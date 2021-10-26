В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 26 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

Хоккеисты из Онтарио, Канада, заработали 4 очка в пяти играх нового сезона. В турнирной таблице Восточной конференции команда идет 15-й.

Первую встречу НХЛ 2021/22 «Оттава» провела дома против принципиального соперника из Торонто. В ней «Сенаторз» сумели оформить победу (3:2).

Во второй игре с «Мэйпл Лифс» подопечные Ди Джея Смита оказались слабее (1:3). А еще в одной домашней встрече «Сенс» разделались с «Далласом» (3:2).

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В следующих матчах на своем льду «Оттава» осталась без набранных баллов. Сперва она потерпела поражение от «Сан-Хосе» (1:2), а затем не справилась с «Рейнджерс» (2:3).

«Вашингтон»

Парни из округа Колумбия также поучаствовали в пяти встречах, в которых взяли 8 баллов. В общекомандном зачете Восточной конференции столичный клуб замыкает топ-5.

В начале нового сезона «Вашингтон» встретился с «Рейнджерс» на «Кэпитал Уан Арене». В родных стенах «Кэпс» не пожалели гостей с Манхэттена (5:1).

А во второй игре на своей территории подопечные Питера Лавиолетта уступили «Тампе» (1:2 ОТ). Третий домашний матч «Кэпс» затащили, хлопнув «Колорадо» (6:3).

За пределами столицы «Вашингтон» успел разгромить «Нью-Джерси» (4:1), а в последнем поединке команда Питера Лавиолетта слилась «Калгари» (3:4 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Оттавы» оценивается в 3.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Вашингтона» — 2.03.

На старте сезона у «Оттавы» вновь беда с набором очков , однако банда Ди Джея Смита демонстрирует при этом неплохую игру, заставляя соперников понервничать.

«Кэпс» к этому противостоянию не станут относиться как к проходному и не позволят себе недооценить «Сенаторз». Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» за 2.03.