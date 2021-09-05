«Барыс»
В дебюте нового сезона казахстанская команда на своем льду принимала «Салават Юлаев». Однако на глазах у любимых фанатов «Барыс» облажался — 1:5.
Во встрече в Нур-Султане подопечных Юрия Михайлиса подвела реализация. Из 35 бросков в створ казахстанцы смогли отличиться всего раз (2.86%).
По итогам прошлого сезона «Барыс» оказался 6-м в турнирной таблице Восточного дивизиона. А в Кубке Гагарина парни Михайлиса закончили соревнование на стадии 1/8.
В рамках предсезонки «Барыс» провел шесть встреч в двух товарищеских турнирах. Победить хоккеистам из Нур-Султана удалось трижды.
«Металлург» Мг
В рамках первого матча сезона магнитогорцы зарубились с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Эту встречу «Магнитка» затащила с уверенным результатом — 2:6.
В игре с «Авто» «Металлург» Мг нанес 26 бросков в створ. Столько же в рамку пульнули и екатеринбуржцы, но вот у «сталеваров» реализация оказалась мощнее — 23.08%.
Что касается предыдущего розыгрыша КХЛ, то команда Ильи Воробьева замкнула тройку лидеров на Востоке, а в Кубке Гагарина она дошла до четвертьфинала.
Этим летом «Металлург» Мг поучаствовал в десяти матчах товарищеских турниров. В шести поединках хоккеисты из Магнитогорска одержали верх.
Прогноз и ставка
Победа «Барыса» оценивается в 2.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Металлурга» Мг — 2.26.
В своих первых матчах грядущие соперники показали
После жесткого погрома в предыдущей встрече «Барыс» будет играть на победу, но в паре последних очных поединков казахстанцы пропускали от «Магнитки» не менее 5 голов. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг за 2.26.