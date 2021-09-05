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    «Магнитка» сможет взять очки на «Барыс Арене»?

    «Барыс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч КХЛ 5 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Металлург» Мг
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    Егор Яковлев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Барыс Арене» 5 сентября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Сентября 2021 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 14:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
    •

    «Барыс»

    В дебюте нового сезона казахстанская команда на своем льду принимала «Салават Юлаев». Однако на глазах у любимых фанатов «Барыс» облажался — 1:5.

    Во встрече в Нур-Султане подопечных Юрия Михайлиса подвела реализация. Из 35 бросков в створ казахстанцы смогли отличиться всего раз (2.86%).

    По итогам прошлого сезона «Барыс» оказался 6-м в турнирной таблице Восточного дивизиона. А в Кубке Гагарина парни Михайлиса закончили соревнование на стадии 1/8.

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    В рамках предсезонки «Барыс» провел шесть встреч в двух товарищеских турнирах. Победить хоккеистам из Нур-Султана удалось трижды.

    «Металлург» Мг

    В рамках первого матча сезона магнитогорцы зарубились с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Эту встречу «Магнитка» затащила с уверенным результатом — 2:6.

    В игре с «Авто» «Металлург» Мг нанес 26 бросков в створ. Столько же в рамку пульнули и екатеринбуржцы, но вот у «сталеваров» реализация оказалась мощнее — 23.08%.

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    • Что касается предыдущего розыгрыша КХЛ, то команда Ильи Воробьева замкнула тройку лидеров на Востоке, а в Кубке Гагарина она дошла до четвертьфинала.

    Этим летом «Металлург» Мг поучаствовал в десяти матчах товарищеских турниров. В шести поединках хоккеисты из Магнитогорска одержали верх.

    Прогноз и ставка

    Победа «Барыса» оценивается в 2.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Металлурга» Мг — 2.26.

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    В своих первых матчах грядущие соперники показали совершенно противоположные результаты.

    После жесткого погрома в предыдущей встрече «Барыс» будет играть на победу, но в паре последних очных поединков казахстанцы пропускали от «Магнитки» не менее 5 голов. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг за 2.26.

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    «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» сможет взять очки на «Барыс Арене»?
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