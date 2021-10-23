НХЛ. «Даллас» обыграл «Лос-Анджелес», Гурьянов забросил победную шайбу

За океаном минувшей ночью состоялись очередные матчи в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто» — «Сан-Хосе» — 3:5 (0:0, 2:3, 1:2)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Сан-Хосе» — 3:5 (0:0, 2:3, 1:2) Голы: Кутюр — 2 (Власик), 22:31 — 0:1. Спецца — 2 (Энгвалль, Симмондс), 23:27 — 1:1. Майер — 2, 23:44 — 1:2. Каше — 1, 30:24 — 2:2. Карлссон — 2 (Миддлтон), 31:55 — 2:3. Дален — 3 (Кутюр, Майер), 40:25 — 2:4. Таварес — 1 (Нюландер, Маззин), 53:39 — 3:4. Кутюр — 3 (п.в., Кольяно), 59:20 — 3:5.Вратари: Хатчинсон (58:43) — ХиллШтраф: 6 — 4Броски: 33 (11+12+10) — 31 (11+12+8)

«Торонто» — «Сан-Хосе»

«Баффало» — «Бостон» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Бостон» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Голы: Пастрняк — 1 (Маршан, Бержерон), 3:49 — 0:1. Носек — 1 (Койл, Холл), 15:50 — 0:2. Койл — 1 (бол., Маршан, Райлли), 25:17 — 0:3. Олофссон — 2 (Асплунд, Миллер), 54:35 — 1:3. Холл — 2 (п.в., Койл), 58:12 — 1:4Вратари: Андерсон (57:15) — УлльмаркШтраф: 4 — 8Броски: 36 (15+11+10) — 26 (7+11+8)

«Баффало» — «Бостон»

«Даллас» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Автором победной шайбы стал нападающий «Далласа» Денис Гурьянов, отличившийся на последней минуте овертайма. Российского хоккеиста признали второй звездой матча. Для Гурьянова это первый гол в новом сезоне.

The Return of Denis Scorianov 💫

What an end to our #TexasHockey Home Opener with tonight's @ATT Play of the Game! pic.twitter.com/F9MaRYAAIf — Dallas Stars (@DallasStars) October 23, 2021

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) Голы: Копитар — 6 (Арвидссон, Браун), 17:11 — 0:1. Сегин — 1 (бол., Сутер, Хейсканен), 19:20 — 1:1. Виларди — 1 (бол., Калиев, Уокер), 37:32 — 1:2. Хейсканен — 2 (бол., Павелски, Сегин), 50:58 — 2:2. Гурьянов — 1 (Хейсканен, Хинтц), 64:15 — 3:2Вратари: Холтби — КуикШтраф: 23 — 10Броски: 22 (4+6+9+3) — 45 (14+17+10+4)

«Даллас» — «Лос-Анджелес»

«Вегас» — «Эдмонтон» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

«Эдмонтон» во второй раз за три сезона стартовал в регулярном чемпионате с пяти побед подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Эдмонтон» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) Голы: Руа — 1 (Уайтклауд), 3:34 — 1:0. Хаймэн — 4 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 8:37 — 1:1. Патрик — 1 (Коглан, Макнэбб), 21:25 — 2:1. Хаймэн — 5 (Макдэвид, Пулюярви), 23:55 — 2:2. Драйзайтль — 3 (Нюджент-Хопкинс, Расселл), 25:07 — 2:3. Хэг — 1 (Руа, Стивенсон), 42:07 — 3:3. Кассиан — 3 (Кит), 44:33 — 3:4. Драйзайтль — 4 (п.в.), 59:48 — 3:5Вратари: Ленер (58:24) — КоскиненШтраф: 6 — 6Броски: 39 (10+12+17) — 33 (7+16+10)