй» находится не в оптимальных кондициях, поэтому у «Кейнс» есть все шансы урвать пару баллов. Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.23.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.29
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Тенерифе — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шапекоэнсе — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Альдосиви — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 03:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Денвер — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маррей — Дурасович
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  4.69
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Чикаго — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Калгари — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тампа-Бэй» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 10.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Каролина» вернется к победам?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры