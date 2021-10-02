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    Матч во Владивостоке будет удачным для «Торпедо»?

    «Адмирал» — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч КХЛ 2 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Торпедо»
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    Кенни Агостино
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 2 октября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Адмирал» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Октября 2021 года
    Адмирал
  • КХЛ
    •  Адмирал 10:00 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
    •

    «Адмирал»

    Команда, представляющая Владивосток, имеет всего 6 очков, которые ей удалось урвать в 11 матчах. В турнирной таблице Восточной конференции она застряла на последнем месте.

    Серия поражений на старте сезона дошла до шести поединков. В них «Адмирал» проиграл «Спартаку» (1:4), «Авангарду» (3:4 Б), СКА (2:9), «Северстали» (2:3 ОТ), «Металлургу» Мг (3:4 ОТ) и «Динамо» Москва (3:5).

    Первую и на данный момент единственную победу подопечные Александра Андриевского оформили 17 сентября у себя дома, разгромив «Северсталь» (4:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    После убедительного матча против гостей из Череповца «Адмирал» потерял очки во встречах с «Магниткой» (0:5), «Ак Барсом» (1:2 Б), «Нефтехимиком» (0:4) и «Куньлунем» (1:3).

    «Торпедо»

    Нижегородский коллектив провел в регулярке 12 матчей и заработал столько же очков — 12. В турнирной таблице Западной конференции он является восьмым.

    На старте сезона «Торпедо» оформило три победы в пяти встречах. В упомянутых поединках «автозаводцы» прихлопнули «Ак Барс» (3:1), «Сочи» (2:1) и СКА (3:2).

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    • После хорошей игры с питерцами ребят Дэвида Немировского ждал отрезок из четырех поражений. Уступила его команда «Динамо» Рига (1:2), «Йокериту» (4:5 Б), «Локо» (3:4) и снова «Йокериту» (2:4).

    Серию собственных неудач «Торпедо» размочило победами над трудными соперниками — «Динамо» Москва (4:2) и «Трактором» (5:2). В последней встрече нижегородцы не справились с «Амуром» (3:4 ОТ).

    Прогноз и ставка

    На победу «Адмирала» букмекеры предлагают поставить за 3.20, ничья оценивается в 4.20, а победа «Торпедо» — в 2.03.

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    Нижегородский клуб заметно сдал. Если команда дальше продолжит теряться, то она отдаст восьмую позицию на Западе конкурентам.

    Поэтому во встрече с явным андердогом гостям необходимо брать очки в основное время, что они и сами прекрасно знают. Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» с коэффициентом 2.03.

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    «Адмирал» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на хоккей. Матч во Владивостоке будет удачным для «Торпедо»?
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