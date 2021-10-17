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    «Трактор» не проиграет ослабленным динамовцам?

    «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч КХЛ 17 октября 2021 года

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    «Трактор» в игре с «Сочи»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Трактор Арене» 17 октября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Трактор» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Трактор»

    В активе челябинской команды имеется 32 балла. Свои очки она заработала в 19 играх, благодаря чему оказалась на втором месте в таблице Восточной конференции.

    Последнее поражение «Трактора» было зафиксировано в конце сентября, 29 числа. В тот день «танкисты» в Санкт-Петербурге не справились со СКА (3:4 Б).

    После выезда в Питер парни Анвара Гатиятулина провели еще семь встреч, выиграв каждую. Успешная серия «мишек» началась с домашних матчей против «Авангарда» (4:3) и «Йокерита» (3:2 Б).

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    В гостевых поединках «Трактор» дважды прибил «Амур» (2:0, 5:4) и пару раз хлопнул «Адмирал» (4:3 Б, 4:2). В последней игре челябинцы взяли верх над «Сочи» (4:2).

    «Динамо» Москва

    Столичные ребята приняли участие в 17 встречах, одержав в них 24 очка. В турнирной таблице Восточной конференции команда находится на третьем месте.

    В последних играх «Динамо» Москва стало чаще допускать осечки. Все началось после победной 3-матчевой серии, во время которой бело-синие прибили «Спартак» (6:3), «Куньлунь» (5:3) и «Барыс» (3:1).

    Завершив упомянутый период, подопечные Алексея Кудашова потерпели 4 поражения в 5 поединках. Сперва дома динамовцы влетели «Магнитке» (2:4) и ЦСКА (0:3).

    А после победы над «Северсталью» на «ВТБ Арене» (3:2) «Динамо» Москва уступило «Локомотиву» в Ярославле (1:3) и СКА в Питере (3:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Трактора» оценивается в 2.62, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Динамо» Москва — 2.31.

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    В семи предыдущих встречах челябинцы снесли соперников разного класса, забросив в четырех играх минимум 3 шайбы.

    В зарубе с «Динамо» Москва, которое в последнее время только транжирит баллы, «медведи» спокойно увеличат выигрышную серию. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» с форой 0 за 2.02.

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    «Трактор» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Трактор» не проиграет ослабленным динамовцам?
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