«Северсталь»
Хоккеисты из Череповца приняли участие в 17 матчах регулярки, в которых добыли 16 очков. В таблице Западной конференции команда занимает 10-е место.
В заключительных играх прошлого месяца «Северсталь» оформила четыре победы подряд. Для нее это самая длинная череда удачных поединков в текущем сезоне.
Но после успешного отрезка команда Андрея Разина потерпела четыре поражения. Проиграла «сталь» «Йокериту» (1:4), «Спартаку» (0:2), «Локомотиву» (1:5) м «Динамо» Москва (2:3).
Свои прошлые осечки «Северсталь» слегка подкорректировала во встрече с «Торпедо» (3:2 Б). Однако в последнем матче она снова пострадала от «Локомотива» (1:2 ОТ).
«Нефтехимик»
В активе команды из Нижнекамска имеется 14 очков, которые она забрала у соперников в 17 матчах. В таблице Востока этот клуб занимает седьмое место.
В последнее время у «Нефтехимика» видны проблемы с набором баллов. В семи предыдущих встречах «волки» пережили шесть поражений.
В заключительном сентябрьском матче подопечные Олега Леонтьева уступили «Динамо» Минск (1:3). А октябрь нижнекамцы встретили разгромным поражением от «Спартака» (1:5).
Далее «Нефтехимик» влетел СКА (0:2), «Динамо» Минск (3:4 ОТ) и «Авто» (2:3). Разбавить потери очков команде Леонтьева удалось в игре с «Йокеритом» (6:3), после которой «нефтяники» сдались рижскому «Динамо» (3:4).
Прогноз и ставка
Победа «Северстали» оценивается в 1.95, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Нефтехимика» — 3.34.
Домашние матчи команда Андрея Разина в текущем сезоне
Учитывая, что в очередном поединке в Череповце встретятся одни из слабейших по результативности команд, логично было бы обратить внимание на «низовой» исход. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.00.