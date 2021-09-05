В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Барыс Арене» 5 сентября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

В дебюте нового сезона казахстанская команда на своем льду принимала «Салават Юлаев». Однако на глазах у любимых фанатов «Барыс» облажался — 1:5.

Во встрече в Нур-Султане подопечных Юрия Михайлиса подвела реализация. Из 35 бросков в створ казахстанцы смогли отличиться всего раз (2.86%).

По итогам прошлого сезона «Барыс» оказался 6-м в турнирной таблице Восточного дивизиона. А в Кубке Гагарина парни Михайлиса закончили соревнование на стадии 1/8.

Все прогнозы на КХЛ

В рамках предсезонки «Барыс» провел шесть встреч в двух товарищеских турнирах. Победить хоккеистам из Нур-Султана удалось трижды.

«Металлург» Мг

В рамках первого матча сезона магнитогорцы зарубились с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Эту встречу «Магнитка» затащила с уверенным результатом — 2:6.

В игре с «Авто» «Металлург» Мг нанес 26 бросков в створ. Столько же в рамку пульнули и екатеринбуржцы, но вот у «сталеваров» реализация оказалась мощнее — 23.08%.

Что касается предыдущего розыгрыша КХЛ, то команда Ильи Воробьева замкнула тройку лидеров на Востоке, а в Кубке Гагарина она дошла до четвертьфинала.

Этим летом «Металлург» Мг поучаствовал в десяти матчах товарищеских турниров. В шести поединках хоккеисты из Магнитогорска одержали верх.

Прогноз и ставка

Победа «Барыса» оценивается в 2.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Металлурга» Мг — 2.26.

В своих первых матчах грядущие соперники показали совершенно противоположные результаты .

После жесткого погрома в предыдущей встрече «Барыс» будет играть на победу, но в паре последних очных поединков казахстанцы пропускали от «Магнитки» не менее 5 голов. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг за 2.26.