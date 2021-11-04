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    Оформит ли «Каролина» девятую победу подряд?

    «Чикаго» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч НХЛ 4 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Каролина»
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    «Каролина»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 4 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Чикаго» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 04 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.45
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
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    «Чикаго»

    Сыграв в десяти матчах, хоккеисты из Иллинойса сумели набрать всего 4 очка. В турнирной таблице Западной конференции «Би-хокс» занимают 15-е место.

    В дебютной игре новой регулярки «Чикаго» потерпел поражение от «Колорадо» (2:4), после чего взял 1 балл в противостоянии с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

    В четырех следующих матчах парни Джереми Коллитона остались без очков, уступив «Питтсбургу» (2:5), «Айлендерс» (1:4), «Ванкуверу» (1:4) и «Детройту» (3:6).

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    Второй балл «Блэкхокс» урвали в игре с «Торонто» (2:3 ОТ), после которой они слились «Каролине» (3:6) и «Сент-Луису» (0:1). Прервать серию без побед «Чикаго» удалось в домашней встрече с «Оттавой» (5:1).

    «Каролина»

    Хоккейный клуб из Роли, Северная Каролина, затащил 16 баллов в восьми встречах, а в турнирной таблице Восточной конференции он идет вторым.

    Во всех своих матчах «Каролина» победила в основное время, при этом в семи поединках «Кейнс» забрасывали в сетку соперников минимум три шайбы.

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    • В рамках первой встречи парни Рода Бриндамора хлопнули «Айлендерс» на «PNC-Арене» (6:3). Затем была гостевая серия, где «Харрикейнз» снесли «Нэшвилл» (3:2), «Монреаль» (4:1) и «Коламбус» (5:1).

    Четыре последних матча «Каролина» провела на своей территории. Родным фанатам она подарила победы над «Торонто» (4:1), «Бостоном» (3:0), «Чикаго» (6:3) и «Аризоной» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Чикаго» оценивается в 3.08, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Каролины» — 2.06.

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    Клуб из Роли остается единственным на сегодняшний день, кто не терял очки, в то время как для «Чикаго» новый чемпионат начался очень грустно.

    В очном противостоянии «Кейнс» готовы даже на чужой территории выбить 9 из 9. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» за 2.06.

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    «Чикаго» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на хоккей. Оформит ли «Каролина» девятую победу подряд?
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