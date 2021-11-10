В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Амали Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

В 11 играх команда из Тампы сумела заработать 14 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она сейчас занимает седьмую позицию.

На старте нового сезона «Тампа-Бэй» оформила две победы в трех встречах, а затем ее настигла цепочка потерь, начавшаяся с поражения от «Флориды» (1:4).

После битвы с «Пантерз» подопечные Джона Купера слились «Колорадо» (3:4 Б) и «Баффало» (1:5). Позже «Лайтнинг» удалось прийти в себя и выдать три победы.

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«Тампа-Бэй» обыграла «Питтсбург» (5:1), «Аризону» (5:1) и «Вашингтон» (3:2). А после осечки во встрече с «Торонто» (1:2 ОТ) парни Купера разделались с «Оттавой» (5:3).

«Каролина»

Сыграв в десяти поединках регулярного чемпионата, клуб из города Роли сумел завоевать 18 очков. В зачете Восточной конференции он идет вторым.

В девяти матчах из десяти «Каролина» вынесла соперников в основное время. Победная серия стартовала для «Кейнс» с домашней игры против «Айлендерс» (6:3).

Затем на выезде ребята Рода Бриндамора хлопнули «Нэшвилл» (3:2), «Монреаль» (4:1) и «Коламбус» (5:1). Вернувшись домой, «Харрикейнз» разнесли «Торонто» (4:1).

Успела прибить «Каролина» «Бостон» (3:0), «Чикаго» (6:3), «Аризону» (2:1) и еще раз «Чикаго» (4:3). А 7 ноября случилось первое поражение. Постаралась «Флорида» (2:5).

Прогноз и ставка

Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.23, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Каролины» — 2.82.

Недавняя потеря очков в дуэли с лидером Востока не должна негативно отразиться на общем настроении команды перед игрой с действующим обладателем Кубка Стэнли.

«Тампа-Бэй» находится не в оптимальных кондициях, поэтому у «Кейнс» есть все шансы урвать пару баллов. Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.23.