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    Игра в Новосибирске будет скупой на голы

    «Сибирь» — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч КХЛ 13 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Северсталь»
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    Алексей Яковлев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 13 сентября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Сентября 2021 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
    •

    «Сибирь»

    Новосибирский клуб имеет 3 балла, которые ему удалось раздобыть в четырех играх. В турнирной таблице Восточного дивизиона он занимает восьмую позицию.

    В первой встрече «Сибирь» была близка к успеху в противостоянии с «Трактором». Завладев преимуществом, сибиряки потратили фору в 2 шайбы, после чего и вовсе потеряли баллы (2:3 ОТ).

    Еще хуже подопечные Андрея Мартемьянова выступили в матче с «Динамо» Москва. На «ВТБ Арене» «Сибирь» пережила настоящий погром (0:4).

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    Первую победу «снеговики» оформили 7 сентября. Тогда они легко справились с «Торпедо» (3:0). А 9 числа команда Мартемьянова слилась «Нефтехимику» (2:4).

    «Северсталь»

    Череповецкая команда также имеет в своем резерве три балла, заработанных в четырех встречах. А в таблице Западной конференции она оказалась на 11-м месте.

    В ходе первой игры сезона «Северсталь» устроила зарубу со СКА у себя дома. В поединке с топ-клубом Запада «стальные» все же остались без очков (2:3).

    Во второй встрече подопечные Андрея Разина сошлись с минским «Динамо». Но снова родные стены не помогли «Северстали» одержать победу (1:4).

    Через несколько дней команда из Череповца все же добилась желаемого. В на своем льду она прибила «Адмирал» (3:2 ОТ). В последнем поединке «Северсталь» слилась «Трактору» (1:2 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сибири» оценивается в 2.01, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Северстали» — 3.22.

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    Обе команды на старте регулярного сезона не блещут результативностью, забрасывая в среднем 1.75 шайбы за игру.

    Да и в очных матчах прошлой КХЛ итоговый тотал не превышал 4 гола. От этой игры также вполне резонно ожидать скромных цифр. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.04.

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    «Сибирь» — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 13.09.2021. Прогнозы на хоккей. Игра в Новосибирске будет скупой на голы
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