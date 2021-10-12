ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Карим БенземаБензема и Мбаппе принесли трофей. Франция в напряженном матче обыграла Испанию Гави Настоящее и будущее сборной Испании. Гави покорил всех своей игрой против Италии
  • 07:00
    • Хачанов вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
  • 06:45
    • Сборная Аргентины разгромила Уругвай, Бразилия не справилась с Колумбией в отборе ЧМ-2022
  • 23:40
    • Сборная Франции — чемпион Лиги наций-2020/2021
  • 21:05
    • Валиева победила на турнире Finlandia Trophy с двумя мировыми рекордами
  • 20:54
    • Гризманн, Бензема и Мбаппе сыграют в атаке сборной Франции против Испании
  • 19:48
    • Карпин взял на себя вину за неудачную игру против Словакии
  • 17:53
    • Италия обыграла Бельгию в матче за третье место Лиги наций
    Все новости спорта

    В Минске «Куньлунь» повоюет за очки с местным «Динамо»

    «Динамо» Минск — «Куньлунь». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч КХЛ 12 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Минск Прогнозы на Куньлунь Ред Стар
    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Куньлунь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Куньлунь» во встрече с ЦСКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Минск-Арене» 12 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Минск — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 12 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 6.00
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Минск

    Белорусская команда заработала 21 очко в 15 поединках. На данном этапе турнира она занимает четвертое место в зачете Западной конференции.

    Последний раз у себя дома «Динамо» Минск проиграло 25 сентября. Это было противостояние со СКА, в котором исход решился в овертайме (1:2 ОТ).

    С момента встречи с питерцами прошло шесть поединков. В каждом из них подопечные Крэйга Вудкрофта вышли победителями. Стартовала данная серия с матча против «Амура» (2:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Затем «зубры» дома разделались с «Нефтехимиком» (3:1), а на чужой территории «Динамо» Минск обыграло «Сочи» (7:3), «Ак Барс» (4:3 ОТ), еще раз «Нефтехимик» (4:3 ОТ) и «Торпедо» (4:3).

    «Куньлунь»

    Представители Китая имеют 10 очков, которые им удалось забрать в 15 матчах. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает 11-ю позицию.

    После победы над «Сочи» 11 сентября (3:2 Б) «Куньлунь» пережил самую крупную для себя серию поражений, которая дошла до пяти поединков.

    Уступили подопечные Айвана Занатты «Автомобилисту» (1:5), «Салавату Юлаеву» (1:5), «Трактору» (1:4), «Сибири» (0:1) и «Амуру» (0:2).

    Затем прошло еще пять матчей, в трех из которых «Куньлунь» выиграл. Взяли верх «драконы» над «Адмиралом» (3:1), «Витязем» (4:2) и ЦСКА (2:1). Между этими встречами «Ред Стар» слилась «Динамо» Москва (3:5) и «столичным армейцам» (1:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Минск оценивается в 1.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.60, а на победу «Куньлуня» — 5.95.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В шести недавних матчах «зубры» оформили шесть побед, а пекинцы в последнее время чередуют поражения удачными встречами.

    Раз уж в своем предыдущем поединке ребята Занатты сенсационно отобрали очки у ЦСКА, то с минским «Динамо» гости тем более устроят зарубу. Наши прогноз и ставка — победа «Куньлуня» с форой +2 за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.51
  • Прогноз на матч Адмирал — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Кипр — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Торпедо — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Албания U21 — Словения U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Шаповалов — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рублев — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Краинович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Андорра U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Словения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хорватия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Минск — «Куньлунь»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на хоккей. В Минске «Куньлунь» повоюет за очки с местным «Динамо»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры