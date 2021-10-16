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    Порадует ли игра в Череповце хорошей результативностью?

    «Северсталь» — «Нефтехимик». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Нефтехимик»
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    Робин Пресс
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 16 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Октября 2021 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 17:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.93
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
    •

    «Северсталь»

    Хоккеисты из Череповца приняли участие в 17 матчах регулярки, в которых добыли 16 очков. В таблице Западной конференции команда занимает 10-е место.

    В заключительных играх прошлого месяца «Северсталь» оформила четыре победы подряд. Для нее это самая длинная череда удачных поединков в текущем сезоне.

    Но после успешного отрезка команда Андрея Разина потерпела четыре поражения. Проиграла «сталь» «Йокериту» (1:4), «Спартаку» (0:2), «Локомотиву» (1:5) м «Динамо» Москва (2:3).

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    Свои прошлые осечки «Северсталь» слегка подкорректировала во встрече с «Торпедо» (3:2 Б). Однако в последнем матче она снова пострадала от «Локомотива» (1:2 ОТ).

    «Нефтехимик»

    В активе команды из Нижнекамска имеется 14 очков, которые она забрала у соперников в 17 матчах. В таблице Востока этот клуб занимает седьмое место.

    В последнее время у «Нефтехимика» видны проблемы с набором баллов. В семи предыдущих встречах «волки» пережили шесть поражений.

    В заключительном сентябрьском матче подопечные Олега Леонтьева уступили «Динамо» Минск (1:3). А октябрь нижнекамцы встретили разгромным поражением от «Спартака» (1:5).

    Далее «Нефтехимик» влетел СКА (0:2), «Динамо» Минск (3:4 ОТ) и «Авто» (2:3). Разбавить потери очков команде Леонтьева удалось в игре с «Йокеритом» (6:3), после которой «нефтяники» сдались рижскому «Динамо» (3:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Северстали» оценивается в 1.95, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Нефтехимика» — 3.34.

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    Домашние матчи команда Андрея Разина в текущем сезоне редко заканчивала с тоталом «больше». Только в трех из восьми игр суммарно было забито 5+ голов.

    Учитывая, что в очередном поединке в Череповце встретятся одни из слабейших по результативности команд, логично было бы обратить внимание на «низовой» исход. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.00.

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    «Северсталь» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на хоккей. Порадует ли игра в Череповце хорошей результативностью?
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