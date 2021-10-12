В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Минск-Арене» 12 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Минск — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Белорусская команда заработала 21 очко в 15 поединках. На данном этапе турнира она занимает четвертое место в зачете Западной конференции.

Последний раз у себя дома «Динамо» Минск проиграло 25 сентября. Это было противостояние со СКА, в котором исход решился в овертайме (1:2 ОТ).

С момента встречи с питерцами прошло шесть поединков. В каждом из них подопечные Крэйга Вудкрофта вышли победителями. Стартовала данная серия с матча против «Амура» (2:1).

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Затем «зубры» дома разделались с «Нефтехимиком» (3:1), а на чужой территории «Динамо» Минск обыграло «Сочи» (7:3), «Ак Барс» (4:3 ОТ), еще раз «Нефтехимик» (4:3 ОТ) и «Торпедо» (4:3).

«Куньлунь»

Представители Китая имеют 10 очков, которые им удалось забрать в 15 матчах. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает 11-ю позицию.

После победы над «Сочи» 11 сентября (3:2 Б) «Куньлунь» пережил самую крупную для себя серию поражений, которая дошла до пяти поединков.

Уступили подопечные Айвана Занатты «Автомобилисту» (1:5), «Салавату Юлаеву» (1:5), «Трактору» (1:4), «Сибири» (0:1) и «Амуру» (0:2).

Затем прошло еще пять матчей, в трех из которых «Куньлунь» выиграл. Взяли верх «драконы» над «Адмиралом» (3:1), «Витязем» (4:2) и ЦСКА (2:1). Между этими встречами «Ред Стар» слилась «Динамо» Москва (3:5) и «столичным армейцам» (1:4).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Минск оценивается в 1.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.60, а на победу «Куньлуня» — 5.95.

В шести недавних матчах «зубры» оформили шесть побед, а пекинцы в последнее время чередуют поражения удачными встречами .

Раз уж в своем предыдущем поединке ребята Занатты сенсационно отобрали очки у ЦСКА, то с минским «Динамо» гости тем более устроят зарубу. Наши прогноз и ставка — победа «Куньлуня» с форой +2 за 2.10.