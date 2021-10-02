В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 2 октября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Адмирал» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

Команда, представляющая Владивосток, имеет всего 6 очков, которые ей удалось урвать в 11 матчах. В турнирной таблице Восточной конференции она застряла на последнем месте.

Серия поражений на старте сезона дошла до шести поединков. В них «Адмирал» проиграл «Спартаку» (1:4), «Авангарду» (3:4 Б), СКА (2:9), «Северстали» (2:3 ОТ), «Металлургу» Мг (3:4 ОТ) и «Динамо» Москва (3:5).

Первую и на данный момент единственную победу подопечные Александра Андриевского оформили 17 сентября у себя дома, разгромив «Северсталь» (4:1).

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После убедительного матча против гостей из Череповца «Адмирал» потерял очки во встречах с «Магниткой» (0:5), «Ак Барсом» (1:2 Б), «Нефтехимиком» (0:4) и «Куньлунем» (1:3).

«Торпедо»

Нижегородский коллектив провел в регулярке 12 матчей и заработал столько же очков — 12. В турнирной таблице Западной конференции он является восьмым.

На старте сезона «Торпедо» оформило три победы в пяти встречах. В упомянутых поединках «автозаводцы» прихлопнули «Ак Барс» (3:1), «Сочи» (2:1) и СКА (3:2).

После хорошей игры с питерцами ребят Дэвида Немировского ждал отрезок из четырех поражений. Уступила его команда «Динамо» Рига (1:2), «Йокериту» (4:5 Б), «Локо» (3:4) и снова «Йокериту» (2:4).

Серию собственных неудач «Торпедо» размочило победами над трудными соперниками — «Динамо» Москва (4:2) и «Трактором» (5:2). В последней встрече нижегородцы не справились с «Амуром» (3:4 ОТ).

Прогноз и ставка

На победу «Адмирала» букмекеры предлагают поставить за 3.20, ничья оценивается в 4.20, а победа «Торпедо» — в 2.03.

Нижегородский клуб заметно сдал. Если команда дальше продолжит теряться, то она отдаст восьмую позицию на Западе конкурентам.