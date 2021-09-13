В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 13 сентября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

Новосибирский клуб имеет 3 балла, которые ему удалось раздобыть в четырех играх. В турнирной таблице Восточного дивизиона он занимает восьмую позицию.

В первой встрече «Сибирь» была близка к успеху в противостоянии с «Трактором». Завладев преимуществом, сибиряки потратили фору в 2 шайбы, после чего и вовсе потеряли баллы (2:3 ОТ).

Еще хуже подопечные Андрея Мартемьянова выступили в матче с «Динамо» Москва. На «ВТБ Арене» «Сибирь» пережила настоящий погром (0:4).

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Первую победу «снеговики» оформили 7 сентября. Тогда они легко справились с «Торпедо» (3:0). А 9 числа команда Мартемьянова слилась «Нефтехимику» (2:4).

«Северсталь»

Череповецкая команда также имеет в своем резерве три балла, заработанных в четырех встречах. А в таблице Западной конференции она оказалась на 11-м месте.

В ходе первой игры сезона «Северсталь» устроила зарубу со СКА у себя дома. В поединке с топ-клубом Запада «стальные» все же остались без очков (2:3).

Во второй встрече подопечные Андрея Разина сошлись с минским «Динамо». Но снова родные стены не помогли «Северстали» одержать победу (1:4).

Через несколько дней команда из Череповца все же добилась желаемого. В на своем льду она прибила «Адмирал» (3:2 ОТ). В последнем поединке «Северсталь» слилась «Трактору» (1:2 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Сибири» оценивается в 2.01, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Северстали» — 3.22.

Обе команды на старте регулярного сезона не блещут результативностью, забрасывая в среднем 1.75 шайбы за игру.

Да и в очных матчах прошлой КХЛ итоговый тотал не превышал 4 гола. От этой игры также вполне резонно ожидать скромных цифр. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.04.