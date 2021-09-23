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    Динамовцы не прервут победную серию в «Большом»

    «Сочи» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч КХЛ 23 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Динамо» Москва
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    Владислав Михайлов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Большом» 23 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сочи»

    Коллектив из Краснодарского края после девяти поединков имеет 8 баллов на счету. А в зачете Западной конференции он занимает седьмое место.

    На старте нового сезона «Сочи» удалось организовать пару домашних побед. «Леопарды» взяли верх над «Амуром» (4:0) и «Витязем» (6:5 ОТ), после чего команду ждала череда поражений.

    В печальной серии из шести матчей сочинцы проиграли ЦСКА (1:4), «Торпедо» (1:2), «Куньлуню» (2:3 Б), «Ак Барсу» (2:3 Б), СКА (0:2) и снова «Ак Барсу» (0:1).

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    Обломать черную полосу «Сочи» удалось в своем последнем поединке. В гостях подопечные Евгения Ставровского скромно обошлись с «Нефтехимиком» (1:0).

    «Динамо» Москва

    Столичный клуб успел провести всего 7 игр, но зато извлекла команда максимальное количество очков — 14. В рейтинге Западной конференции она лидирует.

    Начало чемпионата «Динамо» Москва встретило дома. Любимых болельщиков сине-белые порадовали крупными победами над «Динамо» Минск (4:1), «Сибирью» (4:0) и «Авангардом» (5:2).

    За пределами «ВТБ Арены» подопечные Алексея Кудашова выглядели не хуже. В гостевых встречах динамовцы разбили «Амур» (6:2), «Адмирал» (5:3) и «Сибирь» (5:4).

    После трех матчей на выезде «Динамо» Москва вернулось в родные стены, где сыграло с конкурентами из Риги. Это противостояние парни Кудашова также затащили (4:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сочи» оценивается в 4.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.74, а на победу «Динамо» Москва — 1.59.

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    В новом сезоне московская команда сносит всех на своем пути. Москвичи проводят результативные поединки и берут очки в основное время.

    Сочинцы не в том состоянии, чтобы тягаться на равных с таким противником даже у себя дома. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва не проиграет + ТБ 4.5 за 1.95.

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    «Сочи» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 23.09.2021. Прогнозы на хоккей. Динамовцы не прервут победную серию в «Большом»
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