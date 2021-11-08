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    НХЛ. «Миннесота» забросила пять шайб «Айлендерс», «Анахайм» обыграл «Сент-Луис»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 ноября

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    «Миннесота»

    «Детройт» — «Вегас» 5:2

    «Детройт» на своем льду победил «Вегас» со счетом 5:2. В составе победителей одну из шайб провел россиянин Владислав Наместников.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Вегас» — 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
    Голы: Руа — 2 (Пьетранджело, Теодор), 3:48 — 0:1. Раймонд — 6 (бол., Бертуцци, Задина), 8:17 — 1:1. Фаббри — 3 (бол., Сутер, Ледди), 10:13 — 2:1. Сутер — 3 (Гронек, Ледди), 18:28 — 3:1. Наместников — 5 (Стивенс, Ганье), 30:39 — 4:1. Маршессо — 6 (Руа), 44:25 — 4:2. Бертуцци — 9 (п.в., Ганье, Гронек), 59:49 — 5:2Вратари: Грайсс — Броссуа (55:52 — 59:49)Штраф: 6-8Броски: 30 (7+10+13) — 40 (13+7+20)

    «Детройт» с 14 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Вегас» с 12 очками — на девятой строчке Запада.

    «Детройт» — «Вегас» 5:2

    «Миннесота» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2

    «Миннесота» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:2. В составе победителей по два очка набрали Брэндон Дюхайм (1+1), Райан Хартман (1+1) и Мэтт Дамба (1+1). Защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей. У проигравших дубль сделал Андерс Ли.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Айлендерс» — 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
    Голы: Ли — 3 (Хара, Барзал), 19:41 — 0:1. Бьюгстад — 2 (Духайм), 29:59 — 1:1. Ли — 4 (Барзал), 32:04 — 1:2. Хартман — 6 (Куликов, Штурм), 47:17 — 2:2. Духайм — 2 (Хартман, Дамба), 49:18 — 3:2. Бродин — 2 (п.в.), 58:13 — 4:2. Дамба — 2 (п.в.), 59:11 — 5:2Вратари: Кяхкенен — Варламов (57:27 — 58:13, 58:36 — 59:11)Штраф: 2-4Броски: 39 (14+9+16) — 21 (10+9+2)

    «Миннесота» с 16 очками занимает третье место в Западной конференции, «Айлендерс» с 12 очками — на десятой строчке Востока.

    «Миннесота» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2

    «Анахайм» — «Сент-Луис» 4:1

    «Анахайм» в домашнем матче разгромила «Сент-Луис» со счетом 4:1. Российские легионеры «Блюз» не отметились результативными действиями.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Сент-Луис» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
    Голы: Саад — 4 (Перрон, Парэйко), 0:13 — 0:1. Кэррик — 3 (Грант, Гру), 28:23 — 1:1. Терри — 8 (бол., Милано, Фаулер), 42:46 — 2:1. Стил — 3 (Линдхольм, Делорье), 48:31 — 3:1. Гру — 1 (п.в., Терри, Линдхольм), 59:12 — 4:1Вратари: Гибсон — Биннингтон (54:48 — 59:12)Штраф: 2-4Броски: 27 (9+6+12) — 35 (8+12+15)

    «Анахайм» набрал 15 очков и занимает пятое место в Западной конференции. У «Сент-Луиса» также 15 очков и четвертая позиция.

    «Анахайм» — «Сент-Луис» 4:1

    «Чикаго» — «Нэшвилл» 2:1 ОТ

    «Чикаго» в овертайме обыграл «Нэшвилл» со счетом 2:1. Победу «Блэкхокс» на первой минуте дополнительного времени принес Алекс Дэбринкэт.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Хагель — 4 (С. Джонс, Тэйвз), 27:15 — 1:0. Каррье — 1, 29:05 — 1:1. Дебринкэт — 7 (Кейн, Ланкинен), 60:37 — 2:1Вратари: Ланкинен — СаросШтраф: 4-6Броски: 32 (10+7+14+1) — 21 (5+8+8+0)

    «Чикаго» с шестью очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 13 очками — на восьмой строчке Запада.

    «Чикаго» — «Нэшвилл» 2:1 ОТ

    «Ванкувер» — «Даллас» 6:3

    «Ванкувер» одержал победу над «Далласом» со счетом 6:3. Одну из шайб в составе победителей провел Василий Подколзин.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Даллас» — 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)
    Голы: Павелски — 3 (бол., Робертсон, Хинтц), 13:35 — 0:1. Миллер — 4 (бол., Хьюз, Бесер), 22:19 — 1:1. Петтерссон — 2 (бол., Хьюз, Хорват), 26:37 — 2:1. Хорват — 5 (Пирсон, Экман-Ларссон), 28:10 — 3:1. Гленденинг — 3 (Робертсон, Сутер), 29:38 — 3:2. Подколзин — 3 (Гарлэнд, Хорват), 35:45 — 4:2. Сутер — 1 (бол., Хейсканен, Сегин), 43:23 — 4:3. Миллер — 5 (бол., Хьюз, Петтерссон), 53:44 — 5:3. Бесер — 4 (п.в., Петтерссон), 57:39 — 6:3Вратари: Демко — Худобин (57:12 — 57:39)Штраф: 6-12Броски: 36 (11+16+9) — 28 (11+8+9)

    «Ванкувер» набрал 11 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Даллас» с 10 очками идет на 12-й позиции.

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