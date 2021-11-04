В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 4 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Чикаго» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

Сыграв в десяти матчах, хоккеисты из Иллинойса сумели набрать всего 4 очка. В турнирной таблице Западной конференции «Би-хокс» занимают 15-е место.

В дебютной игре новой регулярки «Чикаго» потерпел поражение от «Колорадо» (2:4), после чего взял 1 балл в противостоянии с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

В четырех следующих матчах парни Джереми Коллитона остались без очков, уступив «Питтсбургу» (2:5), «Айлендерс» (1:4), «Ванкуверу» (1:4) и «Детройту» (3:6).

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Второй балл «Блэкхокс» урвали в игре с «Торонто» (2:3 ОТ), после которой они слились «Каролине» (3:6) и «Сент-Луису» (0:1). Прервать серию без побед «Чикаго» удалось в домашней встрече с «Оттавой» (5:1).

«Каролина»

Хоккейный клуб из Роли, Северная Каролина, затащил 16 баллов в восьми встречах, а в турнирной таблице Восточной конференции он идет вторым.

Во всех своих матчах «Каролина» победила в основное время, при этом в семи поединках «Кейнс» забрасывали в сетку соперников минимум три шайбы.

В рамках первой встречи парни Рода Бриндамора хлопнули «Айлендерс» на «PNC-Арене» (6:3). Затем была гостевая серия, где «Харрикейнз» снесли «Нэшвилл» (3:2), «Монреаль» (4:1) и «Коламбус» (5:1).

Четыре последних матча «Каролина» провела на своей территории. Родным фанатам она подарила победы над «Торонто» (4:1), «Бостоном» (3:0), «Чикаго» (6:3) и «Аризоной» (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Чикаго» оценивается в 3.08, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Каролины» — 2.06.

Клуб из Роли остается единственным на сегодняшний день, кто не терял очки , в то время как для «Чикаго» новый чемпионат начался очень грустно.

В очном противостоянии «Кейнс» готовы даже на чужой территории выбить 9 из 9. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» за 2.06.